Lejárató kampány egy magánklinika ellen: azt hazudták, hogy a vezető orvos tiszás pácienseket nem lát el + videó

Egy magánklinika honlapján az volt olvasható a választások után néhány nappal, hogy a vezető orvosuk tiszás pácienseket nem lát el – emlékeztetett a HírTV. Az ügy kapcsán a Célpont stábja megkereste az érintett doktornőt, Kassai Enikőt, aki elmondta: lejárató kampány zajlik ellene, pusztán azért, mert jobboldali érzelmű.

Továbbá kiemelte:

az ügyről hírt adó 444 nem tett fel neki kérdéseket, mielőtt a valótlan állítást publikálta volna.

A karaktergyilkosság újabb szintjét mutatta be a 444, amikor Kassai Enikő orvost hamis vádakkal illette. A lejárató kampány alapja egy belső szabotázs: a klinikán végrehajtott webes módosítás volt, amit a portál tényellenőrzés nélkül publikált.