Ukrán titkosszolgálati pénzek állhatnak Magyar Péter mögött + videó

Az ukrán titkosszolgálatok is beszálltak a magyar választási kampányba, és jelentős összegekkel támogathatják a Tisza Pártot. A történet illegális finanszírozásról, egy aranykonvojról, valamint lebukott ügynökökről szól, miközben a háttérben nemzetközi politikai döntések is kirajzolódnak – írja az Ellenpont.

Az ukrán aranykonvojból lefoglalt értékek (Fotó: MTI/Magyarország kormánya)

Január végén új szintre lépett a feszültség Ukrajna és Magyarország között: leállt a Barátság kőolajvezeték, és nem is indult újra, noha ennek feltételei adottak lennének. A történet politikai dimenziót kapott, amikor Volodimir Zelenszkij bevallotta, hogy február elején politikai okokból nem nyitotta újra a Barátság kőolajvezetéket, azt is kijelentette, hogy hiszem, hogy

Orbán vereséget szenved a választásokon.

A lépés komoly hatással lehet az energetikai helyzetre, és további lépések lehetőségét is felveti.

Aranykonvojjal érkezhetett a Tisza ukrán támogatása

Március 5-én a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a NAV megállított két páncélozott járművet, amelyek az ukrán Oschadbankhoz tartoztak, és Ausztriából tartottak Ukrajnába. A szállítmányt pénzmosás gyanújával lefoglalták, az ügyben azóta is nyomozás zajlik. Bár az ukrán fél szerint a bank saját pénzéről van szó, a történet körül több kérdés is felmerült.

Az Ellenpont által nyilvánosságra hozott felvételen Volodimir Zelenszkij egykori párttársa arról beszél, hogy az aranykonvojban háborús korrupcióból származó pénz lehetett. Állítása szerint

a Magyarországon lefoglalt pénz- és aranyszállítmány a Fire Point nevű ukrán fegyvergyártó céghez köthető, és vélhetően visszaosztásként szolgálhatott Timur Mingyics, valamint az ukrán elnök felé.

Azóta még tisztábban kirajzolódott az ügy háttere: a nyilvánosságra hozott jelentés szerint korrupciós pénzről van szó, amelyet Volodimir Zelenszkij az Tisza Párt támogatására használhatott fel. Erről egy, a TV2-nek nyilatkozó volt ukrán titkosszolgálati munkatárs beszélt:

A pénz Olaszországból jön Ausztrián keresztül, a Tiszának hetente ötmillió eurót hoznak fekete sporttáskában. Az ukránok azért pénzelik a Tiszát, mert kormányváltást akarnak Magyarországon.

Nagyszabású ukrán titkosszolgálati művelet zajlik Magyarországon

Az aranykonvoj-ügy egy nagyobb ukrán titkosszolgálati beavatkozás része, amelynek a Tisza pénzügyi támogatása csak egy eleme. A magyar titkosszolgálatok jelentése szerint a Tisza Párt két informatikusa ukrán kapcsolatban állt, rendszeresen egyeztettek a nagykövetségen. Egyikük már korábban is az Alkotmányvédelmi Hivatal látókörében volt, többször kihallgatták. A kormány pedig a hétvégén nyilvánosságra hozott egy felvételt, amelyen az egyik informatikus elismeri: külföldi szolgálatok szervezték be.