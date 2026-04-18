Magyar Péter bosszúkormányzásra készül

Raskó György Tisza körüli szakértő a választás után arról beszélt, hogy a Tisza-kormánynak valamilyen formában zökkenőmentesen el kell kezdeni kivezetni az élelmiszer-árrésstopot és a védett üzemanyagárat, mivel szerinte ezek az intézkedések hosszú távon nem fenntarthatók – írta Hoppál Hunor a közösségi oldalán, aki azt értékelte, hogy mely kérdésekben volt igaza a jobboldalnak a Tiszával és Magyar Péterrel kapcsolatban. A Mandiner újságírója szerint a lépés azonnali élelmiszerár-emelkedést és a benzin 850 forint körüli új árát jelentené, de kíváncsi arra is, hogy mi lesz a rezsicsökkentés sorsa.

Arra is emlékeztetett a lap munkatársa, hogy a leendő miniszterelnök a választás éjszakáján megfenyegette a legitim mandátummal rendelkező alkotmányos intézmények vezetőit.

Magyar Péter a köztársasági elnököt is távozásra szólította fel, ami egy jogállamban megengedhetetlen. Orbán Viktor meg sem próbálta ezt 1998-ban, amikor első miniszterelnöksége alatt az SZDSZ-közeli Göncz Árpád volt az államfő. Az pedig, hogy a leköszönő miniszterelnököt visszamenőleges hatállyal kizárnák a jövőbeli választásokból, egyenesen tragikus. A visszaható hatály ugyanis a jogállam halála

– írta.

Hoppál kitért rá, hogy miután a Tisza Párt kétharmaddal megnyerte a választást, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elsők között gratulált, és úgy fogalmazott, kész az együttműködés előmozdítására Magyarral. Ez az előmozdítás olyan jól ment, hogy Ukrajna vezetője bejelentette: két héten belül újraindítják a Barátság kőolajvezetéket.

Az ukrán fél hónapok óta azt állította, hogy nem politikai, hanem műszaki okok miatt nem folyik a vezetéken kőolajszállítás, és hosszú időbe telik kijavítani a hibákat, hiszen az oroszok lebombázták azt. A választás előtti napokban sem volt új hír a témában, majd a voksolás után három nappal hirtelen bejelentés történt: a vezeték újraindul április végéig

– tette hozzá.

De az újságíró szerint Magyar Péter ugyanúgy viselkedik a választás után, mintha még mindig kampány lenne. Szerinte az MCC elleni frontális támadásával a leendő miniszterelnök a Kárpát-medence legfontosabb, egyébként 30 éve működő tehetséggondozó intézményét vette tűz alá, a Mol elleni kijelentésével bezuhantak a részvényei annak a vállalatnak, amely stratégiai fontosságú Magyarország energiaellátása szempontjából.