kádárnosztalgiavisszafoglaláspodcast

Visszafoglalás – A Kádár-rendszer nosztalgiája és az antikommunisták világnézete + videó

Van-e még vita a Kádár-korszakról a történészek között? Nosztalgia? Kikben él még egy homályos kép a családi legendáriumok alapján? Lappangó viták a politikai oldalak között? Ezt a témát elemezte a Visszafoglalásban két eszmetörténészünk, Megadja Gábor és Molnár Attila Károly vendégükkel, aki nem más, mint Pap Milán történész, a Molnár Tamás Kutatóintézet vezetője.

Munkatársunktól
2026. 03. 23. 14:26
Mielőtt belevágnánk a kérdéskörbe, megjegyzésként annyit, hogy podcastműsorunk vendége a Kádár-korszak kutatója, vagyis nagyon jártas a témában.

Emlékeztetett arra, hogy a kádári nosztalgiáról is több kötet megjelent már, valamint a családokban van egyfajta emlékkép, amely öröklődik, és általában ez arról szól, hogy akkor mindenkinek volt munkája, más volt a szociális ellátás, ezeket emlegetik pozitív elemeknek. Mint fogalmazott, voltak ennek az időszaknak erősen negatív dolgai is, mint például a szabadságjogok megnyirbálása. Kiemelte: a történelmi igazságtétel kérdését mindig görgeti maga előtt a politika, mint például az ügynök ügyeket is, ami a rendszerváltozás óta, mint politikai téma jelen van. 

Molnár Attila Károly eszmetörténész megjegyezte, hogy 1990 után a jobboldal teljesen antikommunista gondolatokat hangoztatott, viszont a baloldalon a kérdéskörben ez nem volt egyértelmű, itt kiemelte a lappangó gondolatokat és vitákat, amelyek oldalakhoz kapcsolódtak.

Pap Milán szerint, amit fontos kiemelni, hogy a posztkommunista pártoknál ez egyfajta identitáskereséshez járult hozzá, miközben szociáldemokratának mondják magukat, azért megvannak a gyökereik és mit kezdjenek ezzel? Ebben a történetben azért is alakult ki egy más képük a Kádár-rendszerrel kapcsolatban, mint az ellenzéki oldalnak, mivel az antikommunisták az elnyomás jellegét domborítják ki, azaz a politikai erőszakot, azt, hogy a politikai erőszak mennyire hatotta át az egész társadalmat, annak ellenére, hogy még a modernizációs hatások is hozzájárultak ehhez az elnyomáshoz. Itt nincs vége a történetnek, jöttek a pártállami statisztikák is, amelyet részletesen elemeztek eszmetörténészeink és vendégük podcastműsorunkban.

 

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

