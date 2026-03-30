Ukrán titkosszolgálati pénzek állhatnak Magyar Péter mögött + videó

Egyre súlyosabb állítások jelennek meg a Tisza Párt körül: a vádak szerint ukrán titkosszolgálati háttértámogatás, illegális kampányfinanszírozás és informatikai rendszerekhez köthető ügynöki tevékenység is felmerült. A történet szálai egészen Volodimir Zelenszkij döntéseiig és az aranykonvojig vezetnek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 10:35
Az ukrán titkosszolgálatok is beszálltak a magyar választási kampányba, és jelentős összegekkel támogathatják a Tisza Pártot. A történet illegális finanszírozásról, egy aranykonvojról, valamint lebukott ügynökökről szól, miközben a háttérben nemzetközi politikai döntések is kirajzolódnak – írja az Ellenpont

Az ukrán aranykonvojból lefoglalt értékek (Fotó: MTI/Magyarország kormánya)

Január végén új szintre lépett a feszültség Ukrajna és Magyarország között: leállt a Barátság kőolajvezeték, és nem is indult újra, noha ennek feltételei adottak lennének. A történet politikai dimenziót kapott, amikor Volodimir Zelenszkij bevallotta, hogy február elején politikai okokból nem nyitotta újra a Barátság kőolajvezetéket, azt is kijelentette, hogy hiszem, hogy 

Orbán vereséget szenved a választásokon.

 A lépés komoly hatással lehet az energetikai helyzetre, és további lépések lehetőségét is felveti.

Aranykonvojjal érkezhetett a Tisza ukrán támogatása

Március 5-én a Terrorelhárítási Központ (TEK) és a NAV megállított két páncélozott járművet, amelyek az ukrán Oschadbankhoz tartoztak, és Ausztriából tartottak Ukrajnába. A szállítmányt pénzmosás gyanújával lefoglalták, az ügyben azóta is nyomozás zajlik. Bár az ukrán fél szerint a bank saját pénzéről van szó, a történet körül több kérdés is felmerült.

Az Ellenpont által nyilvánosságra hozott felvételen Volodimir Zelenszkij egykori párttársa arról beszél, hogy az aranykonvojban háborús korrupcióból származó pénz lehetett. Állítása szerint 

a Magyarországon lefoglalt pénz- és aranyszállítmány a Fire Point nevű ukrán fegyvergyártó céghez köthető, és vélhetően visszaosztásként szolgálhatott Timur Mingyics, valamint az ukrán elnök felé.

Azóta még tisztábban kirajzolódott az ügy háttere: a nyilvánosságra hozott jelentés szerint korrupciós pénzről van szó, amelyet Volodimir Zelenszkij az Tisza Párt támogatására használhatott fel. Erről egy, a TV2-nek nyilatkozó volt ukrán titkosszolgálati munkatárs beszélt: 

A pénz Olaszországból jön Ausztrián keresztül, a Tiszának hetente ötmillió eurót hoznak fekete sporttáskában. Az ukránok azért pénzelik a Tiszát, mert kormányváltást akarnak Magyarországon.

Nagyszabású ukrán titkosszolgálati művelet zajlik Magyarországon

Az aranykonvoj-ügy egy nagyobb ukrán titkosszolgálati beavatkozás része, amelynek a Tisza pénzügyi támogatása csak egy eleme. A magyar titkosszolgálatok jelentése szerint a Tisza Párt két informatikusa ukrán kapcsolatban állt, rendszeresen egyeztettek a nagykövetségen. Egyikük már korábban is az Alkotmányvédelmi Hivatal látókörében volt, többször kihallgatták. A kormány pedig a hétvégén nyilvánosságra hozott egy felvételt, amelyen az egyik informatikus elismeri: külföldi szolgálatok szervezték be.

A csaknem egyórás videó legfontosabb része, amikor a tiszás informatikus azt mondta az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársainak, hogy

sajnos afelé hajlok, hogy ez valami beszervezésjellegű, valami későbbi akcióra való felkészítés volt, mert több olyan gyanús dolog is felmerült.

A beszélgetés során egyébként elhangzik az is, hogy a Barátság kőolajvezetéket ukránok támadták meg, és az ezzel kapcsolatos szervezkedésnek tanúja volt, amikor Ukrajnában volt.

Az ügy másik szála szerint a hét elején kiderült: Panyi Szabolcs közreműködésével figyelhették meg Szijjártó Péter kommunikációját. Egy kiszivárgott hangfelvételen arról beszél, hogy átadta a külügyminiszter telefonszámát egy uniós tagállam titkosszolgálatának, lehetővé téve a beszélgetések lehallgatását.

A felvételen azt is állítja, hogy együtt dolgozik Orbán Anitával, Magyar Péter külügyi tanácsadójával, és olyan szoros a kapcsolatuk, hogy egy esetleges kormányváltásnál személyi döntésekbe is beleszólhatna. A történtek alapján a megfigyelési ügy szálai a Tisza Párt felé vezethetnek.

Ukrajna a magyar kormány ellen dolgozik olyan titkosszolgálati és dezinformációs eszközökkel, amelyek eddig nem voltak jellemzők a rendszerváltás óta.

Ukrajnának elsősorban pénzre van szüksége, ezért minden eszközt bevetnek, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt nyerje meg a magyarországi választásokat, és az általuk bevezetett megszorítások révén Ukrajna megkapja a magyarok pénzét is. 

Fenyegetéssel indult az ügy

Nemcsak pénzügyi és titkosszolgálati szálak, hanem súlyos fenyegetések is megjelentek Magyarországgal, különösen a miniszterelnökkel szemben. Volodimir Zelenszkij nyilatkozatát sokan egyértelmű fenyegetésként értelmezték Orbán Viktor irányába.

Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy nem fogja blokkolni a 90 milliárdot… különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek…

 – fogalmazott, ami komoly visszhangot váltott ki, és sokak szerint ezzel elindult a fenyegetések hulláma.

Hrihorij Omelcsenko volt ukrán parlamenti képviselő, és az ukrán titkosszolgálat volt tisztje megfenyegette a magyar miniszterelnök családját egy interjúban. A Pryamy TV nevű YouTube-oldalra felkerült videó szerint a volt tiszt arról beszélt, hogy nem kell megadnia Zelenszkij elnöknek Orbán Viktor címét, mivel ők mindent tudnak róla és a családjáról: „Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hová jár ki, kikkel találkozik, és így tovább”. A volt politikus ezután sem állt le, később így fogalmazott:

Vitya, kitépjük a büdös nyelvedet és a kutyák elé dobjuk! A neonáci véred gyorsabban folyik a Dunába, mint a moszkvai olaj a Barátság vezetéken keresztül!

– fogalmazott Omelcsenko.

Egy  videórészletből kiderül, hogy ennél is tovább merészkedik az egykori ukrán titkosszolga: nyíltan Orbán Viktor lelövéséről beszél, és megfenyegeti a magyar miniszterelnököt, hogy ha nem hagyja abba az ukránoknak nem tetsző beszédek tartását, akkor ő is pontosan úgy jár, mint Robert Fico, és öt golyót kap.

A miniszterelnök megfenyegetése után a választók megfélemlítése következett. A retorika élesedése mögött sokan politikai nyomásgyakorlást látnak, amely a kampányt is befolyásolhatja. Egy nappal Volodimir Zelenszkij megszólalása után Alekszej Zsulavszkij egy videóban arról beszélt, hogy akár ukrán erők is megjelenhetnének Magyarországon, és magyar férfiakat hurcolnának el – kijelentése nagy felháborodást váltott ki.

Orbán hisz magában és azt mondta, hogy erővel fogja kényszeríteni Ukrajnát a Barátság kőolajvezeték megjavítására. Orbán, elmagyarázom neked, hogy lesz ez az egész. Figyelj ide: Ukrajnával elküldjük hozzátok Magyarországra a TCK-sainkat. Mennyi katonátok van, negyvenezer? Nekünk háromszor annyi TCK-sunk van. Egyetlen lövés sem fog eldördülni. Egyszerűen csak megérkeznek, »becsomagolják« az összes férfit, és ezzel vége is lesz. Hát, valahogy így

 – fogalmazott félreérthetetlenül Zsulavszkij.

Ezt követően egy veterán ukrán parancsnok, Jevhen Dikij arról beszélt, hogy akár egy, a 2014-es Majdanhoz hasonló eseménynek kellene bekövetkeznie Magyarországon.

Felvetésében azt kérdezte: mi történik, ha Orbán Viktor megnyeri a választást, és nem alakul ki „budapesti Majdan”, vagyis hatalmon marad.

Az ukrán parancsnok a katonai beavatkozás eshetőségét veti fel Magyar Péter mellett.

A már idézett Jevhen Dikij ugyanabban a podcastben arról is beszélt: ha nem történik meg az ellenzéki hatalomváltás, és a magyar kormány nem biztosít energiát Ukrajnának, akkor akár katonai lépések is szóba kerülhetnek.

Felvetette, hogy az ukrán hadsereg „védelem alá vehetné” a számára fontos energetikai infrastruktúrát, és szerinte ehhez elegendő erővel is rendelkeznek Magyarország és Szlovákia területén.

Dikij tehát egyértelműen fogalmaz: a magyar energiainfrastruktúra elfoglalásával romba döntenék a magyar gazdaságot és katonai megszállással támogatná Magyar Péter hatalomra kerülését.

Nemcsak az energiahálózat kérdése merült fel: Tarasz Zahorodnyij, Volodimir Zelenszkij egyik tanácsadója azt javasolta, hogy az Ukrajnában működő magyar cégeket tiltsák ki, így gyakorolva nyomást a magyar kormányra.

„Reagálni természetesen kell, mert nem szabad megengedni, hogy bármely ország vagy bármely ország vezetője egyáltalán kinyissa a száját a mi irányunkba. Úgy gondolom, hogy a gazdaságra kell csapást mérni. Az Ukrajnában ilyen vagy olyan formában jelen lévő magyar vállalatoknak egyszerűen el kell tűnniük a piacunkról. Úgy kell intézni, hogy egyszerűen ne legyenek itt. Itt van például az OTP Bank, amely még mindig működik nálunk – mi ez? Konkrétan a gazdaságra kell csapást mérni, hadd rendezze le [a vitát] a saját kormányaival. Mert ezt a szemtelenséget és megengedhetetlen viselkedést mindenképpen büntetni kell. Ez az egyik” – fogalmazott Zahorodnyij. Az elemző szerint az OTP nehéz helyzetbe kerülne, ha elüldöznék Ukrajnából. Ez önmagában nyilvánvalóan nem igaz, így azt kell feltételezni, hogy Zahorodnyij utána Brüsszel segítségével nemzetközi fellépést is akar szervezni az OTP ellen.

Ukrán háttérhálózat a Tisza körül

Korábbi elemzések szerint az ukrán érdekek számára kiemelten fontos a Tisza Párt, ezért egy kiterjedt támogatói hálózat épülhetett ki körülötte. Magyar Péter mögött olyan rendszer állhat, amely különböző eszközökkel segíti politikai szerepvállalását.

A feltételezések szerint ez a hálózat a választások idején is aktív lehet, és nyíltan is megjelenik az a törekvés, hogy a Tisza Párt minél erősebb pozícióba kerüljön.

