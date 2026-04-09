Visszatérnek a mínuszok, hózápor is jöhet + videó

A Dunántúlon továbbra is marad a zavartalan napsütés, míg a keleti országrészben élők záporesőre, de akár hódarazáporra is számíthatnak csütörtökön.

Magyar Nemzet
2026. 04. 09. 6:44
Csütörtökön a Dunántúlon többnyire derült idő várható, míg a keleti, illetve a középső tájakon gomolyfelhők képződnek, illetve érkeznek északkelet, észak felől, amelyek időszakosan jobban összeállhatnak, szétterülhetnek – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Az ország keleti felén előfordulhat zápor, esetleg

hódarazápor, hózápor.

Az északias szél ismét sokfelé élénk, főként északkeleten és a Dunántúlon erős lökések kísérik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet

10 és 16 fok között alakul.

Késő este többnyire 1, 8 fok valószínű.

Csütörtöki időjárás (Forrás: HungaroMet)

 

Milyen idő lesz a hétvégén?

A HungaroMet előrejelzése szerint pénteken várható a hőmérséklet mélypontja, ugyanis a péntekre virradó éjszaka nagy területen számíthatunk fagypont alatti értékekre, a minimumhőmérséklet döntően

mínusz 5 és 0 fok között alakul,

sőt a fagyra érzékeny helyeken, illetve a hidegre hajlamos helyeken ennél még alacsonyabb minimumhőmérséklet is előfordulhat.

A szél péntektől jelentősen veszít erejéből, ugyanakkor nyugat felől egyre több felhőzet érkezik fölénk, tehát pénteken inkább a nyugati országrészben, míg szombaton a keleti országrészben várható felhősebb időjárás. Csak helyenként alakulhat ki kisebb eső, záporeső.

Szombaton sok napsütés valószínű,

északkeleten lehet több és vastagabb felhő, kevesebb napsütés. Helyenként záporeső nem kizárt. Az északias szelet a nappali órákban időnként élénk lökések kísérik. A hajnali hőmérséklet mínusz 6 és plusz 5 fok között alakulhat, délután 9, 16 fokra számíthatunk.

Vasárnaptól nyugat felől elkezdődik az enyhülés folyamata.

A nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A keletire, délkeletire forduló szél főleg a Dunántúlon megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalra mínusz 5 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 19 fok között várható.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Komka Péter)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
