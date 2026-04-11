Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
autós hírautós videóbaleset

Átengedte a bicikliseket, emiatt törték rommá az autóját Pomázon + videó

Néha a túlzott előzékenység okoz balesetet, ha a másik fél nem számít rá.

2026. 04. 11. 12:30
Forrás: BpiAutósok
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pomázt elhagyva, a 11-es úton, Szentendre irányában történt az eset, ahol a főutat egy kerékpárút keresztezi. A felvételt a Bpiautósok egyik olvasója készítette.

Ijedtségből, bizonytalanságból vagy egyszerű udvariasságból – megállt, és átengedte az áthajtani szándékozó kerékpárosokat egy autós. Önmagában ezzel még nem is lenne probléma. Csakhogy a jelenet közben egy másik autó, egy Fiat 500 is érkezett hátulról, amely nagy sebességgel belerohant az előtte megálló járműbe.

A helyzet megértéséhez fontos egy részlet: a kerékpárosoknak stop jelzésük volt, tehát alaphelyzetben nekik kellett volna elsőbbséget adniuk. Az autós nem volt köteles megállni, ő ezt saját döntésből tette meg. A mögötte érkező autós – aki a kapott információk szerint egy állapotos kismama volt – azonban nem figyelt megfelelően. Bár megpróbálta elkerülni az ütközést, már nem tudta kivédeni a balesetet. Szívből reméljük, hogy sem neki, sem a kisbabának nem esett komolyabb baja az ijedtségen kívül.

A követési távolság hiánya, valamint az, hogy a mögöttes jármű vezetője nem volt felkészülve a hirtelen megállásra, végül súlyos anyagi kárral járó ütközéshez vezetett – mindkét autó jelentősen megrongálódott. Fontos hangsúlyozni: az udvariasság a közlekedésben érték, de nem írhatja felül a kiszámíthatóságot. Egy váratlan helyzetre egy figyelmetlen közlekedő már nem biztos, hogy időben tud reagálni.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
