Slot kimondta a csúf igazságot a Liverpoolról – ezért mellőzte Szalahot

Aki arra számított, hogy a PSG lemossa a pályáról a Liverpool a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének párizsi mérkőzésén, annak félig-meddig igaza lett. Nem véletlen a szóhasználat, hiszen bár a játék képét és a statisztikákat tekintve óriási fölényben voltak a franciák, de a leglényegesebb mutatóban, a gólok számában csak kettővel bizonyultak jobbnak az ellenfelüknél. Persze a Désiré Doué és Hvicsa Kvarachelia találataival elért 2-0-s győzelem remek kiindulópont a jövő keddi visszavágó előtt, de a különbség lehetett volna ennél jóval nagyobb is, Ousmane Dembélé egymaga duplázhatott volna. Ezzel tisztában van Arne Slot is, aki pozitívumként azt tudta kiemelni a sajtótájékoztatóján, hogy a csapata nem kapott nagyobb verést, mert így nem kizárt a továbbjutás.

Zsinórban másodszor a PSG ejtheti ki Slot csapatát a BL-ből

– Valószínűleg az előző idényből kell kiindulnom, illetve figyelembe vennem a klub történelmét, mert az Anfield nagy hatással tud lenni a teljesítményre. Tavaly fölényben játszottak ellenünk Párizsban, mégis 1-0-ra győztünk, ami egészen hihetetlen volt. A PSG ma egyértelműen jobb volt nálunk, és kettőnél több gólt is szerezhetett volna. Pozitívum, hogy a Liverpool játékosai ma megmutatták a küzdőszellemüket, szinte minden lövésnél sok ember állt a labda útjába, védtük a tizenhatosunkat, amire nagy szükség volt, mert ha nem zársz vissza, akkor az ilyen játékosok keményen megbüntetnek érte – mint a Manchester City ellen. Szóval tavaly az Anfielden teljesen más mérkőzést játszottunk, mint Párizsban, tíz perc után akár 2-0-ra is vezethettünk volna. Most még jobb teljesítményre van szükségünk, illetve a szurkolóink támogatására is, hogy magasabb szinten teljesítsünk, mint az első meccsen – fogalmazott a holland menedzser.

Túlélő üzemmódban a Liverpool

Slot több olyan döntést is hozott, amelyek láttán sokan felvonták a szemöldöküket. Az egyik, hogy öt védővel állt ki a Liverpool, amit sosem látni a csapattól, valamint a Liverpool trénere kétgólos hátrányban az összes cseréjét kihasználta, többek között Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is lehozta a 78. percben, de – az egyébként formán kívül játszó – Mohamed Szalah lehetőséget sem kapott a meccsen, a hajrában inkább egy 18 éves középpályást, Trey Nyonit küldte be, miközben egy szépítő találat nem jött volna rosszul az angoloknak. Persze ettől nagyon távol álltak, még csak kaput eltaláló lövésük sem volt a találkozón. Slot sem tehetett mást, elismerte a csúf igazságot, amire egy edző sem lenne büszke.

Azt gondolom, a meccs utolsó szakasza inkább a túlélésről szólt nekünk, mintsem arról, hogy reális esélyünk lett volna gólt szerezni. Persze sosem lehet tudni, mert tavaly öt perccel a vége előtt szereztünk gólt a PSG ellen – Harvey Elliott talált be, miután lecseréltem Mót. De úgy érzem, ez egy olyan 20-25 perc volt, amikor csak védekeztünk, és bár Móban óriási potenciál rejlik, ha 20-25 percen keresztül a saját tizenhatosán belül kell védekeznie, akkor szerintem jobb, ha megspórolja az energiáját a következő hetekben ránk váró sok-sok mérkőzésre.

Minden kín Slot arcára volt írva, miután a Liverpool egymás után három sorozatban is kikapott (összességében pedig a 16. vereségét szenvedte el az idényben), és másfél hét alatt akár két trófeának is búcsút mondhat – az FA-kupából a Manchester City elleni gyalázatos 4-0-val esett ki, jövő kedden pedig a PSG-vel szemben a BL-ben is összetörhetnek az álmok.