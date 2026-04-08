Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
BarcelonaBajnokok LigájaAtlético Madrid

Duplán megfizetett a hibáért a Barcelona, amely a kiesés szélére sodródott a BL-ben

Az Atlético Madrid 2-0-ra legyőzte a Barcelonát a Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén, így óriási lépést tett a legjobb négy közé jutás felé. A Barcelona az első félidő végén emberhátrányba került, a madridiak ezt követően találtak be kétszer a Camp Nouban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 22:56
Julián Álvarez szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az Atlético Madrid Fotó: Josep Lago Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mindössze négy nappal azt követően, hogy a bajnokságban összecsapott egymással az Atlético Madrid és a Barcelona, ismét jöhetett egy egymás elleni mérkőzés, ezúttal a Bajnokok Ligája-negyeddöntő első felvonása. Az említett bajnoki Madridban 2-1-es katalán sikerrel végződött, most pedig Barcelonában találkoztak a felek. Noha a Barca alapvetően sikeresebb hazájában és az európai kupaporondon, a múltbeli eredmények alapján óvatosnak kellett lennie Hansi Flick együttesének: a Bajnokok Ligájában eddig két párharcban találkoztak egymással – akárcsak most, akkor is a negyeddöntőben –, s mindkétszer, a 2013–2014 és a 2015–2016-os kiírásban is az Atlético ment tovább.

Pau Cubarsí megmozdulása után emberhátrányba került a Barcelona Fotó: Lluis Gene/AFP

Az ezúttal is gránátvörös-kék szerelésben pályára lépő Barcelona nem várt sokat az első próbálkozással, a második percben Marcus Rashford lapos lövését kellett védenie Juan Mussónak. A kezdeti sokk után gyorsan magához tért a vendégcsapat, Julián Álvarez, majd Giuliano Simeone is célba vette Joan García kapuját, de hárítania csak előbbinél kellett a spanyol válogatott kapusnak.

Az összesen 14 lövést hozó első félidő legizgalmasabb pillanatai a játékrész végén történtek, igaz, ekkor rövid időn belül több kulcsfontosságú eseményt is feljegyezhettünk: Simeone nagyszerű indítással törhetett a kapu felé, Pau Cubarsí azonban elkaszálta. A nagykárolyi Kovács István játékvezető először sárga lapos figyelmeztetéssel büntette a 19 esztendős védőt, a VAR közbeavatkozása után viszont kiállításra változtatta az ítéletet.

És ha ez nem lett volna elég a katalánoknak, a szabadrúgást Julián Álvarez 21 méterről varázslatosan a bal felső sarokba tekerte (0-1).

A Barcelonának nincs szerencséje a piros lapokkal a BL-negyeddöntőben: két évvel ezelőtt a PSG elleni visszavágón állították ki Ronald Araújót – érdekesség: ugyancsak Kovács István –, s az akkor egygólos előnyben lévő Barca végül 4-1-re kikapott, és 6-4-es összesítéssel búcsúzott.

Hogy ez ne történjen meg ismét, arról Flick kettős cserével igyekezett gondoskodni a szünetben, Gavi és Fermín López is beállt Pedri, illetve Robert Lewandowski helyére. A szépítéshez egyre közelebb járt a hazai csapat, Rashford szabadrúgását azonban bravúrral a lécre tolta Musso.

A hazai helyzetek kimaradtak, az Atlético viszont élt az újabb eséllyel, és a 70. percben megduplázta az előnyét:

Matteo Ruggeri bal szélről érkező beadására a tíz perccel korábban csereként beállt Alexander Sörloth reagált a leggyorsabban, és védőjét megelőzve hat méterről a kapuba lőtt (0-2).

A Barcelona az első vereségét szenvedte el az új Camp Nouban, ami viszont még ennél is fájóbb, rendkívül nehéz helyzetbe került a csapat a jövő keddi, madridi visszavágó előtt.

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool ugyancsak 2-0-s vereséget szenvedett a másik szerdai mérkőzésen, a címvédő Paris Saint-Germain ezzel nagy lépést tett az elődöntő felé.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés

Kedd

Szerda

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
