Magyar Péterminiszterelnöktisza

Magyar Péter bosszúkormányzásra készül

A választás óta eltelt napokban több ügyben is lehullt a lepel Magyar Péter és a Tisza Párt terveiről. Ilyenek a gazdasági lépések, a jogállamisági témák, valamint a Barátság kőolajvezeték helyzete is.

Magyar Nemzet
2026. 04. 18. 18:51
Magyar Péter, Tisza Párt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Raskó György Tisza körüli szakértő a választás után arról beszélt, hogy a Tisza-kormánynak valamilyen formában zökkenőmentesen el kell kezdeni kivezetni az élelmiszer-árrésstopot és a védett üzemanyagárat, mivel szerinte ezek az intézkedések hosszú távon nem fenntarthatók – írta Hoppál Hunor a közösségi oldalán, aki azt értékelte, hogy mely kérdésekben volt igaza a jobboldalnak a Tiszával és Magyar Péterrel kapcsolatban. A Mandiner újságírója szerint a lépés azonnali élelmiszerár-emelkedést és a benzin 850 forint körüli új árát jelentené, de kíváncsi arra is, hogy mi lesz a rezsicsökkentés sorsa.

Arra is emlékeztetett a lap munkatársa, hogy a leendő miniszterelnök a választás éjszakáján megfenyegette a legitim mandátummal rendelkező alkotmányos intézmények vezetőit.

Magyar Péter a köztársasági elnököt is távozásra szólította fel, ami egy jogállamban megengedhetetlen. Orbán Viktor meg sem próbálta ezt 1998-ban, amikor első miniszterelnöksége alatt az SZDSZ-közeli Göncz Árpád volt az államfő. Az pedig, hogy a leköszönő miniszterelnököt visszamenőleges hatállyal kizárnák a jövőbeli választásokból, egyenesen tragikus. A visszaható hatály ugyanis a jogállam halála

– írta.

Hoppál kitért rá, hogy miután a Tisza Párt kétharmaddal megnyerte a választást, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elsők között gratulált, és úgy fogalmazott, kész az együttműködés előmozdítására Magyarral. Ez az előmozdítás olyan jól ment, hogy Ukrajna vezetője bejelentette: két héten belül újraindítják a Barátság kőolajvezetéket. 

Az ukrán fél hónapok óta azt állította, hogy nem politikai, hanem műszaki okok miatt nem folyik a vezetéken kőolajszállítás, és hosszú időbe telik kijavítani a hibákat, hiszen az oroszok lebombázták azt. A választás előtti napokban sem volt új hír a témában, majd a voksolás után három nappal hirtelen bejelentés történt: a vezeték újraindul április végéig

– tette hozzá.

De az újságíró szerint Magyar Péter ugyanúgy viselkedik a választás után, mintha még mindig kampány lenne. Szerinte az MCC elleni frontális támadásával a leendő miniszterelnök a Kárpát-medence legfontosabb, egyébként 30 éve működő tehetséggondozó intézményét vette tűz alá, a Mol elleni kijelentésével bezuhantak a részvényei annak a vállalatnak, amely stratégiai fontosságú Magyarország energiaellátása szempontjából. 

A Hír TV munkatársainak pedig odavetette, hogy 

Látom, itt van a RémHír TV is, még nem zárt be.

Az újságíró úgy véli, hogy Magyar Péter veszélyezteti a szólás- és sajtószabadságot, valamint az egyesülési szabadságot. Szerinte bosszúkormányzás várható egy olyan embertől, aki bár állami kifizetőhelyeket kapott, de kormányzati lehetőséget soha.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
