szerzetesrendi iskolák diákjainak társaságaciszterci iskolai főhatóságrubovszky rita

A szerzetesrendi iskolák és Rubovszky Rita mellett állt ki a SZITA

Közleményben állt ki a szerzetesrendi iskolák és Rubovszky Rita mellett a Szerzetesrendi Iskolák Diákjainak Társasága. A szervezet szerint az elmúlt napokban méltánytalan támadások érték az egyházi és szerzetesrendi intézményeket.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 22:38
Rubovszky Rita főigazgató Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az elmúlt napokban méltánytalan támadások érték az egyházi, azon belül a szerzetesrendi iskolákat annak kapcsán, hogy Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatója, a Boldogasszony Iskolanővérek által fenntartott Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont volt főigazgatója is esélyes lehet az oktatási miniszteri posztra” – írta közleményében a Szerzetesrendi Iskolák Diákjainak Társasága (SZITA).

Márfi Gyula veszprémi érsek, Rubovszky Rita, a Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatója és Babusa János szobrászművész (b-j), miután átvették a Mindszenty-emlékérmet az Országház Vadásztermében 2018. november 6-án (Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztőség)

A szervezet úgy fogalmazott: komolyan kell venni azok jelzését, akiket iskolai éveik alatt bármilyen sérelem vagy rossz élmény ért, ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy a sajtóban és a közösségi oldalakon az elmúlt napokban megosztott történetek nem adnak reális képet a szerzetesrendi iskolákról, amelyek évszázadok óta hiánypótló munkát végeznek. Hozzátették:

 a szerzetesrendi iskolák öregdiákjai szerint szemléletük leginkább a tudás, az emberség és a figyelem területén formálódott a gimnáziumi évek alatt, az iskolai kultúrából pedig a közösségi szemléletet, az együttműködést, a talpraesettséget és az irányítási készséget hozták magukkal.

A közlemény szerint a 2023-ban készült, Máté-Tóth András által vezetett kutatásban közel kétezer olyan öregdiákot kérdeztek meg tapasztalataikról, akik bencés, ferences, piarista, ciszterci vagy a Boldogasszony Iskolanővérek által fenntartott gimnáziumokban tanultak. Mint írták, a legtöbben kiemelkedő tanáregyéniségeket ismertek meg, életre szóló kapcsolatokat szereztek, és olyan értékeket kaptak egykori tanáraiktól, mint az erkölcsi igényesség és a becsületesség.

Azt írták,

 a szerzetesi iskolák, köztük a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont legnagyobb ereje abban rejlik, hogy egyszerre adnak biztos kereteket és teret a személyes kibontakozáshoz.

 Olyan közösségek ezek, amelyek képesek értéket közvetíteni és irányt mutatni. Megjegyezték ugyanakkor: nem hibátlan intézményekről van szó, ezért alkotta meg a szerzetesrendi összefogás az Emberi Méltóság Stratégiát, amelynek részeként szakmai segítséget kaphatnak azok, akiket valamilyen sérelem ért.

A Szerzetesrendi Iskolák Diákjainak Társasága közölte:

 bízik abban, hogy a közéleti vitákban az általánosító, leegyszerűsítő bírálatok helyét a tényszerűség és a kölcsönös tisztelet veszi át, akár Rubovszky Rita több évtizedes, elismert szakmai munkájáról, akár a szerzetesi iskolák működéséről van szó.

A szervezet leszögezte: kiáll a szerzetesi iskolák, így a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont fenntartói, pedagógusai, tanulói és a tanulók családjai mellett, valamint Rubovszky Rita mellett is, akit meggyőződésük szerint igaztalanul, rosszindulatúan, nem szakmai, hanem politikai okokból támadtak meg a nyilvánosság előtt.

Borítókép: Rubovszky Rita főigazgató (Forrás: MTI/Balogh Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekeurópai unió

Bayer Zsolt avatarja

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
