Óriási fa dőlt a vasúti fővonalra, a felsővezeték tartóoszlopát is magával rántotta

Hosszabb eljutási időre kell számítani a Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa, illetve Keszthely közötti vonalon. A Siófok és Székesfehérvár viszonylatú vonatok helyett teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik. A helyreállítás várhatóan péntek éjfélig tart. Amennyiben több idő szükséges a javításhoz, akkor további tájékoztatást adnak a vonatok és a pótlóbuszok közlekedéséről, az átszállásokról – közölte a MÁV. Az esetről képet is közöltek, amin látható, hogy egy órási fa dőlt a fővonalra, magával rántva a felsővezeték tartóoszlopát is.