Semjén Zsolt: Nemzeti parki terület lett a dél-balatoni Nagyberek

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park része lett a dél-balatoni Nagyberek, az erről szóló döntés nemcsak az ottani unikális és csodálatos élővilág védelmére, hanem komplex tájrehabilitációra is lehetőséget ad – mondta a miniszterelnök-helyettes Fonyódon csütörtökön.

Bende Zsolt, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója, Móring József Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára és Balczó Bertalan, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára (b-j) a dél-balatoni Nagyberek nemzeti parki területté nyilvánítása alkalmából rendezett ünnepségen a fonyódi Berek Világa Látogatóközpontban 2026. március 26-án (Fotó: Katona Tibor / MTI)

Semjén Zsolt a Berek Világa Látogatóközpontnál a Nagyberek nemzeti parki területté nyilvánításához kapcsolódó rendezvényen hangsúlyozta, hogy a berek révén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 6335 hektárral gazdagodott, ehhez hasonló bővülésre „emberöltő óta nem volt példa" a nemzeti parkok történetében.

Hasonló nagyságrendű védett területi kijelölés az Őrségi Nemzeti Park 2002 márciusában történt létrehozását követően csak 2012-ben, a Körös-éri Tájvédelmi Körzet létesítésével történt

– mondta.

Az utóbbi évek természetvédelmi irányvonala inkább az volt, hogy tematikus jelleggel nagy számú, de kis kiterjedésű területek kerültek védelem alá, ezek közé tartoztak a kaptárkövek, vagy a bajai földikutya-rezervátum, és egyebek mellett a jáki kardvirágos erdő – tette hozzá.

A politikus a dél-balatoni Nagyberekről szólva kitért rá, a Balaton egykor öblözetekre tagolódott, a Nagyberek a Balaton térsége és a Dráva-völgy közötti öblözet elláposodott maradványa, amely 1850-ig összefüggő vízfelület volt.

Ezt száz éve elkezdték lecsapolni, amivel a természeti értékekben akkora kárt okoztak, ami nem állt arányban azzal a haszonnal, amelyet az így kapott gyenge minőségű földterület jelentett.

A lecsapolás 100 évvel ezelőtt, az 1950-es évekig, sőt még tovább is politikai döntés volt. „Ma már másképp csinálnánk, de a mi feladatunk az, hogy mentsük meg, ami megmaradt, és lehetőleg állítsuk vissza azt az ökoszisztémát, azt a vizes élőhelyet, amit a természet létrehozott" – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.

Semjén Zsolt a Berek Világa Látogatóközpontra utalva rámutatott:

a természetet az tudja védeni, aki ismeri és tudja, milyen értékei vannak, ezért kulcsfontosságú a természetiskolák működése.

Szólt arról is, hogy Móring József Attilával, a térség kereszténydemokrata országgyűlési képviselőjével és a helyi polgármesterrel folytatott egyeztetés eredményeként támogatja a Balatonfenyves és Balatonmáriafürdő közötti nádas védetté nyilvánítására irányuló javaslatot.