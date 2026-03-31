Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 689,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

A Tisza újabb belső dokumentumai kerülhetnek nyilvánosságra

Újabb belső tiszás dokumentumok nyilvánosságra hozatalát helyezte kilátásba Csercsa Balázs, a párt egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője, aki a minap Magyar Péterék energiapolitikai tervezetét tette közzé. A történész a Hír Tv műsorában részletesen beszélt a brutális megszorító intézkedéseket is magában foglaló anyagról, de a Magyar Péter-féle vezetéssel szemben formálódó belső ellenzékre is kitért.

2026. 03. 31. 21:46
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Fotó: Havran Zoltán
– Vannak még a tarsolyomban bizonyos dokumentumok, amelyeket be tudok mutatni a közvéleménynek – jelentette ki Csercsa Balázs, a Tisza Párt egykori önkéntese és egyházpolitikai munkacsoportjának volt vezetője a Hír Tv Célpont Extra című, keddi műsorában. A történészt annak kapcsán szólaltatták meg, hogy hétfőn közzétette a Tisza brutális megszorításokat tartalmazó energiapolitikai tervezetét, miután azt megkapta a párt egyik országgyűlési képviselőjelöltjétől.

Csercsa Balázs. Fotó: YouTube/ Képernyőkép

A párt gazdasági szakértője, Kapitány István csapata által készített dokumentumban egyebek mellett az szerepel, hogy a választás után azonnal meg kell oldani az orosz energiáról való leválást, valamint hogy Európai Bizottság iránymutatásaihoz igazodva liberalizálnák a magyar energiapiacot.

Ebből a célból egy sor drasztikus megszorító intézkedést hoznának. A többi között kivezetnék a benzin védett árát, a csökkentett rezsiár helyett piaci árat vezetnének be, elvégeztetnék a Mol-finomító átállítását – ennek csillagászati költségeit pedig az újonnan kirótt energiafüggetlenségi adóból fedeznék. Az extrém elképzelések között még a lakosság megtakarításainak a megsarcolása is szerepel.

Csercsa Balázs a műsorban elmondta, hogy erősen ellenzi ezeket az intézkedés-terveket, amelyek őt is nehéz helyzetbe hoznák. A magát csalódott tiszásnak valló férfi több hónappal ezelőtt lépett ki a Tiszából, miután úgy látta, hogy a pártot nem abba az irányba viszi a Magyar Péter-féle vezetés, amit sokadmagával együtt remélt tőle.

A történész egyebek mellett arról is beszélt, hogy Magyar Péter körének egyfajta ellenzéke van kialakulóban a régi szakpolitikai tanácsadókból és Tisza-sziget vezetőkből, akik „nem boldogak attól”, ahogyan alakulnak a dolgok a pártban. Megjegyzendő: ez összecseng egy pécsi Tisza-sziget friss bejegyzésével, amelyben azt írták, hogy egy belső hatalmi kör jelentősen növelte a befolyását a Magyar Péter és Radnai Márk alelnök fémjelezte vonal kontójára.

Csercsa Balázs már korábban is a nyilvánosság elé állt: február elején arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza eltitkolja valódi terveit. Megerősítette, hogy miközben Magyar Péterék mást mondanak a kamerák előtt, s a kiszivárgott 600 oldalas dokumentum rögzíti a tényleges, 2035-ig szóló megszorításokon alapuló céljaikat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
