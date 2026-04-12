A választási megfigyelők szerint is szabadon és tisztességesen zajlottak a választások

A Liberty Coalition for a Free and Fair Election nemzetközi választási megfigyelői szerint a magyar választópolgárok demokratikus és szabad választásokon adhatták le a szavazataikat a következő Országgyűlés tagjaira.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 19:55
Fotó: Ladóczki Balázs
Többhetes előkészítő munkát követően a választás napján a Liberty Coalition for a Free and Fair Election nemzetközi választási megfigyelői misszió több mint nyolcvan megfigyelője az egész ország területén monitorozta a választási eljárást. A megfigyelők munkájuk során 45 országgyűlési egyéni választókerületben több mint hetven szavazókört ellenőriztek – emelte ki a szervezet. 

Nyíregyháza, 2026. április 12. Szavazókör munkatársai mozgóurnát visznek az országgyűlési választáson Nyíregyházán 2026. április 12-én. MTI/Balázs Attila
Kiemelték:

A választási megfigyelők összességében pozitívan értékelték a választások általános lebonyolítását és a szavazókörökben látottakat, és nem tapasztaltak olyan jelentős incidenst, amely érdemben befolyásolta volna a választási eljárás integritását, szabályszerű lebonyolítását. A misszió tagjai jelenleg is végzik munkájukat, több szavazókörben nyomon követik a szavazatok számlálását.

Hozzátették, a szavazatszámláló bizottságok megfelelően felkészültek voltak a megkülönböztetett figyelmet igénylő választópolgárok – köztük a fogyatékkal élők – fogadására. 

A választási megfigyelők munkájuk során tapasztaltak incidenseket, de azok sem egyenként, sem összességükben nem jelentették azt, hogy ne teljesülnének az európai választási sztenderdek. A sajtóhírek és a választási szervek tájékoztatása alapján kis számban előfordultak jelentősebb incidensek is, többnyire az ellenzéki pártokhoz köthetők – például egy vezető ellenzéki jelölt testőre pártjelvénnyel lépett be egy szavazókörbe –, azonban ezek sem befolyásolták érdemben a választások szakszerű lebonyolítását

– tette hozzá a közleményében a szervezet. Kiemelték: a választási bizottságok tagjai nem emeltek kifogást a nemzetközi megfigyelők jelenléte ellen – amely a szabad és tisztességes választások garanciája –, és minden, a választások lebonyolításával kapcsolatos kérdésre válaszoltak.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

