Keresik azt a fiatal férfit, aki Budapesten begyalogolt a Dunába, majd eltűnt

A közösségi médiában tettek közzé felhívást annak a 26 éves marokkói állampolgárnak a barátai, aki még április 5-én, vasárnap délután fél négy körül a fővárosban, a Bálna épülete előtt a Dunába gyalogolt, majd nyoma veszett. Az eltűnt fiatalembert utoljára a Bálnában látták, alig néhány perccel azelőtt, hogy belesétált volna a folyóba – írja az Origo.

Az eltűnt Belkass Yacinét április 5-e óta keresi a rendőrség Fotó: Police.hu

A rendőrség is keresi az eltűnt férfit

Belkass Yacine ismerősei szerint a helyszínen többen is láthatták a történteket, és lehetséges, hogy néhányan videófelvételt is készítettek. Ezért azt kérik, ha bárkinek bármilyen képanyaga vagy információja van az esettel kapcsolatban, vegye fel velük a kapcsolatot, vagy értesítse a rendőrséget.