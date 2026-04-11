Deák Dániel: A kampány végén is Orbán Viktor bizonyult hatékonyabbnak + videó

„A mozgósítás szempontjából a mai nap messze a legfontosabb” – mondta Facebook-videójában Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet elemzője úgy fogalmazott, kampányinnovációban a végjátékban is Orbán Viktor bizonyult hatékonyabbnak. Példaként a kampánybuszt említette, amely szerinte kifejezetten erős közösségi médiás eszközzé vált, és látványosan uralja az online felületeket. Deák Dániel szerint az időzítés sem véletlen:

a kampány utolsó napjára koncentrált aktivitás képes a legnagyobb hatást kiváltani.

Hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök szereplései több impulzust generálnak, mint politikai riválisaié, mivel változatos helyzetekben, közvetlen kapcsolatban jelenik meg az emberekkel. A kampánybuszon ráadásul több kormányzati szereplő – köztük Lázár János és Szijjártó Péter – is feltűnik, ami tovább erősíti a közösségi médiában megjelenő tartalmak mennyiségét és dinamizmusát.

Orbán Viktor elérheti az egymillió kézfogást

Az elemző szerint az ilyen jellegű személyes jelenlét, a kézfogások és találkozások sorozata „végtelen mennyiségű” megosztható pillanatot eredményez, amely a digitális térben is erős mozgósító hatással bír. Úgy vélte,

a kampány végére Orbán Viktor elérheti az egymillió kézfogást, miközben a kampánybusz aktivitása az egymillió lájkot is meghaladhatja.

Deák Dániel értékelése szerint mindez azt jelenti, hogy a digitális mozgósítási versenyben a Fidesz kerülhet előnybe. Ezzel szemben úgy látja, hogy az ellenzéki oldalon kevesebb a kreatív megoldás, és inkább magyarázkodás jellemzi a kommunikációt a kampány utolsó szakaszában.