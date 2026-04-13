Dömötör Csaba: A jobboldali közösség méltósággal fogadja el az eredményeket

Újabb fideszes képviselő osztotta meg gondolatait az országgyűlési választás eredményeiről. Voltak már nehéz helyzetben, éltek már át vereséget.

2026. 04. 13. 20:48
A magyarok a tegnapi választáson egyértelmű döntést hoztak. Azt, hogy mostantól a Tiszát bízzák meg az ország kormányzásával. Ez azt jelenti, hogy a ránk rótt feladat a parlamenti ellenőrzés és az ellenzéki lét lesz. Ezt el kell fogadnunk − kezdte sorait Dömötör Csaba, a Fidesz országgyűlési képviselője legújabb bejegyzésében.

A tegnapi eredmény annak is bizonyítéka, hogy a magyar választási rendszer stabil, évtizedek óta az. Mára eltűntek a hamis zászlós és orosz kémes állítások, a Brüsszelből gratulálók sem említettek választási csalásos vádakat − idézte fel Dömötör Csaba a Tisza Párt korábbi riogatásait.  

A választás egyértelmű eredménye talán a végletekig feszült hangulatra is csillapító hatással lesz. A jobboldali közösség anélkül is méltósággal fogadja el az eredményeket, hogy bárki vergődést kívánna vagy fatális sorssal fenyegetné őket, vagy éppen azzal, hogy csomagolhatnak külföldre költözéshez − nem úgy, ahogy Magyar Péter fenyegetőzött korábban.

Nem megyünk sehová, maradunk. Ez a hazánk. Itt élünk, ide köt mindenki és minden, akit és amit szeretünk. Ha választásokon győztes megbízatást kapunk, azon vagyunk, hogy éljünk a bizalommal. Ha nem kapjuk meg a többség bizalmát, emelt fővel elfogadjuk. Ez a demokrácia − tette hozzá a tegnapi nap margójára.

Én sok ezer kortársammal együtt abban az időben csatlakoztam ehhez a közösséghez, amikor az első kormányzati ciklus után vereséget szenvedett. Mi a Kossuth-téren, ellenzéki létben kezdtük. A Fidesz onnan állt fel, és volt képes közösségei megerősítésére. Most is ez a feladatunk. Egy 2,5 milliós közösségé. Tegnap tőlük kaptunk bizalmat. Azon leszünk, hogy rászolgáljunk. És utána azokéra is, akikét elveszíthettük − emlékezett vissza a nehéz időkre a képviselő.

Eddig is, ezután is a hazaszeretet visz minket tovább − zárta sorait Dömötör Csaba.

Borítókép: Dömötör Csaba (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
