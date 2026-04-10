Öreg Daewoo-val menekült a rendőrök elől Dunaújvárosban, még a járdára is felhajtott + videó

A napokban a rendőrök Dunaújvárosban, a Kenyérgyári úton akartak megállítani egy autóst, aki a rendőri jelzést észlelve inkább a „menekülés” opciót választotta Daewoo Kalosával. Irányt váltott, szembement a körforgalomban, felhajtott a kerékpárútra és a járdára is, majd végül egy füves területen a talajviszonyok miatt akadt el.

Az igazoltatás során gyorsan kiderült, hogy a 48 éves férfit nem kevesebb mint ötször tiltották el jogerősen a járművezetéstől!

A sofőr nem először került szembe a törvénnyel, a múltja alapján a szabályok betartása nála nem igazán alternatíva. A mostani „akciójával” ráadásul mások testi épségét is közvetlen veszélybe sodorta. A rendőrök őrizetbe vették, gyanúsítottként kihallgatták, és kezdeményezték letartóztatását.