Átengedte a bicikliseket, emiatt törték rommá az autóját Pomázon + videó

Pomázt elhagyva, a 11-es úton, Szentendre irányában történt az eset, ahol a főutat egy kerékpárút keresztezi. A felvételt a Bpiautósok egyik olvasója készítette.

Ijedtségből, bizonytalanságból vagy egyszerű udvariasságból – megállt, és átengedte az áthajtani szándékozó kerékpárosokat egy autós. Önmagában ezzel még nem is lenne probléma. Csakhogy a jelenet közben egy másik autó, egy Fiat 500 is érkezett hátulról, amely nagy sebességgel belerohant az előtte megálló járműbe.

A helyzet megértéséhez fontos egy részlet: a kerékpárosoknak stop jelzésük volt, tehát alaphelyzetben nekik kellett volna elsőbbséget adniuk. Az autós nem volt köteles megállni, ő ezt saját döntésből tette meg. A mögötte érkező autós – aki a kapott információk szerint egy állapotos kismama volt – azonban nem figyelt megfelelően. Bár megpróbálta elkerülni az ütközést, már nem tudta kivédeni a balesetet. Szívből reméljük, hogy sem neki, sem a kisbabának nem esett komolyabb baja az ijedtségen kívül.

A követési távolság hiánya, valamint az, hogy a mögöttes jármű vezetője nem volt felkészülve a hirtelen megállásra, végül súlyos anyagi kárral járó ütközéshez vezetett – mindkét autó jelentősen megrongálódott. Fontos hangsúlyozni: az udvariasság a közlekedésben érték, de nem írhatja felül a kiszámíthatóságot. Egy váratlan helyzetre egy figyelmetlen közlekedő már nem biztos, hogy időben tud reagálni.