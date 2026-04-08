Megalázta Vinícius Júniort a Real Madrid közönsége a Bayern München ellen

A Real Madrid szurkolói saját játékosuk, Vinícius Júnior ellen fordultak a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén. A Bayern leuralta a királyi gárdát, és 2-1-re győzött idegenben . Luis Díaz és Harry Kane góljaival a második félidő elején már 2-0-ra vezettek a müncheniek, amikor Vinícius a hazai szurkolók céltáblája lett, több esetben is kifütyülték.

Amikor a Bayern két góllal vezetett, a Real-drukkerek türelmetlenné váltak, és a brazil támadón vezették le a feszültséget. Erre a spanyol Mundo Deportivo hívta fel a figyelmet, amely arra is kitért, hogy a Vinícius elleni kiállás nem új jelenség a Santiago Bernabéuban.

Miért fütyülték ki Vinícius Júniort a Real Madrid szurkolói?

A Mundo Deportivo szerint először akkor harsant fel a füttyszó Madridban Vinícius ellen, amikor a brazil megpróbált áttörni a Bayern védelmén, de elvesztette a labdát, viselkedése pedig messze nem volt ideális, ami miatt a Bernabéu közönsége tüntetett ellene.

Vinícius más helyzetekben is hallotta a füttyöket, és próbálta azokat a megszokott cseleivel elhallgattatni, de ezek egyike sem vezetett igazán veszélyes helyzethez. Az igazi felháborodás azonban a 61. percben tört ki, amikor a brazilnak hatalmas ziccere volt még mindig 0-2-nél, de a kifutó, a meccs emberének megválasztott Manuel Neuer jól zárta a szöget, és Vinícius az oldalhálóba lőtt.

Íme a kihagyott ziccer:

Vinicius Actually missed this like WTF man😮 pic.twitter.com/9LII8mhrki — Szymanski (@Szymansk_ii) April 7, 2026

A füttykoncert már a Real Madrid korábbi edzője, Xabi Alonso idején is kísérte Vinícius Júniort, mivel kapcsolatuk rendkívül feszült volt, aztán valamelyest mintha rendeződött volna a brazil játékos és a madridi szurkolók viszonya. A jelek szerint nem teljesen.

Mindig a gólt kereste, de nem találta meg, és a második félidőben még a Bernabéu lelátója is kifütyülte. Elrontott egy teljesen egyértelmű ziccert Neuerrel szemben, ami akár meg is fordíthatta volna a mérkőzést

– írta játékosértékelésében Viníciusról a Mundo Deportivo.

Arbeloa elárulta, mit mondott Viníciusnak a Bayern München ellen

A Real Madrid veresége ellenére a csapat vezetőedzője, Álvaro Arbeloa pozitív maradt, szerinte fontos volt, hogy visszajöttek Kylian Mbappé 74. percben szerzett góljával a meccsbe, mert az egygólos vereséggel minden esélyük megvan rá, hogy Münchenben megfordítsák a párharc állását, de a kégólos hátrány sokkal bonyolultabb feladat lett volna. Nem sokkal Mbappé szépítő találata után Arbeloa félrehívta Viníciust a meccs közben, és mondott neki valamit. A mérkőzés után azt is elárulta, hogy mit: