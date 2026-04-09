A gátlástalan gyógyszerlobbi emberét indítja Magyar Péter Kispesten

Virágh Gabriellát indítja Magyar Péter Budapest 8-as számú egyéni választókerületében, amely Kispestet, Pestszentlőrincet és a ferencvárosi József Attila-lakótelepet foglalja magában. Az orvos végzettségű nő most épp háziorvosként dolgozik Óbudán, de szinte az egész életét a nemzetközi gyógyszerlobbi szolgálatában dolgozta le – írja az Ellenpont.

Virágh olyan multiknak dolgozott évtizedeken keresztül, amelyeknél számos visszaélés történt:

kartellezés, vesztegetés, bűncselekmények, bevont gyógyszerek.

Virághot mindez persze nem zavarta. Annak ellenére, hogy Kispesten indul képviselő-jelöltként, Óbudán praktizál háziorvosként, tehát viszonylag kevéssé ismeri a helyi körzet sajátosságait. Tájékozatlanságával többször is lejáratta magát, hiszen 2021-ben, amikor szakértőként próbálták megkérdezni a vakcinákról és a koronavírusjárványról, felkészületlenségéről és tudatlanságáról tett tanúbizonyságot. Fogalma sem volt a vakcinákról és hatásaikról.

Forrás: Facebook

Helyismeretének hiányát az is bizonyítja, hogy úgy kritizálja a helyi egészségügyet, hogy a kispesti Zsebők Zoltán szakrendelő 1,7 milliárd forintból újult meg, továbbá a Kispesti Egészségügyi Intézményben a kormányzat egymilliárd forintból valósította meg az egynapos sebészetet.

Forrás: Ellenpont

Virágh tájékozatlanságára magyarázat, hogy több évtizeden keresztül a gátlástalan gyógyszerlobbi kiszolgálója volt, hosszú ideig külföldön is élt és dolgozott számos multicégnél. Vagyis Virágh Gabriellával újra egy sok éven keresztül nagyvállalati érdekeket kiszolgáló személy érkezett a Tiszához, Kapitány István és Orbán Anita után.

Betiltott gyógyszerek, vesztegetés és kartellezés Virágh munkahelyein

Virágh Gabriella a kilencvenes években orvoslátogatóként dolgozott és promotálta a legújabb készítményeket, támogatva az értékesítésüket. Budapesten és Kuala Lumpurban, Malajziában állt alkalmazásban a Schering-Plough Corporation nevű amerikai gyógyszergyártó cégnél, amely később fúzióra lépett 2009-ben a Merck céggel. Utóbbi munkáját Svájcban, Luzern városában végezte.