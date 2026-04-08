Gerrard azt a játékost követeli Liverpoolba, akivel Szoboszlai álmodott

A Bajnokok Ligája keddi negyeddöntőinek rangadóján a Bayern München idegenben győzte le 2-1-re a Real Madrid együttesét. A németek első gólját Luis Díaz szerezte, aki tavaly nyáron a Liverpool csapatából igazolt a bajorokhoz, és azóta szárnyal . A kolumbiai támadó ebben az idényben 40 meccsen 23 gólt és 18 gólpasszt jegyez, és Steven Gerrard szerint őt vissza kellene csábítani az Anfieldre, aminek Szoboszlai Dominik is örülhetne.

– Nem bánnám, ha Díaz visszajönne. Hiányzik, nagyon hiányzik – jelentette ki Gerrard, akit a Daily Mail idézett.

Szoboszlai és Luis Díaz: együtt álmodtak meccs közben

Luis Díaz két idényben volt Szoboszlai csapattársa Liverpoolban, és a magyar játékos kifejezetten jó kapcsolatot ápolt a kolumbiaival. Amikor 2023-ban elrabolták Díaz szüleit, a közösségi oldalán üzente neki, „Egyikünk sem sétál egyedül, Luis!”, amivel a Liverpool himnuszára utalva biztosította őt a támogatásáról.

A leglátványosabb közös momentumuk az volt, amikor tavaly májusban az Arsenal ellen 2-2-re végződött rangadón Díaz Szoboszlai gólpasszából talált a kapuba, majd a két játékos közös gólörömöt adott elő: úgy tettek, mintha elaludnának.

Gerrard megnevezte Mohamed Szalah tökéletes utódját

Még egy Bayern München-játékost is szívesen látna Liverpoolban Steven Gerrard. Ő pedig nem más, min az idényben bombaformában futballozó Michael Olise, aki 41 meccsen 16 gólt és 29 gólpasszt jegyez. Gerrard szerint ő lehetne az idény végén Liverpoolból távozó Mohamed Szalah tökéletes utódja.

A baj csak az, hogy Gerrard most nem lát sok esélyt a francia támadó megszerzésére.

– Miért hagyná el a Bayernt? – tette fel a kérdést Gerrard. – Egy nagy klub, amely nagy címekért küzd, és valószínűleg a mostani a legerősebb Bayern, amit jó ideje láttunk. Hamarosan meghódítja a világbajnokságot is. Úgy tűnik, egy nagyon boldog srác, és nem hiszem, hogy elvágyna. De, hogy a Liverpoolhoz vinném-e őt? Igen, nagyon szeretném!

Ma a Liverpool is a BL-negyeddöntőben játszik, méghozzá a címvédő PSG otthonában (21.00).