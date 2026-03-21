Orbán Viktor Miskolcon folytatja az országjárást, fontos üzenetet küldött

Szombaton Miskolcon folytatódik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök közösségi oldalán a pontos időpontot is közzétette.

Orbán Viktor országjárásának szentendrei állomásán.

„Mutassuk meg, hogy mi vagyunk a többség!” – írta posztjában Orbán Viktor, amelyben azt is megadta, hogy Miskolcon, a Szent István téren 16 órakor várja az érdeklődőket.

A választási kampány hajrájában kiemelt jelentősége vannak az országjárásnak abból a szempontból is, hogy melyik oldal mennyire tudja aktivizálni a saját szavazótáborát és megszólítani a bizonytalan szavazókat.

Mint megírtuk, hatalmas érdeklődés kíséri Orbán Viktor országjárását: az eddigi négy állomáson mindenhol sokan hallgatták meg élőben a miniszterelnök beszédeit. A kormányfő a héten több városba is ellátogatott, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. A körút hétfőn Kaposváron indult, ahol nagy tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerben folytatódott, ahol szintén jelentős érdeklődés övezte az eseményt. Szerdán Dunaújvárosban is sokan voltak kíváncsiak a kormányfőre, pénteken pedig Szentendrén zsúfolásig megtelt a főtér a beszédére.

Orbán Viktor jövő héten

március 23-án Kecskemétre,

március 24-én Nagykanizsára,

március 25-én Esztergomba,

március 26-án Törökszentmiklósra,

március 27-én Veszprémbe és Győrbe,

március 28-án Pécelre,

március 29-én pedig Békéscsabára

látogat.

