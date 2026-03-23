balesettragikus balesetsiklóernyőzuhanásutas

Tragikus baleset: tapasztalt pilóta és húszéves utasa zuhant le százméteres magasságból egy siklóernyővel

Március 15-én tragikus baleset történt Érolasziban, amely két ember életét követelte. A siklóernyő röviddel a felszállás után, körülbelül százméteres magasságból zuhant le a pilótával és utasával, akik a helyszínen életüket vesztették.

2026. 03. 23. 17:09
Március 15-én siklóernyős baleset történt az erdélyi Érolasziban. Egy 53 éves pilóta és húszéves utasa néhány perccel a felszállás után, mintegy százméteres magasságból zuhant le. A balesetben mindketten életüket vesztették – írta az Origo.hu.

A siklóernyő roncsai a baleset helyszínén Érolasziban. Fotó: ISU Bihor

A páros egy helyi focipályáról szállt fel, kedvező időjárási körülmények között. A balesetnek több szemtanúja is volt, akik a zuhanás után azonnal a helyszínre siettek, és értesítették a mentőszolgálatot. A kiérkező egységek megkezdték az újraélesztést, azonban az életüket már nem lehetett megmenteni.

Mi okozhatta a siklóernyős balesetet?

A helyi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset pontos oka egyelőre nem ismert. 

Szemtanúk beszámolói alapján a siklóernyő szárnya a levegőben összeomlott, majd ismét kinyílt, ezt követően azonban felmerült egy szerkezeti meghibásodás lehetősége.

Az ügyben hatósági vizsgálat indult.

Március 18-án írtunk róla, hogy a Debreceni Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki egy közúti baleset során gondatlanul okozott súlyos sérüléseket. A nő egy másik autónak ütközött, majd az ütközést követően a járművek a járdára sodródtak, ahol hat gyalogost gázoltak el. A baleset következtében a gyalogosok különböző sérüléseket szenvedtek.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Salvini is kimondta a lényeget!

Matteo Salvini kiállt a háborúellenes békepárti politika mellett, Orbán Viktort pedig Európa legbátrabb vezetőjének nevezte.

