Álnéven élt Mexikóban a legkeresettebb magyar drogbáró, de elfogták és hazahozták

Kábítószer-kereskedelem miatt a bíróság 2020-ban hat év szabadságvesztésre ítélte B. Jánost, aki ezt követően megszökött. Több éves bujkálás után a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda célkörözési fejvadászai megtalálták Mexikóban, április 18-án elfogták, három nap múlva már haza is szállították.

Forrás: police.hu2026. 04. 22. 8:37
A külföldön bujkáló magyar szökevények felkutatása és elfogása, a határon átnyúló nyomozások elsődlegesen az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül valósulnak meg. A fejvadászok munkája azonban nem korlátozódik Európára, a különösen súlyos bűncselekményeket elkövető magyar körözötteknél a célkörözési nyomozók harmadik országokkal is együttműködnek – írja a Police.hu. 

Forrás: Police.hu

Felidézték: 2025 nyarán a célkörözési egység látókörébe került B. János. 

A 49 éves magyar férfit első fokon 2019-ben a Fővárosi Törvényszék, majd másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla hat év szabadságvesztésre ítélte. 

A vád szerint ugyanis 2014 és 2015 között Magyarország területén olyan szervezett bűnözői csoportot irányított, amely kokainnal és MDMA-val kereskedett. Az illegális tevékenységeibe B. János bevonta a testvéreit is, akik szintén aktívan közreműködtek a kereskedelemben.

A 2020-ban kihirdetett ítélet után a férfinek nyoma veszett. Mivel nem vonult be a börtönbe, ezért először belföldi, majd később európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak.

Az általa elkövetett bűncselekmények szervezettségére és súlyára tekintettel felkerült az EU Most Wanted oldalra is, ahol Európa legkeresettebb körözöttjei vannak.

A célkörözési eljárás során a nyomozók olyan információkat szereztek, ami arra utalt, hogy B. János Mexikóban bujkálhat. Erre tekintettel a budapesti és a mexikóvárosi FBI-irodák ügynökeinek közvetítésével kapcsolatba léptek a mexikóiakkal. A körözött felkutatása érdekében intenzív, háromoldalú információcsere vette kezdetét a magyar, amerikai és mexikói szervek között, melybe bekapcsolódott az Interpol Magyar Nemzeti Irodája is. 

Az összehangolt felderítés nyomán a hatóságok kiderítették, hogy B. János más magyar állampolgár nevével visszaélve tartózkodik Mexikóban, ahol taxisként dolgozik Quintana Roo tartományban.

Elfogására a mexikói hatóságok akciót szerveztek, melyet a magyar rendőrség a felmerülő információk azonnali ellenőrzésével élőben támogatott. B. Jánost április 18-án Cancún városában fogták el. A mexikói biztonsági és polgári védelmi miniszter szerint a szökevény letartóztatása a mexikói hatóságok összehangolt műveletének eredménye volt.

Forrás: Police.hu

Tekintve, hogy B. János álnéven, a bevándorlási szabályokat megszegve tartózkodott Mexikó területén, és az EU egyik legveszélyesebb körözöttje, ezért a hatóságok azonnali kitoloncolása mellett döntöttek. Április 21-én szállították Magyarországra. A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren gépe landolását követően a rendőrség a mexikói kollégáiktól átvette, majd a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállította, hogy megkezdje börtönbüntetését.

 

Borítókép: A rendőri akció (Forrás: Police.hu)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu