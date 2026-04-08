Olcsón megúszta Párizsban a Liverpool, Szoboszlait lecserélték

A Liverpoolt tavaly az alapszakasz megnyerése után a BL fő esélyesének kiáltották ki, ehhez képest a kieséses szakasz kezdetén azonnal koppant. Az addig a BL-ben botladozó PSG egyértelmű fölényben volt a nyolcaddöntőben, de végül csak tizenegyespárbaj után jutott tovább. Az előzmények alapján akkor tehát némi meglepetést jelentett Szoboszlai Dominikék kiesése, egy évvel és egy körrel később viszont koránt sem lenne az. A Liverpool az idény nagy részében árnyéka önmagának, olykor csúfosabbnál csúfosabb vereségeket szenved el, a Paris Saint-Germain eközben jó úton halad az újabb bajnoki címe felé, és a Bajnokok Ligájában is kiütésekkel hozta a kieséses párharcait.

Kerkez Milos is pályára lépett a PSG ellen Fotó: William Cannarella / PsnewZ via ZUMA Press

A PSG egykori játékosa, Christophe Dugarry arra számít, hogy ez a Vörösök elleni párharcban sem lesz másként, vérfürdőt jósolt. Arne Slot ezt persze szeretné elkerülni, az első meccsen, szerdán egy védekező felfogású csapatot küldött ki a gyepre Párizsban. Nem hiányzott a kezdő tizenegyből Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik sem, a rekordigazolás, Alexander Isak pedig először ült le a kispadra, mióta decemberben súlyosan megsérült.

Totális PSG-dominancia a Liverpool ellen

Az első tíz perc sok izgalmat nem tartogatott. A PSG óriási labdabirtoklási fölénye (89 százalék) ellenére nem jutott helyzetekig. A 11. percben azonban már igen, és mindjárt az elsőnek meglett a gyümölcse:

Ousmane Dembélé szlalomozott a Liverpool védői között, majd sarkazva Désiré Doué kapta meg a labdát, aki tizennégy méterről megcélozta a kaput. A labda Ryan Gravenberch lábán megpattanva a léc alá hullott.

A bekapott gól után előbújt a csigaházából az angol csapat, egyre többször tűnt fel a franciák térfelén, ám fél óra eltelt a meccsből, és egyetlen kapura lövést sem tudott felmutatni. A másik oldalon Hvicsa Kvarachelia megpattanó lövését vetődve védte Giorgi Mamardasvili a 32. percben. Doué későbbi próbálkozásánál is védett a grúz, majd a 42. percben Dembélé lábában maradt a PSG második gólja, gyenge lövése Mamardasvili ölében kötött ki. A hazai kapus, Matvej Szafonov nemigen találkozott a labdával, védeni valója nem akadt az 1-0-s párizsi vezetéssel zárult első félidőben. A Paris Saint-Germain minden téren dominált: 70 százalékban birtokolta a labdát, 8-0 volt a lövések, 332-87 a sikeres passzok száma.