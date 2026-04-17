Kiakadtak Karácsonyék tervein az autósok

Budapest vezetése újra megmutatta, hogyan néz ki a modern sarcolás a gyakorlatban – hívta fel a figyelmet közleményében a szervezet.

2026. 04. 17. 18:19
Tiltakozik a budapesti parkolóautomaták tervezett megszüntetése és a parkolási díjak emelése ellen a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület – közölte a szervezet.

Budapest, 2022. szeptember 5. Parkolóautomata Budapest belvárosában 2022. szeptember 5-én. Ettől a naptól többet kell fizetni a parkolásért Budapesten, a belső kerületekben hatszáz forintba kerül óránként, miután életbe lépett az új, négy zónatípusból álló egységes fővárosi parkolási rendszer. MTI/Balogh Zoltán
Álláspontjuk szerint a 2026. július 1-től bevezetésre váró új rendszer jelentősen nehezíti a parkolási díjak szabályos megfizetését, különösen azok számára, akik nem kívánnak vagy nem tudnak digitális fizetési megoldásokat használni. Emlékeztettek: a tervek alapján a díjfizetés elsősorban mobilalkalmazásokon és sms-ben történne, míg a készpénzes fizetés lehetősége a gyakorlatban erősen korlátozottá válna. A készpénzzel fizetni kívánó autósoknak utólag, 24 órán belül kellene felkeresniük egy kerületi parkolási irodát, ahol egységesen háromórás díjat kellene megfizetniük, függetlenül a tényleges parkolási időtől.

Ez aránytalan terhet jelent, mivel rövid idejű várakozás esetén is többszörös díjfizetést eredményez

– mutattak rá. A parkolás jellegéből adódóan azonnali fizetési lehetőséget igényel, ezért az utólagos utánjárással járó befizetési forma nem tekinthető életszerű megoldásnak – tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a készpénzhasználat joga az alaptörvényben rögzített alapelv.

A szervezet kifogásolja, hogy

a tervezett rendszer hátrányosan érinti az idősebb korosztályt, a digitális eszközöket kevésbé használókat, valamint a turistákat és a vidékről érkezőket.

Kockázatot jelenthetnek a digitális fizetési rendszerek működéséből adódó technikai problémák is – jegyezték meg.

Álláspontjuk szerint amennyiben a rendszer fenntartása valóban aránytalanul költséges, annak felülvizsgálata indokolt, azonban a terhek növelése nem jelent megfelelő megoldást.

A Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület közleményében felszólította a főváros vezetését, hogy vizsgálja felül a tervezett intézkedéseket. Jelezték, hogy a tervezet megakadályozása érdekében minden eszközt igénybe fognak venni.

Borítókép: Parkolóautomata Budapest belvárosában (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
