Mindenhol ukránokba botlunk a Tisza Pártban

– A Tisza Párt környékén nem tudunk úgy egy lépést tenni, hogy ne találnák valamilyen ukrán szálat – hangsúlyozta a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjában Kovács István, a központ stratégiai igazgatója. Nagyjából egy éve Magyar Péter elment locsolkodni Hollókőre, még ott is az ukrán nagykövettel találkozott. Itt van a nagy barátja, a Tseber Roland nevezetű ukrán ügynök, aki a kijevi útját szervezte, de még annál az ominózus házibulinál is, amellyel kapcsolatban a droggyanú felmerül, itt is a hattagú társaságban egy ukrán hölgy is volt – sorolta a stratégiai igazgató.

Ez az első olyan választás az elmúlt 36 évben, ahol teljesen egyértelműen, nyíltan az ellenzéknek eszébe sem jut, hogy magyar érdeket képviseljen vagy esetleg valamilyen olyan támogatást szerezzen magának, ami belföldi – mondta Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ operatív igazgatója.

Tehát itt csak külföldi ügynökök vannak Magyar Péter és a Tisza mögött. Bejáratott külföldi ügynökök, mert Panyi Szabolcsról régóta tudtuk, hogy hazaáruló kém – emlékeztetett az operatív igazgató.

Az európai elit egyértelműen letette a voksát Ukrajna mellett – mondta Kovács István. Erről szól a 90 milliárdos hadikölcsön, ami soha nem lesz visszafizetve. – Itt nem 90 milliárdról van szó, ez csak az elköteleződést erősíti. Ha beengedjük Ukrajnát a közösségbe, akkor felesleges számot mondani, mert az összeset el fogja vinni – fejtette ki az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója.

Egy potenciális Tisza-kormány már idén júniusban végrehajtana mindent, amit a magyarok többsége nem akar – hangsúlyozta Törcsi Péter. A tiszások többsége sem akar ukrán gyorsított EU-csatlakozást. A tiszás szavazók többsége sem akarja odaadni a magyar adófizetői pénzeket Ukrajnának. Szerintem a tiszások sem akarnak Ukrajnáért háborúba menni – mondta az operatív igazgató.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)