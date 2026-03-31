Megújult iskolaudvart adtak át a II. kerületben

A Közép-budai Tankerületi Központ segítségével és a Belügyminisztérium támogatásával megújult az Újlaki Magyar–olasz Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola udvara.

Munkatársunktól
2026. 03. 31. 13:22
– A megújult udvar központi eleme az Újlaki mandala, ami az iskolánk a hitvallását mutatja be. Látható benne az olasz és a magyar zászló, ami a két tanyelvű iskolát jelképezi, a kék színt, amely a különböző gondokkal küzdő gyerekek ápolását, segítését mutatja be – emelte ki az átadó eseményen Gábor Áron, az általános iskola igazgatója.

Forrás: Magyar Nemzet

Hajnissné Anda Éva az átadón elmondta,

az igazgató úr már évek óta lobbizott az udvar megújításáért. A Schmidt Ádám államtitkár által meghirdetett Sportoló nemzet tanév pedig kiváló lehetőséget kínált a beruházás végrehajtására.

A tankerületi igazgató kiemelte, a beruházás csaknem 30 millió forintból valósult meg, majd pedig köszönetet mondott a kollégáinak a sikeres kivitelezésért. 

Kollégáimnak nagyon sok unkaórája volt a projektben

– emelte a tankerületi igazgató, mielőtt megnyitotta az intézmény tanulói előtt a megújult udvart, amelyen több modern és a gyermekek biztonságát is szem előtt tartó játék is helyet kapott.


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
