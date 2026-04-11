Elkezdődött a Fidesz kampányzáró rendezvénye, kinőtte a tömeg a Szentháromság teret + videó

Deák Dániel: A kampány végén is Orbán Viktor bizonyult hatékonyabbnak + videó

„A mozgósítás szempontjából a mai nap messze a legfontosabb” – mondta Facebook-videójában Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy véli, Orbán Viktor bizonyult hatékonyabbnak kampányinnovációban a végjátékban. Hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök szereplései több impulzust generálnak, mint politikai riválisaié.

2026. 04. 11. 17:23
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
„A mozgósítás szempontjából a mai nap messze a legfontosabb” – mondta Facebook-videójában Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet elemzője úgy fogalmazott, kampányinnovációban a végjátékban is Orbán Viktor bizonyult hatékonyabbnak. Példaként a kampánybuszt említette, amely szerinte kifejezetten erős közösségi médiás eszközzé vált, és látványosan uralja az online felületeket. Deák Dániel szerint az időzítés sem véletlen:

a kampány utolsó napjára koncentrált aktivitás képes a legnagyobb hatást kiváltani.

Hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök szereplései több impulzust generálnak, mint politikai riválisaié, mivel változatos helyzetekben, közvetlen kapcsolatban jelenik meg az emberekkel. A kampánybuszon ráadásul több kormányzati szereplő – köztük Lázár János és Szijjártó Péter – is feltűnik, ami tovább erősíti a közösségi médiában megjelenő tartalmak mennyiségét és dinamizmusát.

 

Orbán Viktor elérheti az egymillió kézfogást

Az elemző szerint az ilyen jellegű személyes jelenlét, a kézfogások és találkozások sorozata „végtelen mennyiségű” megosztható pillanatot eredményez, amely a digitális térben is erős mozgósító hatással bír. Úgy vélte, 

a kampány végére Orbán Viktor elérheti az egymillió kézfogást, miközben a kampánybusz aktivitása az egymillió lájkot is meghaladhatja.

Deák Dániel értékelése szerint mindez azt jelenti, hogy a digitális mozgósítási versenyben a Fidesz kerülhet előnybe. Ezzel szemben úgy látja, hogy az ellenzéki oldalon kevesebb a kreatív megoldás, és inkább magyarázkodás jellemzi a kommunikációt a kampány utolsó szakaszában.


További játékainkhoz kattintson ide!

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu