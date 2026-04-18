A Greenpeace lerántotta a leplet: hazudott a Tisza a kampányban az akkumulátorgyárakról

Felmerül a kérdés, hogy a vizsgálatok eredményét a Greenpeace miért csak a választások után hozta nyilvánosságra. Az ellenőrzésekből kiderül, hogy nincs szennyező anyag a hazai akkumulátorgyárak környezetében.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 20:59
Nincsen határértéket meghaladó szennyezés az akkumulátorgyárak környezetében – közölte a Greenpeace a vizsgálati eredményekre hivatkozva. A Greenpeace az ellenőrzéseket még márciusban végezte, de az eredményt csak most, a választások után hozták nyilvánosságra. 

A gödi Samsung SDI gyár 2020. január 28-án.
A Greenpeace szakemberei Gödön, a Samsung SDI környezetében, Komáromban, az SK akkumulátorgyárak és az NMP-feldolgozó közelében, Sóskúton és Tárnokon, a Dongwha elektrolit és NMP-feldolgozó üzemének környékén vettek mintákat a lakosok sekélyebb kútjaiból, majd akkreditált laboratóriumba szállították, ahol az antimon, arzén, kobalt, lítium, nikkel, N-metil-pirrolidon (NMP) mennyiségét vizsgálták. 

Egyik mintában sem találtak sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezést. Egy komáromi mintában a lítium koncentrációja enyhén emelkedett volt, azonban ez az érték még mindig nagyságrendekkel alacsonyabb annál, ami kockázatot jelenthetne az emberi egészségre. 

Az eredményekről a Greenpeace tájékoztatta az érintett lakosokat és a helyi döntéshozókat. 

Összehangolt akció?

Mint korábban megírtuk, a Telex egy februárban megjelenő cikke szerint a Samsung SDI gödi gyárában rendkívül súlyos munkavédelmi szabálytalanságok történtek, amelyeket a Pest Vármegyei Kormányhivatal hiába jelentett, a kormány úgy döntött, nem függeszti fel a gyár működését. Másnap a hivatal közleményben hangsúlyozta, hogy mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét, és teszi mindezt mindenfajta politikai befolyástól mentesen.

A Telex cikke után Magyar Péter és a Tisza Párt heteken keresztül azt hangoztatta, hogy a kormány tudtával történik a súlyos szennyezés. Még petíciót is indítottak a gödi akkumulátorgyár ügyében, azonnali független hatósági vizsgálatot és a felelősök megnevezését követelve. A Tisza Párt vezetője azt is állította, az üzemben történt visszaélésekről Szijjártó Péternek is tudnia kellett, hiszen többször is tárgyalt a cég vezetőivel. 

Szijjártó Péter éles kritikával utasította el Magyar Péter állításait, szánalmas, piti hazudozónak nevezve a politikust, aki ellen büntetőfeljelentést tett nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt. 

Az ügyben megszólalt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is, aki hangsúlyozta, a kormány az emberi élet és egészség védelmét mindenekfelett álló értéknek tekinti, amelyet semmilyen beruházói vagy profitérdek nem írhat felül, ezért Magyarországon a legszigorúbb uniós környezetvédelmi és munkavédelmi szabályok vannak érvényben, amelyek minden munkaadóra vonatkoznak. 

Borítókép: A Samsung SDI gödi akkumulátorgyárának főépülete (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
