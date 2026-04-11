Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Keresik azt a fiatal férfit, aki Budapesten begyalogolt a Dunába, majd eltűnt

Budapesten a Bálnánál, fényes nappal veszett nyoma a 26 éves férfinek. Az eltűnt fiatalembert a hatóság mellett a barátai is nagy erőkkel keresik.

Munkatársunktól
2026. 04. 11. 22:33
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A közösségi médiában tettek közzé felhívást annak a 26 éves marokkói állampolgárnak a barátai, aki még április 5-én, vasárnap délután fél négy körül a fővárosban, a Bálna épülete előtt a Dunába gyalogolt, majd nyoma veszett. Az eltűnt fiatalembert utoljára a Bálnában látták, alig néhány perccel azelőtt, hogy belesétált volna a folyóba – írja az Origo.

Az eltűnt Belkass Yacinét április 5-e óta keresi a rendőrség Fotó: Police.hu 

A rendőrség is keresi az eltűnt férfit

Belkass Yacine ismerősei szerint a helyszínen többen is láthatták a történteket, és lehetséges, hogy néhányan videófelvételt is készítettek. Ezért azt kérik, ha bárkinek bármilyen képanyaga vagy információja van az esettel kapcsolatban, vegye fel velük a kapcsolatot, vagy értesítse a rendőrséget.

Borítókép: illusztráció (Szemerey Bence/pexels.com)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kárpáti András
Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
