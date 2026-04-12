Teljesen elgurult a tiszások gyógyszere: saját rokonaikat zárták be, hogy ne szavazhassanak

Megdöbbentő esetekről számolt be Dömötör Csaba: állítása szerint több helyen is megakadályozták idős emberek szavazását, volt, akit saját családtagja zárt be otthonába.

2026. 04. 12. 19:22
Ablakon keresztül tudott csak segítséget kérni egy idős nő Dunaföldváron – súlyos esetekről számolt be közösségi oldalán Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Mozgóurna idős idös nyugdijas nyugdíjas öreg Önkormányzati választások 2014 szavazás 2014.10.12. fotó: Németh András Péter
Dömötör Csaba közlése szerint több helyen is megakadályozták idős emberek szavazását. Állítása szerint 

Dunaföldváron egy nő bezárta az édesanyját a házba, és a személyi igazolványát is elvette, így az idős asszony nem tudott szavazni. 

Amikor a szavazóköri delegáltak megérkeztek a mozgóurnával az idős asszonyhoz, csak az ablakon keresztül tudtak kommunikálni vele. Így mesélte el, mi történt vele. Az esetet jegyzőkönyvezték.

Kaposváron egy másik esetben egy idős nő fiatal rokona nem engedte be a delegáltakat, hogy ezzel megakadályozza a szavazást

 – erről szintén jegyzőkönyv készült.

Dömötör Csaba szerint ezek nem elszigetelt esetek, hanem a közösségi médiában terjedő felhívások következményei lehetnek, amelyek az idősebb családtagok szavazásának akadályozására buzdítanak.

Ez lesz abból, ha egy párt vezetője azzal mutat példát, hogy lehallgatja a saját feleségét

– zárta bejegyzését a Fidesz európai parlamenti képviselője.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
