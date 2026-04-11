Megszólalt egy szemtanú, ezért történhetett a brutális tömegbaleset a Váci úton

A péntek éjszakai tragédia után újabb részletek kerültek napvilágra. A tömegbaleset Budapest XIII. kerületében, a Váci út felüljáró és a Róbert Károly körút kereszteződésének közelében, a Göncz Árpád városközpontnál történt.

Halálos tömegbaleset a Váci úton

Ahogy azt az Origo is megírta, öt autó ütközött össze a felüljárón, az egyik jármű pedig a szalagkorláton átrepülve a mélybe zuhant. A lezuhanó autó mintegy tíz métert esett, a becsapódás következtében a sofőrje azonnal életét vesztette. A másik halálos áldozat az Audi utasa volt, akit a mentők hosszú ideig próbáltak újraéleszteni, de végül nem tudták megmenteni.

A Blikk értesülései szerint a balesetet okozó fiatal férfi egy nagy teljesítményű Audi RS7-tel közlekedett, és szemtanúk szerint több autóval együtt versenyezhetett a felüljáró előtt. A beszámolók alapján az autók szlalomoztak, nagy sebességgel haladtak, amikor az Audi átsodródott a szemközti sávba, és letarolt egy szabályosan közlekedő Toyotát – ez az autó zuhant le a felüljáróról.

A környéket beborították az összetört járművek darabjai. Többen először nem is értették, mi történt, mert a lezuhant autó roncsai alapján nem volt egyértelmű, honnan érkezett.

Utána értettük meg, hogy valószínűleg fentről esett le

– mondta egy szemtanú.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az egyik autóba szorult sérültet a tűzoltók feszítővágóval emelték ki. A helyszínre több mentőegység is érkezett, az érintetteket kórházba szállították. A balesetben a két elhunyton kívül még négyen sérültek meg.

Az Audi RS7 egy rendkívül erős jármű, amely gyárilag több mint 620 lóerős, de egyes módosított változatai

akár az 1000 lóerőt is elérhetik. A jármű végsebessége meghaladhatja a 300 kilométer/órát.

Az autót korábban közel 29 millió forintért hirdették eladásra.

Szigorítást sürgetnek a tragédia után

A történtek után többen is felhívták a figyelmet arra, hogy szigorúbb fellépésre van szükség az illegális utcai versenyzések ellen. Felmerült a traffipaxok számának növelése, valamint a jelentős sebességtúllépések szigorúbb büntetése is. Nem ez az első hasonló tragédia a környéken: 2023-ban az Árpád híd közelében történt halálos baleset, amikor egy vétlen kerékpáros vesztette életét.