Orbán Balázs: Ukrajna műveleti területté tette Magyarországot

A választások közeledtével erősödő külföldi beavatkozásról írt közösségi oldalán Orbán Balázs, aki szerint ukrán titkosszolgálati aktivitás zajlik Magyarországon, és ez már a belpolitikai folyamatokat is érintheti.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója

A miniszterelnök politikai igazgatója rámutatott arra, hogy az ukrán fél beépült embereken keresztül próbál hatást gyakorolni a magyar közéletre. Kijelentette:

a Tisza Párthoz köthető egyes informatikusokat külföldön képezték ki, és kapcsolatban állnak ukrán szereplőkkel.

„A választás napjához közeledve Zelenszkij elnök ukrán titkosszolgálati műveleti területté változtatta Magyarországot”– fogalmazott Orbán Balázs.

Majd a kiugrott rendőr ügyére is kitért. Szerinte a rendőrtől érkező bírálat a titkosszolgálatok alapfeladatát érinti, miközben a kémelhárítás természetes része a működésüknek. Orbán Balázs posztjában megjegyezte: „az lett volna a bűn, ha nem foglalkoznak velük.”

A miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: aggasztó, hogy

kiterjedt ukrán titkosszolgálati tevékenység zajlik Magyarországon, ezért kiemelten fontos az ország biztonságának védelme. Úgy véli, nem a kémelhárítást végző szerveket kell bírálni, hanem a beavatkozási kísérleteket.

Hozzátette: az ukrán fél célja a magyar választások befolyásolása és egy, Ukrajnához közelebb álló kormány létrejöttének elősegítése. Kiemelte azt is, hogy a magyar hatóságok folyamatosan dolgoznak a külföldi beavatkozások elhárításán.

Ne engedjük, hogy Zelenszkij döntse el, hogy milyen kormánya legyen Magyarországnak! Április 12-én a Fidesz a biztos választás!

– zárta sorait Orbán Balázs.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP)