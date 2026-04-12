Donald Trump kutatója szerint jól áll a Fidesz

Azok között, akik azt mondják, hogy szinte biztosan szavaznak, a Fidesz előnye kilenc százalékpont (40 százalék Fidesz, 31 százalék Tisza) – fejtette ki álláspontját a több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég az Indexnek.

John McLaughlin felidézte, az utolsó, személyes megkérdezésen alapuló felmérésük szerint, amelyet 1000 magyarországi, politikailag aktív választó körében végeztek, a biztos szavazók körében a Fidesz 44 százalékkal vezet a Tisza előtt, amely 40 százalékon áll. A kutató szerint azok körében, akik feltehetően nem fognak szavazni, a Fidesz 16 százalékkal vezet a Tisza öt százalékával szemben.