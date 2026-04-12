Dömötör Csaba: Kiállunk magunkért, kiállunk a békéért és kiállunk Magyarországért!

– Az elmúlt hónapokban sokat tűrtünk és sokat hallgattunk. Weberék sértegetéseit, Zelenszkij fenyegetését, Ursula pénzügyi zsarolását – jelentette ki Dömötör Csaba a hivatalos közösségi oldalán.

Szavazólap

A Fidesz európai parlamenti képviselője hozzátette:

Kívántak nektek jó vergődést, számlálták a jobboldaliak napjait, mutogattak testrészeket, fenyegettek kirúgással és akasztással is. Most mi jövünk! Kiállunk magunkért, kiállunk a békéért és kiállunk Magyarországért!

– erősítette meg Dömötör Csaba, majd nyomatékosította:

2 x a Fideszre

A Fidesz európai parlamenti képviselője korábbi Facebook-posztjában azt írta: „Minden egyes Fideszre leadott szavazat a hazaszeretet szavazata is. Most tudunk kiállni Magyarországért!”

Dömötör Csaba arról is szólt, amerikai republikánus képviselők kemény hangú levelet küldtek Ursula von der Leyennek, erősen kritizálva az Európai Bizottság beavatkozását a magyar választásokba. A Fidesz európai parlamenti képviselője a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: a republikánusok a levélben azt írták, „a bizottság beavatkozásai súlyosan aláássák az uniós intézmények függetlenségébe vetett hitet, valamint a választási eljárásokba vetett közbizalmat”.

Amint arról beszámoltunk, Dömötör Csaba korábban felhívta a figyelmet: Magyar Péter jogsértést és csalást kiált, miközben azt a hívei követik el. Arról is beszámoltunk, hogy Hajdúsámsonban is érvénytelen voksolásra akarták rávenni a Fidesz és Mi Hazánk szavazóit a tiszások.