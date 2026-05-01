Izrael megállapodott Görögországgal a Gázába tartó segélyflotta tagjairól

A Reuters szerint a Global Sumud nevű flottilla célja az volt, hogy humanitárius segélyt juttasson a blokád alatt álló Gázai övezetbe. A hajók április közepén indultak a spanyolországi Barcelona kikötőjéből – írja az Internazionale.it.

A flottilla szervezői úgy vélik, hogy az izraeli fellépés jogsértő volt, míg Izrael „hivatásos provokátoroknak” nevezte az akció résztvevőit. Washington szintén bírálta a kezdeményezést, és következményeket helyezett kilátásba a támogatók számára.

A Gázai övezetben élők helyzete továbbra is súlyos: a nemzetközi segélyszervezetek szerint az oda jutó ellátmány nem elegendő, annak ellenére, hogy október óta fegyverszünet van érvényben Izrael és a Hamász között. Izrael ugyanakkor visszautasítja azokat a vádakat, amelyek szerint korlátozná a segélyek bejutását.