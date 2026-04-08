Rendkívüli

Trump elérte a célját, kéthetes tűzszünet jön Iránban, megnyílik a Hormuzi-szoros

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Vinícius JúniorBajnokok LigájaFC Bayern MünchenReal Madrid

Megalázta Vinícius Júniort a Real Madrid közönsége a Bayern München ellen

Nem Vinícius Júnior meccse volt a Real Madrid és a Bayern München Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonása hazai pályán kedden este. Egyfelől a királyi gárda 2-1-es vereséget szenvedett a német sztárcsapat ellen, másfelől Vinícius nemcsak kihagyott egy óriási ziccert, de a Real Madrid közönsége még meg is alázta őt azzal, hogy kifütyülték a Bernabéuban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 6:53
Vinicius Júnior ziccert is rontott a Bayern München ellen, nem dízták a Real Madrid szurkolói Fotó: BURAK AKBULUT Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Real Madrid szurkolói saját játékosuk, Vinícius Júnior ellen fordultak a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén. A Bayern leuralta a királyi gárdát, és 2-1-re győzött idegenben . Luis Díaz és Harry Kane góljaival a második félidő elején már 2-0-ra vezettek a müncheniek, amikor Vinícius a hazai szurkolók céltáblája lett, több esetben is kifütyülték.

Fotó: THOMAS COEX / AFP

Amikor a Bayern két góllal vezetett, a Real-drukkerek türelmetlenné váltak, és a brazil támadón vezették le a feszültséget. Erre a spanyol Mundo Deportivo hívta fel a figyelmet, amely arra is kitért, hogy a Vinícius elleni kiállás nem új jelenség a Santiago Bernabéuban.

A Mundo Deportivo szerint először akkor harsant fel a füttyszó Madridban Vinícius ellen, amikor a brazil megpróbált áttörni a Bayern védelmén, de elvesztette a labdát, viselkedése pedig messze nem volt ideális, ami miatt a Bernabéu közönsége tüntetett ellene.

Vinícius más helyzetekben is hallotta a füttyöket, és próbálta azokat a megszokott cseleivel elhallgattatni, de ezek egyike sem vezetett igazán veszélyes helyzethez. Az igazi felháborodás azonban a 61. percben tört ki, amikor a brazilnak hatalmas ziccere volt még mindig 0-2-nél, de a kifutó, a meccs emberének megválasztott Manuel Neuer jól zárta a szöget, és Vinícius az oldalhálóba lőtt.

Íme a kihagyott ziccer:

A füttykoncert már a Real Madrid korábbi edzője, Xabi Alonso idején is kísérte Vinícius Júniort, mivel kapcsolatuk rendkívül feszült volt, aztán valamelyest mintha rendeződött volna a brazil játékos és a madridi szurkolók viszonya. A jelek szerint nem teljesen.

Mindig a gólt kereste, de nem találta meg, és a második félidőben még a Bernabéu lelátója is kifütyülte. Elrontott egy teljesen egyértelmű ziccert Neuerrel szemben, ami akár meg is fordíthatta volna a mérkőzést

– írta játékosértékelésében Viníciusról a Mundo Deportivo.

A Real Madrid veresége ellenére a csapat vezetőedzője, Álvaro Arbeloa pozitív maradt, szerinte fontos volt, hogy visszajöttek Kylian Mbappé 74. percben szerzett góljával a meccsbe, mert az egygólos vereséggel minden esélyük megvan rá, hogy Münchenben megfordítsák a párharc állását, de a kégólos hátrány sokkal bonyolultabb feladat lett volna. Nem sokkal Mbappé szépítő találata után Arbeloa félrehívta Viníciust a meccs közben, és mondott neki valamit. A mérkőzés után azt is elárulta, hogy mit:

– Azt mondtam neki, hogy egy gól életben tarthat minket a párharcban, nem szabad megőrülni, még úgy sem, hogy feljöttünk 1-2-re. Néha túl nagy kockázatot vállaltunk, és az 1-3 még nehezebb helyzetbe hozott volna minket. Higgadtnak kell maradni, ami ilyen helyzetekben nem könnyű, de most még versenyben vagyunk, és lehetnek reményeink.

Vinícius cselei nem ültek a Bayern München ellen:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Pilhál György
idezojelekválasztás

Se alku, se licit

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Ha Magyar Péterre adod a voksodat, a nemzet halálára szavazol.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.