Kitálal egy volt ukrán ügynök Zelenszkij piszkos pénzeiről: exkluzív részletek az aranykonvoj ügyében

Óriási fa dőlt a vasúti fővonalra, a felsővezeték tartóoszlopát is magával rántotta

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert – vihar miatt – fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott. A helyreállításig a Székesfehérvár és Lepsény között pályakarbantartás miatt közlekedő pótlóbuszok hosszabb szakaszon, Székesfehérvár és Szántód között közlekednek – írja a MÁV-csoport.

2026. 03. 27. 14:00
Forrás: Facebook
Hosszabb eljutási időre kell számítani a Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa, illetve Keszthely közötti vonalon. A Siófok és Székesfehérvár viszonylatú vonatok helyett teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik. A helyreállítás várhatóan péntek éjfélig tart. Amennyiben több idő szükséges a javításhoz, akkor további tájékoztatást adnak a vonatok és a pótlóbuszok közlekedéséről, az átszállásokról – közölte a MÁV. Az esetről képet is közöltek, amin látható, hogy egy órási fa dőlt a fővonalra, magával rántva a felsővezeték tartóoszlopát is. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Nahát! Egy amerikai titkosszolgálati jelentés!

Amely szerint Zelenszkijék Biden kampányát tolták volna meg milliárdokkal.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.