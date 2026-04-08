Duplán megfizetett a hibáért a Barcelona, amely a kiesés szélére sodródott a BL-ben

Mindössze négy nappal azt követően, hogy a bajnokságban összecsapott egymással az Atlético Madrid és a Barcelona, ismét jöhetett egy egymás elleni mérkőzés, ezúttal a Bajnokok Ligája-negyeddöntő első felvonása. Az említett bajnoki Madridban 2-1-es katalán sikerrel végződött, most pedig Barcelonában találkoztak a felek. Noha a Barca alapvetően sikeresebb hazájában és az európai kupaporondon, a múltbeli eredmények alapján óvatosnak kellett lennie Hansi Flick együttesének: a Bajnokok Ligájában eddig két párharcban találkoztak egymással – akárcsak most, akkor is a negyeddöntőben –, s mindkétszer, a 2013–2014 és a 2015–2016-os kiírásban is az Atlético ment tovább.

Pau Cubarsí megmozdulása után emberhátrányba került a Barcelona

Az ezúttal is gránátvörös-kék szerelésben pályára lépő Barcelona nem várt sokat az első próbálkozással, a második percben Marcus Rashford lapos lövését kellett védenie Juan Mussónak. A kezdeti sokk után gyorsan magához tért a vendégcsapat, Julián Álvarez, majd Giuliano Simeone is célba vette Joan García kapuját, de hárítania csak előbbinél kellett a spanyol válogatott kapusnak.

Emberhátrányba került a Barcelona

Az összesen 14 lövést hozó első félidő legizgalmasabb pillanatai a játékrész végén történtek, igaz, ekkor rövid időn belül több kulcsfontosságú eseményt is feljegyezhettünk: Simeone nagyszerű indítással törhetett a kapu felé, Pau Cubarsí azonban elkaszálta. A nagykárolyi Kovács István játékvezető először sárga lapos figyelmeztetéssel büntette a 19 esztendős védőt, a VAR közbeavatkozása után viszont kiállításra változtatta az ítéletet.

És ha ez nem lett volna elég a katalánoknak, a szabadrúgást Julián Álvarez 21 méterről varázslatosan a bal felső sarokba tekerte (0-1).

A Barcelonának nincs szerencséje a piros lapokkal a BL-negyeddöntőben: két évvel ezelőtt a PSG elleni visszavágón állították ki Ronald Araújót – érdekesség: ugyancsak Kovács István –, s az akkor egygólos előnyben lévő Barca végül 4-1-re kikapott, és 6-4-es összesítéssel búcsúzott.

Hogy ez ne történjen meg ismét, arról Flick kettős cserével igyekezett gondoskodni a szünetben, Gavi és Fermín López is beállt Pedri, illetve Robert Lewandowski helyére. A szépítéshez egyre közelebb járt a hazai csapat, Rashford szabadrúgását azonban bravúrral a lécre tolta Musso.