Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Gyökeres estéje Lisszabonban: hatalmas ováció, füttykoncert, majd kőkemény kritika

Gyökeres Viktor visszatérése volt a legizgatóbb kérdés a Sporting–Arsenal Bajnokok Ligája-negyeddöntő kapcsán, minderre pedig kedden sor került. A svéd támadó a pályán nem nagyon hívta fel magára a figyelmet, sőt egy ponton még a Sportingnak is segített, amikor az Arsenal első gólját les miatt érvénytelenítették. Az angolok végül 1-0-ra nyertek, Gyökeres estéje pedig felejthetetlen volt: hiába a nagy port felverő távozás nyáron, összességében imádják és tisztelik őt a Sportingnál.

2026. 04. 08. 8:17
Gyökeres Viktor körül nagy volt a figyelem a Sporting–Arsenal BL-negyeddöntőn, mindezt a teljesítményével nem tudta meghálálni Fotó: ALEX JUAREZ Forrás: ANADOLU
Kedden az Arsenal 1-0-ra nyert a Sporting otthonában a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének odavágóján a cserként beállt Kai Havertz utolsó pillanatokban szerzett góljával, így az angolok minimális előnnyel várhatják a jövő heti második mérkőzést. A találkozó egyik pikantériája volt Gyökeres Viktor visszatérése, aki nyáron sztrájkolás közepette hagyta el a Sportingot az Ágyúsok kedvéért. A svéd csatár kelletlenül a középpontba került a második félidőben, amikor az Arsenal már korábban is megszerezte a vezetést, csakhogy a csatár lesen volt, így ezt a találatot érvénytelenítették.

A portugál szurkolók továbbra is imádják Gyökerest

A portugál kamerák középpontjában természetesen Gyökeresen volt szinte végig, aki miatt több ezer portugál szurkoló már a bemelegítésre a lisszaboni stadionba érkezett, hogy újra megnézzék őt – ekkor több korábbi csapattársával is beszélgetett. De már a stadionba érkezve is elképesztő tömeg fogadta őt a lentebbi videó alapján.

Mindez nem is véletlen, Gyökeres ittléte alatt mindkét idényben bajnok lett a Sporting, a svéd csatár 102 meccsen 98 gólt termelt a fővárosi együttesnél.

A svédek és az angolok is lesújtó véleményen Gyökeresről

Ugyanakkor a mérkőzésen nyújtott teljesítményéről már nem lehet ilyen pozitívan írni, noha Mikel Arteta nem cserélte le az az elmúlt három meccsén is betaláló csatárt. A svéd Expressen cikke szerint noha a mérkőzés előtt nagy volt az ováció, a találkozó alatt többször is komoly füttykoncert volt, amikor Gyökeres labdát kapott. 

A svédek is lesújtóan írtak a 27 éves játékosról. „Gyökerest lenullázták, helyette Kai Havertz mentette meg a vendégeket a hosszabbításban” – írják a cikkben.

Az Arsenal Insider a mérkőzés utáni cikkében a játékosokat értékelt, ennek már a címe is sokatmondó. „Gyökeres szenvedett, de nála még két sztár is rosszabbul teljesített.” Majd a cikkben négyes értékelést kapott, mint írják, „Gyökeres nem sok labdát kapott a mérkőzés során, mindössze 17 alkalommal ért labdához, és csak egy kapura lövést jegyzett.” A két rosszabbul teljesítő sztár egyébként a két szélső volt, a sérült Bukayo Sakát pótló Noni Madueke, míg a balon Leandro Trossard. 

Ezen három játékos számára kőkemény kritika lehet, hogy a kispadról beálló, bő 20 percet kapó 16 éves Max Dowman jobb benyomást keltett az angoloknál, s ötös osztályzatot kapott.

Gyökeres Sporting-mezekkel távozott Portugáliából

A lefújást követően Gyökeres tiszteletkört tett meg a José Alvade stadionban, a még itt maradt portugál szurkolók még megtapsolták őt. Nem mindennapi, de Gyökeres a stadiont egy rakás Sporting-mezzel hagyta el, több korábbi csapattársa is így hálálkodott neki az elmúlt két idényért. 

Az Arsenal–Sporting visszavágót jövő héten szerdán 21 órakor rendezik Londonban, a párharc győztese a Barcelonával vagy az Atlético Madriddal találkozik az elődöntőben.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés

Kedd

Szerda

  • Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol) 21.00
  • Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00 (tv: Sport2)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
