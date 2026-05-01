Izrael megállapodott Görögországgal a Gázába tartó segélyflotta tagjairól

Több mint száz palesztinpárti aktivistát szállítottak partra Krétán, miután az izraeli hatóságok nemzetközi vizeken feltartóztatták a Gázai övezet felé tartó hajóikat. A görög és izraeli hatóságok egyeztetése után végül görög területen engedték őket partra, miközben több európai ország tiltakozott az őrizetbevételek miatt.

Magyar Nemzet
2026. 05. 01. 21:22
A Global Sumud Flotilla aktivistái Kréta szigetén (Fotó: AFP)
Az izraeli hatóságok eredetileg mintegy húsz hajóról vettek őrizetbe aktivistákat a Földközi-tenger keleti részén, nemzetközi vizeken. A flottilla szervezői ugyanakkor ennél magasabb, több mint kétszáz fős létszámról beszéltek.

A görög külügyminisztérium közlése szerint Athén kapcsolatba lépett Izraellel annak érdekében, hogy biztosítsák az aktivisták partra szállítását és biztonságos hazatérését. Gideon Szaár izraeli külügyminiszter később megerősítette: a görög kormánnyal kötött megállapodás értelmében az aktivistákat nem Izraelbe, hanem görög területre szállítják.

Az ügy nemzetközi visszhangot váltott ki. Több európai ország – amelyek állampolgárai is a hajókon tartózkodtak – felszólította Izraelt az őrizetbe vettek szabadon bocsátására. Tíz ország, köztük Spanyolország, Törökország és Pakisztán közös nyilatkozatban ítélte el a történteket.

A Reuters szerint a Global Sumud nevű flottilla célja az volt, hogy humanitárius segélyt juttasson a blokád alatt álló Gázai övezetbe. A hajók április közepén indultak a spanyolországi Barcelona kikötőjéből – írja az Internazionale.it.

A flottilla szervezői úgy vélik, hogy az izraeli fellépés jogsértő volt, míg Izrael „hivatásos provokátoroknak” nevezte az akció résztvevőit. Washington szintén bírálta a kezdeményezést, és következményeket helyezett kilátásba a támogatók számára.

A Gázai övezetben élők helyzete továbbra is súlyos: a nemzetközi segélyszervezetek szerint az oda jutó ellátmány nem elegendő, annak ellenére, hogy október óta fegyverszünet van érvényben Izrael és a Hamász között. Izrael ugyanakkor visszautasítja azokat a vádakat, amelyek szerint korlátozná a segélyek bejutását.

A mostani akció a második ilyen jellegű flottillakísérlet az elmúlt időszakban: tavaly egy hasonló kezdeményezést az izraeli hadsereg már megakadályozott, és több száz aktivistát őrizetbe vett.

