Izrael megállapodott Görögországgal a Gázába tartó segélyflotta tagjairól

Az izraeli hatóságok eredetileg mintegy húsz hajóról vettek őrizetbe aktivistákat a Földközi-tenger keleti részén, nemzetközi vizeken. A flottilla szervezői ugyanakkor ennél magasabb, több mint kétszáz fős létszámról beszéltek.
A görög külügyminisztérium közlése szerint Athén kapcsolatba lépett Izraellel annak érdekében, hogy biztosítsák az aktivisták partra szállítását és biztonságos hazatérését. Gideon Szaár izraeli külügyminiszter később megerősítette: a görög kormánnyal kötött megállapodás értelmében az aktivistákat nem Izraelbe, hanem görög területre szállítják.
Az ügy nemzetközi visszhangot váltott ki. Több európai ország – amelyek állampolgárai is a hajókon tartózkodtak – felszólította Izraelt az őrizetbe vettek szabadon bocsátására. Tíz ország, köztük Spanyolország, Törökország és Pakisztán közös nyilatkozatban ítélte el a történteket.
