Lejárató kampány egy magánklinika ellen: azt hazudták, hogy a vezető orvos tiszás pácienseket nem lát el + videó

Egy magánklinika honlapján a választások után olyan szöveg jelent meg, amely szerint a vezető orvos tiszás pácienseket nem lát el, az érintett Kassai Enikő azonban azt állítja: lejárató kampány zajlik ellene.

Magyar Nemzet
2026. 04. 22. 21:56
Illusztráció
Egy magánklinika honlapján az volt olvasható a választások után néhány nappal, hogy a vezető orvosuk tiszás pácienseket nem lát el – emlékeztetett a HírTV. Az ügy kapcsán a Célpont stábja megkereste az érintett doktornőt, Kassai Enikőt, aki elmondta: lejárató kampány zajlik ellene, pusztán azért, mert jobboldali érzelmű.

 Továbbá kiemelte: 

az ügyről hírt adó 444 nem tett fel neki kérdéseket, mielőtt a valótlan állítást publikálta volna.

A karaktergyilkosság újabb szintjét mutatta be a 444, amikor Kassai Enikő orvost hamis vádakkal illette. A lejárató kampány alapja egy belső szabotázs: a klinikán végrehajtott webes módosítás volt, amit a portál tényellenőrzés nélkül publikált. 

A sajtóetika hiánya ordít az ügyből, hiszen az orvos elleni politikai hergelés előtt meg sem keresték az érintettet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
