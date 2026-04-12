A választási megfigyelők szerint is szabadon és tisztességesen zajlottak a választások

Többhetes előkészítő munkát követően a választás napján a Liberty Coalition for a Free and Fair Election nemzetközi választási megfigyelői misszió több mint nyolcvan megfigyelője az egész ország területén monitorozta a választási eljárást. A megfigyelők munkájuk során 45 országgyűlési egyéni választókerületben több mint hetven szavazókört ellenőriztek – emelte ki a szervezet.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Kiemelték:

A választási megfigyelők összességében pozitívan értékelték a választások általános lebonyolítását és a szavazókörökben látottakat, és nem tapasztaltak olyan jelentős incidenst, amely érdemben befolyásolta volna a választási eljárás integritását, szabályszerű lebonyolítását. A misszió tagjai jelenleg is végzik munkájukat, több szavazókörben nyomon követik a szavazatok számlálását.

Hozzátették, a szavazatszámláló bizottságok megfelelően felkészültek voltak a megkülönböztetett figyelmet igénylő választópolgárok – köztük a fogyatékkal élők – fogadására.

A választási megfigyelők munkájuk során tapasztaltak incidenseket, de azok sem egyenként, sem összességükben nem jelentették azt, hogy ne teljesülnének az európai választási sztenderdek. A sajtóhírek és a választási szervek tájékoztatása alapján kis számban előfordultak jelentősebb incidensek is, többnyire az ellenzéki pártokhoz köthetők – például egy vezető ellenzéki jelölt testőre pártjelvénnyel lépett be egy szavazókörbe –, azonban ezek sem befolyásolták érdemben a választások szakszerű lebonyolítását

– tette hozzá a közleményében a szervezet. Kiemelték: a választási bizottságok tagjai nem emeltek kifogást a nemzetközi megfigyelők jelenléte ellen – amely a szabad és tisztességes választások garanciája –, és minden, a választások lebonyolításával kapcsolatos kérdésre válaszoltak.