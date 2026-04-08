Az Arsenal nagy szívességet tett a Liverpoolnak a BL-ben, Slot is fellélegezhet

Amit eddig is szinte kész tényként kezeltünk, azt kedd este az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) is megerősítette. Az Origo írta meg, hogy az Arsenal Sporting elleni 1-0-s győzelme azt jelenti, hogy az angol csapatok már behozhatatlan előnyre tettek szert az UEFA-ligák rangsorának élén, így a két extra BL-hely közül az egyiket ismét a Premier League kapja. Mindez azt jelenti, hogy a bajnokságban az ötödik helyezett is indulhat a legrangosabb európai kupasorozatban, ez egyértelműen jó hír a Liverpoolnak.

Kai Havertz utolsó perces góljának nemcsak az Arsenalnál, hanem a Liverpool csapatánál is örülhettek Fotó: MIGUEL LEMOS / NurPhoto

Örülhet a Liverpool, de Szoboszlai szavaira oda kell figyelnie

Jelen pillanatban – hét fordulóval a vége előtt – a Premier League-ben elképesztő csata van ezért az extra helyért.

5. Liverpool, 49 pont (+8-as gólkülönbség)

6. Chelsea 48 (+15)

7. Brentford 46 (+4)

8. Everton 46 (+2)

9. Fulham 44 (-1)

A végén azonos pontszám esetén a gólkülönbség dönt, azért tüntették azt fel zárójelben.

Nem is véletlen, hogy a liverpooli legenda, Steven Gerrard még a PSG elleni BL-negyeddöntőnél is fontosabbnak nevezte a Fulham elleni szombati bajnokit Arne Slot szempontjából. Ugyanis a londoniak legyőzése esetén a Liverpool őket biztosan leszakítaná. A Liverpool egyébként még mind a négy csapattal találkozik a bajnoki hajrában, ebből hármat is hazai környezetben fog játszani, egyedül a városi rivális Everton ellen lép pályára idegenben.

Azzal, hogy hivatalos lett az extra BL-hely, Slot is fellélegezhet, mert sokan azt írták, ha a BL-be vezeti a Liverpoolt, akkor a borzasztó eredmények ellenére is megőrizheti az állását.

Ugyanakkor az nem vitás, hogy az ötödik hely megszerzéséhez a Vörösöknek javulniuk kell, erről beszélt Szoboszlai Dominik is a hétvégén, amikor a csapat 4-0-val kiesett az FA-kupából a Manchester City ellen. – Össze kell kapnunk magunkat! Ha így folytatjuk, nagyon gyorsan elfelejthetjük a Bajnokok Ligája-szereplésünket, illetve a következő idényben is. Kicsit magunkba kell nézni, és el kell azon gondolkozni, hogy ebből a katasztrofális szezonból hogyan csinálunk egy olyat, amire emlékezni fogunk.