Orbán Viktor: Csak az a nemzet lehet sikeres, amely a maga ura

A Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató kezdeményezésére létrejött Frontiers Foundation tervei alapján világszínvonalú kutatóközpont jön létre Magyarországon, a nemzeti kormány pedig megteremti ennek hátterét – hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök a Frontiers Campus alapkőletételén kedden Budapesten.

A kormányfő kiemelte: Krausz Ferenc régi tézise, hogy hiába a jó alapok, a kiváló pedagógusok és a számos magyar tehetség, akik a természettudományok terén akarnak karriert befutni, nekik életük egy pontján el kell hagyniuk Magyarországot, mert egy modern kutatás olyan technológiai és műszaki feltételeket követel, amelyekkel az olyan kisebb államok, mint Magyarország, nem rendelkeznek. Hozzátette: ezért állapodtak meg Krausz Ferenc professzorral arról, hogy ő és csapata hozza a terveket, hogyan lehetne hazai körülmények között világszínvonalú kutatóközpontot kialakítani, a nemzeti kormány pedig megteremti ennek a hátterét. „Ez a mi alkunk – mondta Orbán Viktor, jelezve, a leendő campus a budapesti Infoparkban a Magyar Tudósok körútján áll majd. Reméljük, sikeresen célba is érünk, (…) remélem, hogy együtt, de ezt majd április 12-e után meglátjuk – fogalmazott a miniszterelnök.

Csak az nemzet lehet sikeres, amely a maga ura

– közölte Orbán Viktor. A kormányfő azt mondta, az a nemzet, amely mások céljait követi, mások ügyének kovácsa, sohasem lehet sikeres. Az ilyenek mindig rosszul járnak: elküldik őket háborúzni, lefölözik a munkájuk hasznát, esetleg örökre eladósítják őket – fejtette ki. A kormányfő elmondta, ez nem Magyarország útja, Magyarországnak a saját érdekeit kell követnie és a saját útját kell járnia. Nem engedhetjük meg, hogy a legtehetségesebb fiataljaink ne ebben a kutatóközpontban villantsák meg a tehetségüket – hangsúlyozta.

– Magyarország erőforrása a tehetségre épülő, határokat nem ismerő tudás. Megtartása és fejlesztése a jövő versenyképességének záloga, ezért épül a Frontiers Campus – mondta Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató kedden Budapesten az Élvonal Alapítvány kezdeményezésére, a kormány támogatásával megépülő campus alapkőletételi ünnepségén.