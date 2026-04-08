A Real Madrid edzője bírózik, a mindenki által emlegetett Manuel Neuer kapushibán nevet

Bár a Real Madrid és a Bayern München legutóbbi kilenc egymás elleni Bajnokok Ligája-találkozóján a spanyol csapat veretlen maradt, ezúttal az egygólos vereségnek is örülhetett. Vincent Kompany együttese a keddi BL-negyeddöntőben sokáig veszélyesebben futballozott, és Luis Díaz, majd Harry Kane góljaival már 2-0-ra is vezetett, a második félidőben magára találó madridiak viszont Kylian Mbappé találatával szépíteni tudtak. A jövő szerdai visszavágó előtt így nyíltnak mondható a párharc – a két gigász eddigi BEK/BL-negyeddöntős összecsapásaiból még sosem jutottak tovább a bajorok.

Manuel Neuernek a keddi volt a 136. BL-összecsapása a Bayern München színeiben, ezzel utolérte Lionel Messit (Barcelona, 136), és egyetlen csapat játékosként ennél több találkozót már csak Iker Casillas (Real Madrid, 149) játszott az elitsorozatban. A német kapus kilenc védéssel járult hozzá a Madridban aratott győzelemhez – öt és fél éve egyik mérkőzésén sem védett ennyiszer –, így a találkozó legjobbjának őt választotta az európai szövetség (UEFA). A díj átvétele után Neuer jókedvű volt, és – feltehetően szarkasztikusan – azon nevetett, hogy Mbappé gólja az ő hibája volt, hiszen csak beleérni tudott a francia támadó közeli lövésébe.

A Real Madrid nem mondott le a BL-elődöntőről

Honfitársa díját elismerte a Real Madrid német védője, Antonio Rüdiger is, aki úgy vélte, a Bayern München mindkét gólját csapata ajándékozta oda a bajoroknak. Hozzá hasonlóan a visszavágót eltiltás miatt kihagyó Aurélien Tchouaméni is arról beszélt, hogy a Realnak jobb játékra lesz szüksége a továbbjutás eléréséhez.

A hazaiak játékosa, Andrij Lunyin is kitért a negyvenéves Neuer díjára: – Legalább az egyik kapott gólt elkerülhettük volna, de hátrányban jól reagáltunk.

Ha Neuer lett a mérkőzés legjobbja, az azt jelenti, hogy sokat támadtunk, de mindig lehet még jobban játszani.

Az idegenbeli visszavágó talán még nehezebb lesz, de van önbizalmunk, és elvégre ez egy BL-negyeddöntő, úgyhogy nem is számítottunk könnyű feladatra – mondta az ukrán kapus, aki szerint csapatának meg kell próbálnia többet birtokolni a labdát Münchenben.