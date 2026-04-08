Nyomasztó problémák, de Hansi Flick csattanós választ adott Lamine Yamal hisztijére

A Barcelona–Atlético Madrid BL-negyeddöntő első felvonása előtt papíron a sérültek népes listája uralhatná a híreket, mégis mindenkit Lamine Yamal viselkedése és Hansi Flick reakciója foglalkoztat. A katalánok 2-1-re nyertek a hétvégi bajnokin, a tinisztár mégsem ünnepelt: durcáskodott, és nem fogadta azonnal edzője gratulációját. Flick azonban nem rendreutasítással, hanem nyilvános védőbeszéddel felelt – és ezzel talán fontosabb üzenetet küldött a Barcelona–Atlético Madrid párharc nyitánya előtt, mint bármely taktikai magyarázattal.

2026. 04. 08. 5:05
Hansi Flick és Lamine Yamal. Minden a legnagyobb rendben? Fotó: XAVIER BONILLA Forrás: NurPhoto
A BL-negyeddöntő első meccse előtt Barcelonában nem elsősorban arról kérdezték Hansi Flicket, miként fékezné meg Diego Simeone csapatát a Barcelona–Atlético Madrid rangadón, hanem arról, mi történt Lamine Yamallal a hétvégi Atlético–Barcelona bajnoki lefújása után. A 18 éves szélső a 2-1-es győzelem ellenére láthatóan bosszús volt, és nem úgy viselkedett, mint aki felszabadultan örül egy fontos győzelemnek.

A Barcelona–Atlético Madrid BL-negyeddöntőn előre kódolható a feszültség. A hétvégi bajnokin a Barca nyert, a Király Kupában az Atlético Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Flick atyai módra reagált Lamine Yamal hisztijére

Flick azonban azonnal levette játékosáról a nyomást. „Lamine 18 éves, számomra pedig hihetetlen játékos” – mondta a német edző, majd hozzátette, hogy a pályán újranézve is lenyűgöző, amit a szélső csinál. A legfontosabb mondata mégsem ez volt, hanem az, ahogy a kamaszreakciót a helyén kezelte:

Persze, néha dühös, amikor lecserélem, vagy amikor egy helyzetben több játékos is cselez és lő, néha azért, mert nem szerzett gólt, ez érzelmi dolog, és ez jó, mi pedig mindig támogatni fogjuk.

A Barcelona edzője ennél is tovább ment, amikor személyes üzenetéről beszélt. „Megmondtam neki, hogy ne aggódjon, én mindig meg fogom védeni” – fogalmazott Flick. Majd szinte próféciaként hangzott a zárás: „A pályán nagyszerű játékos, és a jövőben biztosan ő lesz a világ legjobbja.”

Lamine Yamal nem mindig vevő Hans-Dieter Flick atyáskodására. A Barcelona edzője és fénylő csillaga Fotó: LLUIS GENE / AFP

Raphinha hiánya és lapveszély a Barcelona–Atlético Madrid előtt

Pedig volna más oka is az aggodalomra Flicknek. A Barcelona a Barcelona–Atlético Madrid BL-negyeddöntő első mérkőzését sérülésektől megtizedelve várja, és a hiányzók közül Raphinha neve emelkedik ki leginkább. A brazil kiesése különösen fájhat, mert Flick támadójátéka sokat épít a szélességre, az egy az egy elleni párharcokra és a gyors ritmusváltásokra. 

Raphinha mellett Marc Bernal, De Jong és Christensen sem bevethető, ami tovább szűkíti a német edző lehetőségeit.

Talán ennél is kényesebb, hogy Lamine Yamal, Fermín López, Gerard Martín és Marc Casadó egyetlen sárga lapra vannak attól, hogy kihagyják a visszavágót a Metropolitánóban. Az első három várhatóan kezd, Casadó pedig szintén esélyes lehet a kezdőcsapatra a hiányzók miatt. Vagyis a Barcelona úgy próbál előnyt szerezni hazai pályán, hogy közben több kulcsemberének fejében ott motoszkálhat a fék. Egy negyeddöntőben ez majdnem akkora teher, mint egy sérülés.

Simeone gondjai talán még súlyosabbak, Oblak hiánya mindent átírhat

A túloldalon Diego Simeone sem dőlhet hátra. Az Atlético Madrid keretéből Jan Oblak maradt ki, noha már a csapattal edzett, vagyis a madridiaknak a lehető legrosszabbkor kell megoldaniuk a kapuskérdést. A szlovén klasszis hiánya önmagában is komoly csapás, de nincs egyedül a partvonalon: Johnny Cardoso, Pablo Barrios és José María Giménez sem utazott Barcelonába.

Márpedig ez különösen veszélyes egy olyan csapatnál, amely rendszerint a szervezettségből, a védekezési fegyelemből és az átmenetek pontosságából él. Ehhez jön még, hogy Simeone együttesében nyolc játékos van egyetlen sárga lapra az eltiltástól, így a madridiaknak nemcsak túlélniük kell Barcelonában, hanem úgy kell életben tartaniuk a továbbjutási reményeiket, hogy közben a visszavágót se gyengítsék meg végzetesen.

Az Atletico Madrid edzője, Diego Simeone és nyáron távozó legendája, Antoine Griezmann Fotó: LLUIS GENE / AFP

Griezmann és Simeone kapcsolata külön történetet ad a párharcnak

Az Atlético oldalán Antoine Griezmann neve külön érzelmi súlyt ad ennek a negyeddöntőnek. A francia klasszis kapcsán már most sok szó esik a jövőről, de a jelenben még mindig ő az a futballista, akiben Simeone a legélesebb meccsekre is kapaszkodhat. Kettejük kapcsolatát az elmúlt években kölcsönös tisztelet formálta, és ezt mindkét fél nyíltan vállalja.
Griezmann így beszélt az edzőjéről:

Neki köszönhetően olyan szintre jutottam, amiről soha nem is álmodtam. Személy szerint csodálom őt, szeretem… Megtiszteltetés, kiváltság a keze alatt játszani.

Simeone sem maradt adós a dicsérettel: „Nagyon hálás vagyok neki” – mondta, majd felidézte, milyen utat járt be a francia támadó. A legerősebb mondata ez volt:

A legjobb futballisták egyikének tartom, akit valaha edzettem.

Ezért is kulcskérdés, hogy Griezmann mennyit tud hozzátenni egy olyan estén, amikor az Atlético alighanem nem dominálni, hanem túlélni, a játékot tördelni akarja majd. A Barcelona ugyan támadófutballjával ijesztő, de az Atlético az a csapat, amely a kellemetlenségből csinál műfajt. A Barcelona–Atlético Madrid negyeddöntő előtt Flicknek tehát nemcsak Yamal lelkét kell most helyre tennie, hanem a saját csapatát is megóvnia attól, hogy a körülmények – sérülések, hiányzók, lapveszély – fontosabbá váljanak magánál a futballnál. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
