A Greenpeace lerántotta a leplet: hazudott a Tisza a kampányban az akkumulátorgyárakról

Nincsen határértéket meghaladó szennyezés az akkumulátorgyárak környezetében – közölte a Greenpeace a vizsgálati eredményekre hivatkozva. A Greenpeace az ellenőrzéseket még márciusban végezte, de az eredményt csak most, a választások után hozták nyilvánosságra.

A gödi Samsung SDI gyár (Fotó: MTI/Mónus Márton)

A Greenpeace szakemberei Gödön, a Samsung SDI környezetében, Komáromban, az SK akkumulátorgyárak és az NMP-feldolgozó közelében, Sóskúton és Tárnokon, a Dongwha elektrolit és NMP-feldolgozó üzemének környékén vettek mintákat a lakosok sekélyebb kútjaiból, majd akkreditált laboratóriumba szállították, ahol az antimon, arzén, kobalt, lítium, nikkel, N-metil-pirrolidon (NMP) mennyiségét vizsgálták.

Egyik mintában sem találtak sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezést. Egy komáromi mintában a lítium koncentrációja enyhén emelkedett volt, azonban ez az érték még mindig nagyságrendekkel alacsonyabb annál, ami kockázatot jelenthetne az emberi egészségre.

Az eredményekről a Greenpeace tájékoztatta az érintett lakosokat és a helyi döntéshozókat.

Összehangolt akció?

Mint korábban megírtuk, a Telex egy februárban megjelenő cikke szerint a Samsung SDI gödi gyárában rendkívül súlyos munkavédelmi szabálytalanságok történtek, amelyeket a Pest Vármegyei Kormányhivatal hiába jelentett, a kormány úgy döntött, nem függeszti fel a gyár működését. Másnap a hivatal közleményben hangsúlyozta, hogy mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét, és teszi mindezt mindenfajta politikai befolyástól mentesen.

A Telex cikke után Magyar Péter és a Tisza Párt heteken keresztül azt hangoztatta, hogy a kormány tudtával történik a súlyos szennyezés. Még petíciót is indítottak a gödi akkumulátorgyár ügyében, azonnali független hatósági vizsgálatot és a felelősök megnevezését követelve. A Tisza Párt vezetője azt is állította, az üzemben történt visszaélésekről Szijjártó Péternek is tudnia kellett, hiszen többször is tárgyalt a cég vezetőivel.

Szijjártó Péter éles kritikával utasította el Magyar Péter állításait, szánalmas, piti hazudozónak nevezve a politikust, aki ellen büntetőfeljelentést tett nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt.