Rendkívüli

Orbán Viktor: Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációval akarják befolyásolni a magyar választás végeredményét. Felszólítjuk Zelneszkijt, hogy hívja vissza a vérebeit! Itt nem lesz ukránbarát kormány! + videó

nemzeti parksemjén zsoltberek világa látogatóközpont

Semjén Zsolt: Nemzeti parki terület lett a dél-balatoni Nagyberek

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park része lett a dél-balatoni Nagyberek, ami nemcsak az ottani különleges élővilág védelmét szolgálja, hanem a térség komplex tájrehabilitációjára is lehetőséget ad – mondta Semjén Zsolt csütörtökön Fonyódon.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 17:57
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédet mond a dél-balatoni Nagyberek nemzeti parki területté nyilvánítása alkalmából rendezett ünnepségen a fonyódi Berek Világa Látogatóközpontban 2026. március 26-án Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park része lett a dél-balatoni Nagyberek, az erről szóló döntés nemcsak az ottani unikális és csodálatos élővilág védelmére, hanem komplex tájrehabilitációra is lehetőséget ad – mondta a miniszterelnök-helyettes Fonyódon csütörtökön. 

Fonyód, 2026. március 26. Bende Zsolt, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója, Móring József Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára és Balczó Bertalan, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára (b-j) a dél-balatoni Nagyberek nemzeti parki területté nyilvánítása alkalmából rendezett ünnepségen a fonyódi Berek Világa Látogatóközpontban 2026. március 26-án. A berek révén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 6335 hektárral gazdagodott. MTI/Katona Tibor
Bende Zsolt, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója, Móring József Attila, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára és Balczó Bertalan, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára (b-j) a dél-balatoni Nagyberek nemzeti parki területté nyilvánítása alkalmából rendezett ünnepségen a fonyódi Berek Világa Látogatóközpontban 2026. március 26-án (Fotó: Katona Tibor / MTI)

Semjén Zsolt a Berek Világa Látogatóközpontnál a Nagyberek nemzeti parki területté nyilvánításához kapcsolódó rendezvényen hangsúlyozta, hogy a berek révén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 6335 hektárral gazdagodott, ehhez hasonló bővülésre „emberöltő óta nem volt példa" a nemzeti parkok történetében. 

Hasonló nagyságrendű védett területi kijelölés az Őrségi Nemzeti Park 2002 márciusában történt létrehozását követően csak 2012-ben, a Körös-éri Tájvédelmi Körzet létesítésével történt

 – mondta.

Az utóbbi évek természetvédelmi irányvonala inkább az volt, hogy tematikus jelleggel nagy számú, de kis kiterjedésű területek kerültek védelem alá, ezek közé tartoztak a kaptárkövek, vagy a bajai földikutya-rezervátum, és egyebek mellett a jáki kardvirágos erdő – tette hozzá.

A politikus a dél-balatoni Nagyberekről szólva kitért rá, a Balaton egykor öblözetekre tagolódott, a Nagyberek a Balaton térsége és a Dráva-völgy közötti öblözet elláposodott maradványa, amely 1850-ig összefüggő vízfelület volt. 

Ezt száz éve elkezdték lecsapolni, amivel a természeti értékekben akkora kárt okoztak, ami nem állt arányban azzal a haszonnal, amelyet az így kapott gyenge minőségű földterület jelentett.

A lecsapolás 100 évvel ezelőtt, az 1950-es évekig, sőt még tovább is politikai döntés volt. „Ma már másképp csinálnánk, de a mi feladatunk az, hogy mentsük meg, ami megmaradt, és lehetőleg állítsuk vissza azt az ökoszisztémát, azt a vizes élőhelyet, amit a természet létrehozott" – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.

Semjén Zsolt a Berek Világa Látogatóközpontra utalva rámutatott: 

a természetet az tudja védeni, aki ismeri és tudja, milyen értékei vannak, ezért kulcsfontosságú a természetiskolák működése.

Szólt arról is, hogy Móring József Attilával, a térség kereszténydemokrata országgyűlési képviselőjével és a helyi polgármesterrel folytatott egyeztetés eredményeként támogatja a Balatonfenyves és Balatonmáriafürdő közötti nádas védetté nyilvánítására irányuló javaslatot.

Bende Zsolt, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója közölte, a dél-balatoni berkek fontos növénytársulások, számos védett növény- és állatfaj otthona. 

A nemzeti park célja, hogy élőhelyüket megóvja, állományukat fenntartsa. 

Ennek érdekében helyreállítják a vizes élőhelyeket, visszaállítják a természetkímélő területhasználati módokat, visszagyepesítik a szántókat, visszaszorítják az idegenhonos fás- és lágyszárú növényeket – sorolta.

Az esemény végén Semjén Zsolt, Móring József Attila, Bende Zsolt és Rácz András, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára, valamint Balczó Bertalan, az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős helyettes államtitkára a látogatóközpont mellett felállította a nemzeti parki területet jelző táblát.

Borítókép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédet mond a dél-balatoni Nagyberek nemzeti parki területté nyilvánítása alkalmából rendezett ünnepségen a fonyódi Berek Világa Látogatóközpontban 2026. március 26-án (Fotó: MTI/Katona Tibor)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hárfás Zsolt
idezojelekpaks ii

Hárfás Zsolt avatarja

Válasz a Paks II projektet megkérdőjelező DK-s képviselőjelöltnek.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
