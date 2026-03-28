Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket a korábbi tiszás informatikus

Egy hackercsoporttal együttműködve Ukrajna érdekében hajtott végre műveleteket a Tisza Párt egykori informatikusa – ez is kiderül a fiatal férfi a vallomásából, amit az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak tett a közelmúltban.

A kormány szombaton hozta nyilvánosságra hivatalos YouTube-oldalán azt a – titkosítás alól feloldott – felvételt, ami minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a Dirket36 valótlan állításokat közölt az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) munkájáról a két tiszás informatikus ügyében.

A közzétett videóban részletek láthatók egyikük, H.D. meghallgatásokból, amelyek során az AH munkatársai kikérdezték a korábban a Tisza Pártnál dolgozó informatikust, akiről már a Nemzetbiztonsági Bizottság által kedden nyilvánosságra hozott tájékoztatójából is kiderült: észt és ukrán szolgálatokkal került kapcsolatba.

A Tisza Pártnak dolgozó, egy észt kiberkiválósági központnál tanuló fiatal vallomásában arról is beszélt, hogy 2023-ban járt Ukrajnában is, ahol elsősorban vele egykorú ukránokkal találkozott és különböző műveleteket hajtottak végre Ukrajna érdekében az orosz–ukrán háború kirobbanásakor. Elmondása szerint eleinte védekezőtevékenységet folyattak, ám ez egy idő után megváltozott, és egyre inkább támadó jellegű feladatokat kaptak.

Kijevi látogatása során egy Davidov nevű, egy ukrán hivatalos szervnek dolgozó kapcsolattartóval kellett találkoznia, akit észt kapcsolatán, Ragnaron keresztül ismert meg. Davidov célja az volt, hogy egy olyan csapatot alakítson ki, amely összetettebb módon segíti Ukrajnát. Felmerült akkor az is, hogy kibertámadásokban vegyenek részt.

Az ügy előzménye a Direkt36 keddi cikke volt. Az írás szerint jól szervezett akció zajlott a Tisza informatikai rendszerének bedöntésére, majd amikor a párthoz kötődő két informatikus ezt le akarta buktatni, titkosszolgálati nyomásra rendőrségi eljárás indult ellenük. Valójában azonban a külföldről finanszírozott portálnak egy magyar kémelhárítási akcióba sikerült belegázolnia. A fiatal férfi vallomása egybecseng a nemzetbiztonsági szervek által közreadott információkkal, és alapjaiban cáfolja meg a baloldali sajtóban az elmúlt napokban hangoztatott lejárató kampányt.