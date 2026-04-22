A szerzetesrendi iskolák és Rubovszky Rita mellett állt ki a SZITA

„Az elmúlt napokban méltánytalan támadások érték az egyházi, azon belül a szerzetesrendi iskolákat annak kapcsán, hogy Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója, a Boldogasszony Iskolanővérek által fenntartott Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont volt főigazgatója is esélyes lehet az oktatási miniszteri posztra” – írta közleményében a Szerzetesrendi Iskolák Diákjainak Társasága (SZITA).

Márfi Gyula veszprémi érsek, Rubovszky Rita, a Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója és Babusa János szobrászművész (b-j), miután átvették a Mindszenty-emlékérmet az Országház Vadásztermében 2018. november 6-án ( Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztőség)

A szervezet úgy fogalmazott: komolyan kell venni azok jelzését, akiket iskolai éveik alatt bármilyen sérelem vagy rossz élmény ért, ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a sajtóban és a közösségi oldalakon az elmúlt napokban megosztott történetek nem adnak reális képet a szerzetesrendi iskolákról, amelyek évszázadok óta hiánypótló munkát végeznek. Hozzátették:

a szerzetesrendi iskolák öregdiákjai szerint szemléletük leginkább a tudás, az emberség és a figyelem területén formálódott a gimnáziumi évek alatt, az iskolai kultúrából pedig a közösségi szemléletet, az együttműködést, a talpraesettséget és az irányítási készséget hozták magukkal.

A közlemény szerint a 2023-ban készült, Máté-Tóth András által vezetett kutatásban közel kétezer olyan öregdiákot kérdeztek meg tapasztalataikról, akik bencés, ferences, piarista, ciszterci vagy a Boldogasszony Iskolanővérek által fenntartott gimnáziumokban tanultak. Mint írták, a legtöbben kiemelkedő tanáregyéniségeket ismertek meg, életre szóló kapcsolatokat szereztek, és olyan értékeket kaptak egykori tanáraiktól, mint az erkölcsi igényesség és a becsületesség.

Azt írták,

a szerzetesi iskolák, köztük a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont legnagyobb ereje abban rejlik, hogy egyszerre adnak biztos kereteket és teret a személyes kibontakozáshoz.

Olyan közösségek ezek, amelyek képesek értéket közvetíteni és irányt mutatni. Megjegyezték ugyanakkor: nem hibátlan intézményekről van szó, ezért alkotta meg a szerzetesrendi összefogás az Emberi Méltóság Stratégiát, amelynek részeként szakmai segítséget kaphatnak azok, akiket valamilyen sérelem ért.