Dömötör Csaba: Kiállunk magunkért, kiállunk a békéért és kiállunk Magyarországért!

– Az elmúlt hónapokban sokat tűrtünk és sokat hallgattunk. Weberék sértegetéseit, Zelenszkij fenyegetését, Ursula pénzügyi zsarolását – jelentette ki Dömötör Csaba a hivatalos közösségi oldalán.
A Fidesz európai parlamenti képviselője hozzátette:
Kívántak nektek jó vergődést, számlálták a jobboldaliak napjait, mutogattak testrészeket, fenyegettek kirúgással és akasztással is. Most mi jövünk! Kiállunk magunkért, kiállunk a békéért és kiállunk Magyarországért!
– erősítette meg Dömötör Csaba, majd nyomatékosította:
2 x a Fideszre
A Fidesz európai parlamenti képviselője korábbi Facebook-posztjában azt írta: „Minden egyes Fideszre leadott szavazat a hazaszeretet szavazata is. Most tudunk kiállni Magyarországért!”
Dömötör Csaba arról is szólt, amerikai republikánus képviselők kemény hangú levelet küldtek Ursula von der Leyennek, erősen kritizálva az Európai Bizottság beavatkozását a magyar választásokba. A Fidesz európai parlamenti képviselője a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: a republikánusok a levélben azt írták, „a bizottság beavatkozásai súlyosan aláássák az uniós intézmények függetlenségébe vetett hitet, valamint a választási eljárásokba vetett közbizalmat”.
Amint arról beszámoltunk, Dömötör Csaba korábban felhívta a figyelmet: Magyar Péter jogsértést és csalást kiált, miközben azt a hívei követik el. Arról is beszámoltunk, hogy Hajdúsámsonban is érvénytelen voksolásra akarták rávenni a Fidesz és Mi Hazánk szavazóit a tiszások.
Ha bármilyen szabálytalanságot, vagy a választás tisztaságát befolyásoló eseményt észlelnek akár a választás napján, akár az azt megelőző napon, akkor azt jelezzék a Demokrácia Központnak a következő két elérhetőség egyikén: [email protected] e-mail-címen vagy a 06 20/4440445-ös telefonszámon.
