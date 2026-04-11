Megszólalt egy szemtanú, ezért történhetett a brutális tömegbaleset a Váci úton

Sokkoló részletek derültek ki a budapesti tragédiáról, amely két ember életét követelte. A tömegbaleset hátterében illegális utcai versenyzés és brutális gyorshajtás gyanúja merült fel.

2026. 04. 11. 15:07
A tömegbalesetet okozó Audi Fotó: Bors
A péntek éjszakai tragédia után újabb részletek kerültek napvilágra. A tömegbaleset Budapest XIII. kerületében, a Váci út felüljáró és a Róbert Károly körút kereszteződésének közelében, a Göncz Árpád városközpontnál történt.

A tömegbalesetet okozó Audi az ütközés előtt... Forrás: Facebook

Halálos tömegbaleset a Váci úton

Ahogy azt az Origo is megírta, öt autó ütközött össze a felüljárón, az egyik jármű pedig a szalagkorláton átrepülve a mélybe zuhant. A lezuhanó autó mintegy tíz métert esett, a becsapódás következtében a sofőrje azonnal életét vesztette. A másik halálos áldozat az Audi utasa volt, akit a mentők hosszú ideig próbáltak újraéleszteni, de végül nem tudták megmenteni.

A  Blikk értesülései szerint a balesetet okozó fiatal férfi egy nagy teljesítményű Audi RS7-tel közlekedett, és szemtanúk szerint több autóval együtt versenyezhetett a felüljáró előtt. A beszámolók alapján az autók szlalomoztak, nagy sebességgel haladtak, amikor az Audi átsodródott a szemközti sávba, és letarolt egy szabályosan közlekedő Toyotát – ez az autó zuhant le a felüljáróról.

A helyszínt törmelék borította

A környéket beborították az összetört járművek darabjai. Többen először nem is értették, mi történt, mert a lezuhant autó roncsai alapján nem volt egyértelmű, honnan érkezett. 

Utána értettük meg, hogy valószínűleg fentről esett le 

– mondta egy szemtanú.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az egyik autóba szorult sérültet a tűzoltók feszítővágóval emelték ki. A helyszínre több mentőegység is érkezett, az érintetteket kórházba szállították. A balesetben a két elhunyton kívül még négyen sérültek meg.

Az Audi RS7 egy rendkívül erős jármű, amely gyárilag több mint 620 lóerős, de egyes módosított változatai 

akár az 1000 lóerőt is elérhetik. A jármű végsebessége meghaladhatja a 300 kilométer/órát.

 Az autót korábban közel 29 millió forintért hirdették eladásra.

Szigorítást sürgetnek a tragédia után

A történtek után többen is felhívták a figyelmet arra, hogy szigorúbb fellépésre van szükség az illegális utcai versenyzések ellen. Felmerült a traffipaxok számának növelése, valamint a jelentős sebességtúllépések szigorúbb büntetése is. Nem ez az első hasonló tragédia a környéken: 2023-ban az Árpád híd közelében történt halálos baleset, amikor egy vétlen kerékpáros vesztette életét.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják a baleset pontos körülményeit. A rendőrség őrizetbe vette azt a török származású sofőrt, aki a két ember halálával járó tömegbalesetet okozta a Göncz Árpád városközpontnál.

A. C. török származású vállalkozó vezette az Audit
Fotó:  Facebook

A tragédia ismét rávilágított arra, milyen súlyos következményekkel járhat a felelőtlen vezetés Budapest útjain.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

