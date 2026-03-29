Magyar Péter

Mindenhol ukránokba botlunk a Tisza Pártban

Ez az első szabad választás, ahol az ellenzék nyíltan a magyar érdekek ellen kampányol.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 11:11
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A Tisza Párt környékén nem tudunk úgy egy lépést tenni, hogy ne találnák valamilyen ukrán szálat – hangsúlyozta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Kovács István, a központ stratégiai igazgatója. Nagyjából egy éve Magyar Péter elment locsolkodni Hollókőre, még ott is az ukrán nagykövettel találkozott. Itt van a nagy barátja, a Tseber Roland nevezetű ukrán ügynök, aki a kijevi útját szervezte, de még annál az ominózus házibulinál is, amellyel kapcsolatban a droggyanú felmerül, itt is a hattagú társaságban egy ukrán hölgy is volt – sorolta a stratégiai igazgató.

Ez az első olyan választás az elmúlt 36 évben, ahol teljesen egyértelműen, nyíltan az ellenzéknek eszébe sem jut, hogy magyar érdeket képviseljen vagy esetleg valamilyen olyan támogatást szerezzen magának, ami belföldi – mondta Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója. 

Tehát itt csak külföldi ügynökök vannak Magyar Péter és a Tisza mögött. Bejáratott külföldi ügynökök, mert Panyi Szabolcsról régóta tudtuk, hogy hazaáruló kém – emlékeztetett az operatív igazgató.

Az európai elit egyértelműen letette a voksát Ukrajna mellett – mondta Kovács István. Erről szól a 90 milliárdos hadikölcsön, ami soha nem lesz visszafizetve. – Itt nem 90 milliárdról van szó, ez csak az elköteleződést erősíti. Ha beengedjük Ukrajnát a közösségbe, akkor felesleges számot mondani, mert az összeset el fogja vinni – fejtette ki az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója.

Egy potenciális Tisza-kormány már idén júniusban végrehajtana mindent, amit a magyarok többsége nem akar – hangsúlyozta Törcsi Péter. A tiszások többsége sem akar ukrán gyorsított EU-csatlakozást. A tiszás szavazók többsége sem akarja odaadni a magyar adófizetői pénzeket Ukrajnának. Szerintem a tiszások sem akarnak Ukrajnáért háborúba menni – mondta az operatív igazgató.

A Szabad Magyarok fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: 

Borítókép: Magyar Péter  (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
