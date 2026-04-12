Bayer Zsolt: Induljatok!

Induljatok, mert a hazánk a tét!

Nem, nem „Kelet vagy Nyugat”, nem „Brüsszel vagy Moszkva” között kell ma választani, ez a hamis próféták és a farizeusok hazugsága. Ma az dől el, hogy marad-e esély visszaszerezni azt az Európát, ahová mi mindannyian oly sokáig vágyakoztunk, és ahová 2004-ben csatlakoztunk, vagy végképp győzedelmeskedik az identitásnélküliség, az üresség és a széthullás.

És persze ez a legfontosabb. Mellette pedig ott van a háború vagy béke és a pénztárcánk kérdése is.

Induljatok, szavazzatok, csak a Fidesz–KDNP!

Petőfi üzen:

„Átok reá, ki gyávaságból

Vagy lomhaságból elmarad,

Hogy, míg a nép küzd, fárad, izzad,

Pihenjen ő árnyék alatt!”