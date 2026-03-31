Megújult iskolaudvart adtak át a II. kerületben

– A megújult udvar központi eleme az Újlaki mandala, ami az iskolánk a hitvallását mutatja be. Látható benne az olasz és a magyar zászló, ami a két tanyelvű iskolát jelképezi, a kék színt, amely a különböző gondokkal küzdő gyerekek ápolását, segítését mutatja be – emelte ki az átadó eseményen Gábor Áron, az általános iskola igazgatója.

Forrás: Magyar Nemzet

Hajnissné Anda Éva az átadón elmondta,

az igazgató úr már évek óta lobbizott az udvar megújításáért. A Schmidt Ádám államtitkár által meghirdetett Sportoló nemzet tanév pedig kiváló lehetőséget kínált a beruházás végrehajtására.

A tankerületi igazgató kiemelte, a beruházás csaknem 30 millió forintból valósult meg, majd pedig köszönetet mondott a kollégáinak a sikeres kivitelezésért.

Kollégáimnak nagyon sok unkaórája volt a projektben

– emelte a tankerületi igazgató, mielőtt megnyitotta az intézmény tanulói előtt a megújult udvart, amelyen több modern és a gyermekek biztonságát is szem előtt tartó játék is helyet kapott.