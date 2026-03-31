Orbán Viktor: Csak az a nemzet lehet sikeres, amely a maga ura

Lerakták a Frontiers Campus kutatóközpont alapkövét.

2026. 03. 31. 12:35
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató kezdeményezésére létrejött Frontiers Foundation tervei alapján világszínvonalú kutatóközpont jön létre Magyarországon, a nemzeti kormány pedig megteremti ennek hátterét – hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök a Frontiers Campus alapkőletételén kedden Budapesten.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő kiemelte: Krausz Ferenc régi tézise, hogy hiába a jó alapok, a kiváló pedagógusok és a számos magyar tehetség, akik a természettudományok terén akarnak karriert befutni, nekik életük egy pontján el kell hagyniuk Magyarországot, mert egy modern kutatás olyan technológiai és műszaki feltételeket követel, amelyekkel az olyan kisebb államok, mint Magyarország, nem rendelkeznek. Hozzátette: ezért állapodtak meg Krausz Ferenc professzorral arról, hogy ő és csapata hozza a terveket, hogyan lehetne hazai körülmények között világszínvonalú kutatóközpontot kialakítani, a nemzeti kormány pedig megteremti ennek a hátterét. „Ez a mi alkunk – mondta Orbán Viktor, jelezve, a leendő campus a budapesti Infoparkban a Magyar Tudósok körútján áll majd. Reméljük, sikeresen célba is érünk, (…) remélem, hogy együtt, de ezt majd április 12-e után meglátjuk – fogalmazott a miniszterelnök.

Csak az nemzet lehet sikeres, amely a maga ura

– közölte Orbán Viktor. A kormányfő azt mondta, az a nemzet, amely mások céljait követi, mások ügyének kovácsa, sohasem lehet sikeres. Az ilyenek mindig rosszul járnak: elküldik őket háborúzni, lefölözik a munkájuk hasznát, esetleg örökre eladósítják őket – fejtette ki. A kormányfő elmondta, ez nem Magyarország útja, Magyarországnak a saját érdekeit kell követnie és a saját útját kell járnia. Nem engedhetjük meg, hogy a legtehetségesebb fiataljaink ne ebben a kutatóközpontban villantsák meg a tehetségüket – hangsúlyozta.

– Magyarország erőforrása a tehetségre épülő, határokat nem ismerő tudás. Megtartása és fejlesztése a jövő versenyképességének záloga, ezért épül a Frontiers Campus – mondta Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató kedden Budapesten az Élvonal Alapítvány kezdeményezésére, a kormány támogatásával megépülő campus alapkőletételi ünnepségén.

Tudományos ökoszisztéma

Az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke, Krausz Ferenc hangsúlyozta: a Frontiers Campus nem egyszerűen egy új intézmény, nem csupán kutatóközpont lesz, hanem egy tudományos ökoszisztéma, olyan rendszer, amely a tudomány teljes ívét és a generációkat összekapcsolja, amely itt a Kárpát-medencében és messze annak határain túl is formálja majd a jövőt, a tehetséggondozástól a csúcskutatásig, az alapkutatástól a társadalmi hasznosulásig, egy fedél alatt.

A tudomány ügye nem lehet ciklusok kérdése, a tudásba való befektetés nem pártpolitikai kérdés, a kiválóság támogatása nemzeti minimum kell hogy legyen ahhoz, hogy a jövő generációi itt, a Kárpát-medencében jólétben élhessenek. Ez az a terület, ahol a mindenkori döntéshozóknak közös felelősségük van. Hálával tartozunk azoknak, akiknek támogatásával a mai napot köszönhetjük

– szögezte le Krausz Ferenc az újbudai rendezvényen. A professzor megfogalmazása szerint a campusra azért van szükség, hogy Magyarországon a kíváncsiság szikrája ne vesszen el, hanem eljusson a felfedezésig. Azt monda, az alapkőletétel döntés a jövőről, egy irány rögzítése, egy mérce kijelölése és egy vállalás, generációkra. Egy olyan tudás megalapozása, amely itthon válik értékké. A jövő fejlett gazdasága azokra az ötletekre épül, amelyek új technológiákhoz vezetnek, a felfedezésekre, amelyek új iparágakat teremtenek, és kutatásokra, amelyek hatékonyabbá és jobbá teszik életünket. 

– Magas hozzáadott érték, ezt kell megteremtenünk – fejtette ki.

Budapest, 2026. március 31. Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond a Frontiers Campus kutatóközpont alapkőletételi ünnepségén Budapesten 2026. március 31-én. MTI/Hegedüs Róbert
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert

Krausz Ferenc megjegyezte, hogy „kiváló kutatóintézetek jó néhány helyen vannak, sikeres tehetséggondozó programok is, de a Frontiers Campus lesz az a hely, ahol e kettő találkozik, ahol a csúcskutatóinkkal egy fedél alatt fejlesztjük diákjaink képességeit, és egyengetjük útjukat példaképeink tevékenysége felé”.

A fedél egyik része áll majd itt, Budapest szívében. A másik pedig Kárpátalján, jelezve, hogy a Kárpát-medencében Budapesten kívül is van élet. Egy fedél alatt gyújtjuk be a szikrát, és keressük a legjobb kérdéseket, amelyekből a nagy horderejű válaszok születnek. A Frontiers Campus vállalása ez: a kíváncsiság szikrájától a felfedezésig vezető út megépítése

– jelentette ki Krausz Ferenc. Mint hozzáfűzte, a tudomány mércéje nem nemzeti, hanem nemzetközi, és mindig a legmagasabb szinthez méri magát. Úgy fogalmazott, a Frontiers Campust is azért építik, hogy a legjobbak között legyen, olyan hely legyen, ahová a világ legjobb kutatói is szívesen jönnek, és ahová a legjobb magyar kutatók is szívesen jönnek haza. – A Frontiers Campus olyan intézményekhez fog kapcsolódni, amelyektől tanulhatunk, ahonnan majd csúcskutatóink jönnek, és ahol majd fiatal tehetségeink tanulhatnak.

Krausz Ferenc szólt arról, hogy az elmúlt évtizedekben az orvoslás soha nem látott fejlődésen ment keresztül, de az a képesség még előttünk áll, hogy a betegségeket ne csak kezeljük, hanem időben felismerjük. A Molekuláris- ujjlenyomat Kutató Központ, a CMF éppen ezért jött létre, hogy a molekuláris információ segítségével megértsük az emberi szervezet működését, hogy időben észre vegyük a változásokat, hogy a jövő orvoslása megelőző legyen. A CMF immáron hazatérhet a Frontiers Campusba.

Kitért arra, hogy a tudományban különleges szerepe van azoknak a pedagógusoknak, akik először veszik észre a kíváncsiság szikráját, akik kérdésekre bátorítanak, teret adnak a gondolkodásra és támogatják a tehetségeket. A Frontiers Campus ezért épít kiváló tanáraink közösségére is, a jövő kutatóinak, innovátorainak első mentoraira.

Alapkő és időkapszula

A Frontiers Campus területén Orbán Viktor miniszterelnök és Krausz Ferenc közösen helyezte el azt az időkapszulát, amely a központ koncepciójának korai feljegyzéseit, a megvalósítást elindító döntéseket, valamint a kuratóriumi tagok személyes üzeneteit tartalmazza.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Frontiers Foundation – Élvonal Alapítvány – 2025-ben jött létre Magyarországon. Kezdeményezője Krausz Ferenc, 2023-as fizikai Nobel-díjas kutató. Az alapítvány a természettudományok, az orvos- és egészségtudományok, valamint a mérnöki, technológiai és agrártudományok teljes spektrumában támogatja a kiemelkedő kutatást, és a kutatói életpálya minden szakaszában Magyarországra vonzza a legkiválóbb tehetségeket. Az alapítvány irányítását öttagú kuratórium végzi, amelyben Krausz Ferenc mellett a legmagasabb tudományos elismeréssel rendelkező kutatók vesznek részt: Donna Strickland (fizikai Nobel-díj, 2018), Steven Chu (fizikai Nobel-díj, 1997), Randy Schekman (orvostudományi Nobel-díj, 2013), Lovász László (matematikai Abel-díj, 2021). A Budapesten megépülő központ célja a közvetlen mentorálás, a korszerű labor-infrastruktúra, a nemzetközi szintű kutatási környezet megteremtése.


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

