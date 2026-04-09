A gátlástalan gyógyszerlobbi emberét indítja Magyar Péter Kispesten

Virágh Gabriella több olyan nemzetközi gyógyszeripari cégnél dolgozott, ahol számos visszaélés történt. Magyar Péter kispesti jelöltjével újra egy sok éven keresztül nagyvállalati érdekeket kiszolgáló személy érkezett a Tiszához.

2026. 04. 09. 7:08
Virágh Gabriellát indítja Magyar Péter Budapest 8-as számú egyéni választókerületében, amely Kispestet, Pestszentlőrincet és a ferencvárosi József Attila-lakótelepet foglalja magában. Az orvos végzettségű nő most épp háziorvosként dolgozik Óbudán, de szinte az egész életét a nemzetközi gyógyszerlobbi szolgálatában dolgozta le – írja az Ellenpont.

Virágh olyan multiknak dolgozott évtizedeken keresztül, amelyeknél számos visszaélés történt:

kartellezés, vesztegetés, bűncselekmények, bevont gyógyszerek.

Virághot mindez persze nem zavarta. Annak ellenére, hogy Kispesten indul képviselő-jelöltként, Óbudán praktizál háziorvosként, tehát viszonylag kevéssé ismeri a helyi körzet sajátosságait. Tájékozatlanságával többször is lejáratta magát, hiszen 2021-ben, amikor szakértőként próbálták megkérdezni a vakcinákról és a koronavírusjárványról, felkészületlenségéről és tudatlanságáról tett tanúbizonyságot. Fogalma sem volt a vakcinákról és hatásaikról.

Helyismeretének hiányát az is bizonyítja, hogy úgy kritizálja a helyi egészségügyet, hogy a kispesti Zsebők Zoltán szakrendelő 1,7 milliárd forintból újult meg, továbbá a Kispesti Egészségügyi Intézményben a kormányzat egymilliárd forintból valósította meg az egynapos sebészetet.

Virágh tájékozatlanságára magyarázat, hogy több évtizeden keresztül a gátlástalan gyógyszerlobbi kiszolgálója volt, hosszú ideig külföldön is élt és dolgozott számos multicégnél. Vagyis Virágh Gabriellával újra egy sok éven keresztül nagyvállalati érdekeket kiszolgáló személy érkezett a Tiszához, Kapitány István és Orbán Anita után.

 

Betiltott gyógyszerek, vesztegetés és kartellezés Virágh munkahelyein

Virágh Gabriella a kilencvenes években orvoslátogatóként dolgozott és promotálta a legújabb készítményeket, támogatva az értékesítésüket. Budapesten és Kuala Lumpurban, Malajziában állt alkalmazásban a Schering-Plough Corporation nevű amerikai gyógyszergyártó cégnél, amely később fúzióra lépett 2009-ben a Merck céggel. Utóbbi munkáját Svájcban, Luzern városában végezte.

Virágh cége, a Merck óriási botrányba került, mivel 2004-ben az egyik a cég által gyártott fájdalomcsillapítóról kiderült, hogy megduplázta a súlyos szív- és érrendszeri események, például a szívroham és a stroke kockázatát. A cég ezért gigaperekkel nézett szembe: 4,85 milliárd dollár (akkori áron közel ezermilliárd forint) kártérítést fizetett.

A Merck jogelőd cége, a Schering-Plough Corporation története során több jelentős pénzbírságot és büntetést kapott különböző jogi és szabályozási szabálytalanságok miatt. A legfontosabbak ezek közül:

345 millió dolláros bírságot kapott az amerikai Igazságügyi Minisztériumtól, mivel kenőpénzzel vettek rá intézményeket a Claritin nevű allergia elleni gyógyszerük forgalmazására, használatára.

A vállalat történetét a Violation Tracker adatai szerint összesen több százmillió dolláros nagyságrendű szövetségi szintű büntetés terheli, melyek többsége a versenyjogi visszaélésekkel és a gyógyszerárak mesterséges megemelésével volt kapcsolatos.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

Fontos híreink

Legolvasottabb

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

