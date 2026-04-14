Rosszul lett Dudás Miklós édesanyja a tárgyalás napján, nem tudott elmenni a bíróságra

Épp elhunyt fia születésnapján kellett volna Dudás Miklós édesanyjának néhai férje támadóival szembenéznie a bíróságon, ám a tragikus nap újabb fordulatot vett – az asszony reggel rosszul lett, így nem tudott megjelenni a tárgyaláson – adta hírül a Bors.

Rendőrök és mentők Dudás Miklós világbajnok kajakos otthonánál Budapesten 2026. január 5-én. A sportoló otthonában elhunyt. Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

A Dudás családot ügyvédjük képviselte azon az előkészítő ülésen, amely reggel kilenc órakor kezdődött, és amelyen hat férfi felel tetteiért Dudás István halálával összefüggésben.

Tagadják a bűnösségüket Dudás István támadói

A vádirat szerint a csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt állnak bíróság elé, míg a harmadrendű vádlott – aki a később végzetesnek bizonyuló ütést bevitte – halált okozó testi sértés miatt felel.

Az ügyészség az elsőrendű vádlottra két év, a harmadrendűre hat év börtönt és hat év közügyektől eltiltást indítványozott. A Dudás család jogi képviselője 25 millió forintos nem vagyoni kártérítést kér.

A tárgyaláson elhangzott:

az első- és másodrendű vádlott nem ismeri be bűnösségét, ugyanakkor részvétüket fejezték ki.

A másodrendű vádlott azt mondta, ha tehetné, visszacsinálná a történteket. A negyedrendű vádlott szintén tagadta a vádakat.

Az is kiderült, hogy

a végzetes ütést bevivő harmadrendű vádlott indulatkezelési problémái miatt önkéntesen pszichiáterhez jár.

A tárgyalás során az is napvilágra került, hogy a Dudás család a mai napig nem kapta meg a támadást rögzítő biztonsági kamerafelvételeket.

A bíróság a következő tárgyalási napot szeptember közepére tűzte ki.

Tragédiák sorozata rázta meg a családot

Mint arról korábban beszámoltunk, 2024 augusztusának végén hatan támadtak rá a világbajnok kajakos, Dudás Miklós édesapjára egy benzinkúton. A férfi egy ütés következtében a földre zuhant, és olyan súlyosan beütötte a fejét a betonba, hogy azonnal kómába került. Családtagjai folyamatosan mellette voltak, több életmentő műtéten is átesett, ám állapota nem javult: 2025. február 2-án Dudás István belehalt sérüléseibe.

Fia képtelen volt feldolgozni a történteket, hiszen rajongásig szerette édesapját. A gyász mellett az tartotta benne a lelket, hogy egyszer szembenézhet a támadókkal a bíróságon, és remélte, hogy igazságot szolgáltatnak apja haláláért. A helyszínen tartózkodó Dudás Miklós kulcsfontosságú tanúja lehetett volna édesapja ügyének. A sportolót a történtek mélyen megviselték, a tragédia emléke hosszú időn át kísértette. Dudás Miklós már nem érhette meg a tárgyalás napját, tragikus hirtelenséggel január 5-én ő is elhunyt.

