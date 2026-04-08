Olcsón megúszta Párizsban a Liverpool, Szoboszlait lecserélték

Tavaly a Paris Saint-Germain vetett véget a Liverpool menetelésének a labdarúgó Bajnokok Ligájában. Idén újra megteheti, az akkori nyolcaddöntős összecsapás után most a negyeddöntőben találkoznak a felek. A párharc első, szerdai felvonásán gyorsan vezetést szerzett a PSG, majd a második félidőben is betalált, így kétgólos előnyből várja a jövő keddi visszavágót.

2026. 04. 08. 21:05
A PSG gyorsan előnybe került a Liverpool elleni első mérkőzésen Fotó: MUSTAFA YALCIN Forrás: ANADOLU
A Liverpoolt tavaly az alapszakasz megnyerése után a BL fő esélyesének kiáltották ki, ehhez képest a kieséses szakasz kezdetén azonnal koppant. Az addig a BL-ben botladozó PSG egyértelmű fölényben volt a nyolcaddöntőben, de végül csak tizenegyespárbaj után jutott tovább. Az előzmények alapján akkor tehát némi meglepetést jelentett Szoboszlai Dominikék kiesése, egy évvel és egy körrel később viszont koránt sem lenne az. A Liverpool az idény nagy részében árnyéka önmagának, olykor csúfosabbnál csúfosabb vereségeket szenved el, a Paris Saint-Germain eközben jó úton halad az újabb bajnoki címe felé, és a Bajnokok Ligájában is kiütésekkel hozta a kieséses párharcait.

Kerkez Milos is pályára lépett a PSG ellen Fotó: William Cannarella / PsnewZ via ZUMA Press

A PSG egykori játékosa, Christophe Dugarry arra számít, hogy ez a Vörösök elleni párharcban sem lesz másként, vérfürdőt jósolt. Arne Slot ezt persze szeretné elkerülni, az első meccsen, szerdán egy védekező felfogású csapatot küldött ki a gyepre Párizsban. Nem hiányzott a kezdő tizenegyből Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik sem, a rekordigazolás, Alexander Isak pedig először ült le a kispadra, mióta decemberben súlyosan megsérült.

Totális PSG-dominancia a Liverpool ellen

Az első tíz perc sok izgalmat nem tartogatott. A PSG óriási labdabirtoklási fölénye (89 százalék) ellenére nem jutott helyzetekig. A 11. percben azonban már igen, és mindjárt az elsőnek meglett a gyümölcse:

Ousmane Dembélé szlalomozott a Liverpool védői között, majd sarkazva Désiré Doué kapta meg a labdát, aki tizennégy méterről megcélozta a kaput. A labda Ryan Gravenberch lábán megpattanva a léc alá hullott.

A bekapott gól után előbújt a csigaházából az angol csapat, egyre többször tűnt fel a franciák térfelén, ám fél óra eltelt a meccsből, és egyetlen kapura lövést sem tudott felmutatni. A másik oldalon Hvicsa Kvarachelia megpattanó lövését vetődve védte Giorgi Mamardasvili a 32. percben. Doué későbbi próbálkozásánál is védett a grúz, majd a 42. percben Dembélé lábában maradt a PSG második gólja, gyenge lövése Mamardasvili ölében kötött ki. A hazai kapus, Matvej Szafonov nemigen találkozott a labdával, védeni valója nem akadt az 1-0-s párizsi vezetéssel zárult első félidőben. A Paris Saint-Germain minden téren dominált: 70 százalékban birtokolta a labdát, 8-0 volt a lövések, 332-87 a sikeres passzok száma.

A második játékrész elején többre ment a Liverpool, mint az egész első félidőben. Volt egy lövése: Hugo Ekitiké 16 méterről próbálkozott, de a labda messze szállt a kaputól. Ezután hatalmas párizsi lehetőség maradt ki az 54. percben. Nuno Mendes tette középre a labdát, Dembélé senkitől sem zavartatva érkezett, ám ahogy korábban is, ismét a lábában maradt a PSG gólja, megint Mamardasvili ölében kötött ki a labda.

Nem jellemző az angolokra, hogy öt védővel állna ki, Párizsban viszont ez volt a helyzet. Más kérdés, hogy a liverpooli busz sem tudott a francia torpedók útjába állni. Neves újra megvillant, remekül ugratta ki Kvaracheliát, aki a védőket lehagyva hét méterről kilőtte a bal alsót a 65. percben.

Ha nem lettek volna amúgy is elég nagy bajban a vendégek, röviddel a második gól után Warren Zaire-Emery tizenegyest harcolt ki a PSG-nek, de José Sánchez videózás után visszavonta a büntetőt.

Arne Slot a 78. percben négyes (!) cserével próbált életet vinni a szürke Liverpoolba: Szoboszlait és – a kisebb sérüléssel bajlódó – Kerkezt egyszerre hívta le, miközben Isak december közepe óta először lépett pályára. A folytatás ennek ellenére sem a holland edző elképzelései szerint alakult, a PSG egymás után dolgozta ki a ziccereket, Dembélé egy alkalommal a kapufát is eltalálta, a Liverpoolnak közben a kaput sem sikerült az egész meccs során.

A PSG 2-0-ra nyerte meg a párharc első meccsét, az eredmény hízelgő a Vörösökre nézve. A visszavágót jövő kedden rendezik meg az Anfielden.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
