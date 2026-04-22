Gyermekük temetésére kért pénzt a páros, és ha nem kaptak, gyilkossággal fenyegetőztek

A kunmadarasi férfi és női társa hónapokon keresztül tartottak rettegésben és fosztottak ki idős, védtelen embereket.

Magyar Nemzet
Forrás: szoljon.hu2026. 04. 22. 10:52
A Szoljon.hu beszámolója szerint a duó ámokfutása még tavaly június 4-én kezdődött, amikor fényes nappal betörtek egy kunmadarasi házba, ahol a férfi az ott lakót megöléssel fenyegetve tartotta sakkban, amíg társa átkutatta a házat. A megtalált nyolcvanezer forinttal nem elégedtek meg, még negyvenezret követeltek áldozatuktól, akinek végül sikerült kimenekülnie az utcára. 

Illusztráció. Forrás: Shutterstock

Új történet, régi módszer

A férfi 2026 februárjában azzal a történettel keresett fel egy kunmadarasi asszonyt, hogy meghalt gyermeke temetésére kér kölcsön. A jóhiszemű hölgy és testvére 160 ezer forintot adott át, amit természetesen soha nem kaptak vissza. A páros pár nap múlva két idős férfinél is próbálkozott a „temetésre kellene pénz” történettel, ám amikor nem kaptak, a férfi megfenyegette az időseket, hogy mindkettejüket megöli, ha nem kap pénzt. A 64 és a 76 éves férfiakat a páros több hónapon keresztül tartotta rettegésben, a férfi egyre agresszívabban, késsel fenyegetőzve lépett fel, míg több részletben összesen 130 ezer forintot lopott, illetve csalt ki tőlük. 

Miután a rendőrség elkapta a kegyetlen párost, a járási ügyészség a kiszabható súlyos büntetés, valamint a szökés és az áldozatok befolyásolásának veszélye miatt indítványozta letartóztatásukat. 

Borítókép: Illusztráció (Shutterstock)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Odrobina Kristóf
idezojelekTisza Párt

Magyar Péter képviselője videóban mutatta meg, hogyan kell kilőni a jobboldali sajtósokat

Odrobina Kristóf avatarja

Készüljünk fel, ilyen világot teremtett a Tisza Párt hergelése.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu