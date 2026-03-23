Tragikus baleset: tapasztalt pilóta és húszéves utasa zuhant le százméteres magasságból egy siklóernyővel

Március 15-én siklóernyős baleset történt az erdélyi Érolasziban. Egy 53 éves pilóta és húszéves utasa néhány perccel a felszállás után, mintegy százméteres magasságból zuhant le. A balesetben mindketten életüket vesztették – írta az Origo.hu.
A páros egy helyi focipályáról szállt fel, kedvező időjárási körülmények között. A balesetnek több szemtanúja is volt, akik a zuhanás után azonnal a helyszínre siettek, és értesítették a mentőszolgálatot. A kiérkező egységek megkezdték az újraélesztést, azonban az életüket már nem lehetett megmenteni.
Mi okozhatta a siklóernyős balesetet?
A helyi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset pontos oka egyelőre nem ismert.
Szemtanúk beszámolói alapján a siklóernyő szárnya a levegőben összeomlott, majd ismét kinyílt, ezt követően azonban felmerült egy szerkezeti meghibásodás lehetősége.
Az ügyben hatósági vizsgálat indult.
Borítókép: Mentőhelikopter a mintegy 785 millió forintból megépült marcali légimentőbázison az átadás napján, 2023. december 18-án, illusztráció (Fotó: MTI/Katona Tibor)
