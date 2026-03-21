Orbán Viktor Miskolcon folytatja az országjárást, fontos üzenetet küldött

Nincs megállás: a miniszterelnök szombat délután Miskolcra érkezik, ahol várhatóan ismét nagy tömeg hallgatja majd beszédét.

2026. 03. 21. 7:23
Szombaton Miskolcon folytatódik Orbán Viktor országjárása. A miniszterelnök közösségi oldalán a pontos időpontot is közzétette.

„Mutassuk meg, hogy mi vagyunk a többség!” – írta posztjában Orbán Viktor, amelyben azt is megadta, hogy Miskolcon, a Szent István téren 16 órakor várja az érdeklődőket.

A választási kampány hajrájában kiemelt jelentősége vannak az országjárásnak abból a szempontból is, hogy melyik oldal mennyire tudja aktivizálni a saját szavazótáborát és megszólítani a bizonytalan szavazókat.

Mint megírtuk, hatalmas érdeklődés kíséri Orbán Viktor országjárását: az eddigi négy állomáson mindenhol sokan hallgatták meg élőben a miniszterelnök beszédeit. A kormányfő a héten több városba is ellátogatott, hogy személyesen találkozzon az emberekkel. A körút hétfőn Kaposváron indult, ahol nagy tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerben folytatódott, ahol szintén jelentős érdeklődés övezte az eseményt. Szerdán Dunaújvárosban is sokan voltak kíváncsiak a kormányfőre, pénteken pedig Szentendrén zsúfolásig megtelt a főtér a beszédére.

Orbán Viktor jövő héten

  • március 23-án Kecskemétre,
  • március 24-én Nagykanizsára,
  • március 25-én Esztergomba,
  • március 26-án Törökszentmiklósra,
  • március 27-én Veszprémbe és Győrbe,
  • március 28-án Pécelre,
  • március 29-én pedig Békéscsabára

látogat.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (háttal) országjárásának szentendrei állomásán (Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

