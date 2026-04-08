Nyomasztó problémák, de Hansi Flick csattanós választ adott Lamine Yamal hisztijére

A BL-negyeddöntő első meccse előtt Barcelonában nem elsősorban arról kérdezték Hansi Flicket, miként fékezné meg Diego Simeone csapatát a Barcelona–Atlético Madrid rangadón, hanem arról, mi történt Lamine Yamallal a hétvégi Atlético–Barcelona bajnoki lefújása után. A 18 éves szélső a 2-1-es győzelem ellenére láthatóan bosszús volt, és nem úgy viselkedett, mint aki felszabadultan örül egy fontos győzelemnek.

A Barcelona–Atlético Madrid BL-negyeddöntőn előre kódolható a feszültség. A hétvégi bajnokin a Barca nyert, a Király Kupában az Atlético Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

Flick atyai módra reagált Lamine Yamal hisztijére

Flick azonban azonnal levette játékosáról a nyomást. „Lamine 18 éves, számomra pedig hihetetlen játékos” – mondta a német edző, majd hozzátette, hogy a pályán újranézve is lenyűgöző, amit a szélső csinál. A legfontosabb mondata mégsem ez volt, hanem az, ahogy a kamaszreakciót a helyén kezelte:

Persze, néha dühös, amikor lecserélem, vagy amikor egy helyzetben több játékos is cselez és lő, néha azért, mert nem szerzett gólt, ez érzelmi dolog, és ez jó, mi pedig mindig támogatni fogjuk.

A Barcelona edzője ennél is tovább ment, amikor személyes üzenetéről beszélt. „Megmondtam neki, hogy ne aggódjon, én mindig meg fogom védeni” – fogalmazott Flick. Majd szinte próféciaként hangzott a zárás: „A pályán nagyszerű játékos, és a jövőben biztosan ő lesz a világ legjobbja.”

Lamine Yamal nem mindig vevő Hans-Dieter Flick atyáskodására. A Barcelona edzője és fénylő csillaga Fotó: LLUIS GENE / AFP

Raphinha hiánya és lapveszély a Barcelona–Atlético Madrid előtt

Pedig volna más oka is az aggodalomra Flicknek. A Barcelona a Barcelona–Atlético Madrid BL-negyeddöntő első mérkőzését sérülésektől megtizedelve várja, és a hiányzók közül Raphinha neve emelkedik ki leginkább. A brazil kiesése különösen fájhat, mert Flick támadójátéka sokat épít a szélességre, az egy az egy elleni párharcokra és a gyors ritmusváltásokra.

Raphinha mellett Marc Bernal, De Jong és Christensen sem bevethető, ami tovább szűkíti a német edző lehetőségeit.

Talán ennél is kényesebb, hogy Lamine Yamal, Fermín López, Gerard Martín és Marc Casadó egyetlen sárga lapra vannak attól, hogy kihagyják a visszavágót a Metropolitánóban. Az első három várhatóan kezd, Casadó pedig szintén esélyes lehet a kezdőcsapatra a hiányzók miatt. Vagyis a Barcelona úgy próbál előnyt szerezni hazai pályán, hogy közben több kulcsemberének fejében ott motoszkálhat a fék. Egy negyeddöntőben ez majdnem akkora teher, mint egy sérülés.