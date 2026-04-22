Gyermekük temetésére kért pénzt a páros, és ha nem kaptak, gyilkossággal fenyegetőztek

A Szoljon.hu beszámolója szerint a duó ámokfutása még tavaly június 4-én kezdődött, amikor fényes nappal betörtek egy kunmadarasi házba, ahol a férfi az ott lakót megöléssel fenyegetve tartotta sakkban, amíg társa átkutatta a házat. A megtalált nyolcvanezer forinttal nem elégedtek meg, még negyvenezret követeltek áldozatuktól, akinek végül sikerült kimenekülnie az utcára.

Új történet, régi módszer

A férfi 2026 februárjában azzal a történettel keresett fel egy kunmadarasi asszonyt, hogy meghalt gyermeke temetésére kér kölcsön. A jóhiszemű hölgy és testvére 160 ezer forintot adott át, amit természetesen soha nem kaptak vissza. A páros pár nap múlva két idős férfinél is próbálkozott a „temetésre kellene pénz” történettel, ám amikor nem kaptak, a férfi megfenyegette az időseket, hogy mindkettejüket megöli, ha nem kap pénzt. A 64 és a 76 éves férfiakat a páros több hónapon keresztül tartotta rettegésben, a férfi egyre agresszívabban, késsel fenyegetőzve lépett fel, míg több részletben összesen 130 ezer forintot lopott, illetve csalt ki tőlük.

Miután a rendőrség elkapta a kegyetlen párost, a járási ügyészség a kiszabható súlyos büntetés, valamint a szökés és az áldozatok befolyásolásának veszélye miatt indítványozta letartóztatásukat.

