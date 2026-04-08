Az Arsenal nagy szívességet tett a Liverpoolnak a BL-ben, Slot is fellélegezhet

Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Az Arsenal kedden a Sporting otthonában 1-0-ra nyert a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán, és ennek a sikernek nemcsak az Ágyúsok szurkolói, hanem az angol élcsapatok is örülhetnek. Az Arsenal sikerével ugyanis biztossá vált, hogy a Premier League ötödik helyezettje is kvalifikálja magát a BL következő idényére. Ez jó hír a Liverpool csapatának is, és akár Arne Slot állását is megmentheti, feltéve ha sikerül megtartani az ötödik pozíciót a bajnokságban.

2026. 04. 08. 8:55
A Liverpool jó hírt kapott a PSG elleni Bl-párharc előtt
Amit eddig is szinte kész tényként kezeltünk, azt kedd este az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) is megerősítette. Az Origo írta meg, hogy az Arsenal Sporting elleni 1-0-s győzelme azt jelenti, hogy az angol csapatok már behozhatatlan előnyre tettek szert az UEFA-ligák rangsorának élén, így a két extra BL-hely közül az egyiket ismét a Premier League kapja. Mindez azt jelenti, hogy a bajnokságban az ötödik helyezett is indulhat a legrangosabb európai kupasorozatban, ez egyértelműen jó hír a Liverpoolnak.

Örülhet a Liverpool, de Szoboszlai szavaira oda kell figyelnie

Jelen pillanatban – hét fordulóval a vége előtt – a Premier League-ben elképesztő csata van ezért az extra helyért.

  • 5. Liverpool, 49 pont (+8-as gólkülönbség)
  • 6. Chelsea 48 (+15)
  • 7. Brentford 46 (+4)
  • 8. Everton 46 (+2)
  • 9. Fulham 44 (-1)

A végén azonos pontszám esetén a gólkülönbség dönt, azért tüntették azt fel zárójelben. 

Nem is véletlen, hogy a liverpooli legenda, Steven Gerrard még a PSG elleni BL-negyeddöntőnél is fontosabbnak nevezte a Fulham elleni szombati bajnokit Arne Slot szempontjából. Ugyanis a londoniak legyőzése esetén a Liverpool őket biztosan leszakítaná. A Liverpool egyébként még mind a négy csapattal találkozik a bajnoki hajrában, ebből hármat is hazai környezetben fog játszani, egyedül a városi rivális Everton ellen lép pályára idegenben.

Azzal, hogy hivatalos lett az extra BL-hely, Slot is fellélegezhet, mert sokan azt írták, ha a BL-be vezeti a Liverpoolt, akkor a borzasztó eredmények ellenére is megőrizheti az állását.  

Ugyanakkor az nem vitás, hogy az ötödik hely megszerzéséhez a Vörösöknek javulniuk kell, erről beszélt Szoboszlai Dominik is a hétvégén, amikor a csapat 4-0-val kiesett az FA-kupából a Manchester City ellen. – Össze kell kapnunk magunkat! Ha így folytatjuk, nagyon gyorsan elfelejthetjük a Bajnokok Ligája-szereplésünket, illetve a következő idényben is. Kicsit magunkba kell nézni, és el kell azon gondolkozni, hogy ebből a katasztrofális szezonból hogyan csinálunk egy olyat, amire emlékezni fogunk.

A Liverpool egyébként ma, azaz szerda este javíthat, ugyanis a BL-címvédő Paris Saint-Germain otthonában játszik az odavágón.

Tovább bonyolódhat az egész, ha…

Az Origo hívta fel a figyelmet arra, hogy néhány extrém forgatókönyv esetén akár hat vagy hét angol csapat is indulhat a BL-ben:

  • ha az Aston Villa (jelenleg negyedik) megnyeri az Európa-ligát, de nem végez az első négyben, akkor hat angol csapat indulhat a BL-ben.
  • ha például a Liverpool nyer BL-t és az ötödik helyen végez, akkor a hatodik helyezett is BL-induló lesz.
  • ha két csapat is így kvalifikál, akár a hetedik helyezett is BL-indulást érhet.

Kié lesz a másik extra hely a BL-ben?

A második extra helyért Spanyolország a legesélyesebb Németország és Portugália előtt, bár a Bundesliga még felzárkózhat. A spanyolok jó helyzetét némiképp rontotta a Real Madrid keddi veresége a Bayern München ellen a negyeddöntő első mérkőzésén. A spanyolok abból a szempontból azonban jobb helyzetben vannak, hogy a másik ágon a Barcelona–Atlético Madrid összecsapáson az egyikük biztosan bejut az elődöntőbe.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
