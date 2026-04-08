Gyökeres estéje Lisszabonban: hatalmas ováció, füttykoncert, majd kőkemény kritika

Kedden az Arsenal 1-0-ra nyert a Sporting otthonában a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének odavágóján a cserként beállt Kai Havertz utolsó pillanatokban szerzett góljával, így az angolok minimális előnnyel várhatják a jövő heti második mérkőzést. A találkozó egyik pikantériája volt Gyökeres Viktor visszatérése, aki nyáron sztrájkolás közepette hagyta el a Sportingot az Ágyúsok kedvéért. A svéd csatár kelletlenül a középpontba került a második félidőben, amikor az Arsenal már korábban is megszerezte a vezetést, csakhogy a csatár lesen volt, így ezt a találatot érvénytelenítették.

Gyökeres Viktor az Arsenal játékosaként tért vissza a Sporting stadionjában, a portugál szurkolók azonban még mindig imádják Fotó: ALEX JUAREZ / ANADOLU

A portugál szurkolók továbbra is imádják Gyökerest

A portugál kamerák középpontjában természetesen Gyökeresen volt szinte végig, aki miatt több ezer portugál szurkoló már a bemelegítésre a lisszaboni stadionba érkezett, hogy újra megnézzék őt – ekkor több korábbi csapattársával is beszélgetett. De már a stadionba érkezve is elképesztő tömeg fogadta őt a lentebbi videó alapján.

Mindez nem is véletlen, Gyökeres ittléte alatt mindkét idényben bajnok lett a Sporting, a svéd csatár 102 meccsen 98 gólt termelt a fővárosi együttesnél.

A svédek és az angolok is lesújtó véleményen Gyökeresről

Ugyanakkor a mérkőzésen nyújtott teljesítményéről már nem lehet ilyen pozitívan írni, noha Mikel Arteta nem cserélte le az az elmúlt három meccsén is betaláló csatárt. A svéd Expressen cikke szerint noha a mérkőzés előtt nagy volt az ováció, a találkozó alatt többször is komoly füttykoncert volt, amikor Gyökeres labdát kapott.