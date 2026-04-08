Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Gerrard azt a játékost követeli Liverpoolba, akivel Szoboszlai álmodott

Steven Gerrard szakértőként szólalt fel Angliában a Bajnokok Ligája kedd esti közvetítésében, és korábbi klubjával kapcsolatban is kijelentéseket tett. A legendás középpályás a Real Madrid otthonában győzelmet arató Bayern München két sztárját is szívesen látná a Liverpool csapatában. Gerrard egyik jelöltjével Szoboszlai is álmodott, a másik pedig Mohamed Szalah utódja lehetne.

Magyar Nemzet
2026. 04. 08. 7:48
A Liverpool korábbi legendája, Steven Gerrard két játékost is leigazolna a Bayern Münchenből, amely győzött a Real Madrid otthonában a BL-ben Fotó: NEWS IMAGES Forrás: NurPhoto
A Bajnokok Ligája keddi negyeddöntőinek rangadóján a Bayern München idegenben győzte le 2-1-re a Real Madrid együttesét. A németek első gólját Luis Díaz szerezte, aki tavaly nyáron a Liverpool csapatából igazolt a bajorokhoz, és azóta szárnyal . A kolumbiai támadó ebben az idényben 40 meccsen 23 gólt és 18 gólpasszt jegyez, és Steven Gerrard szerint őt vissza kellene csábítani az Anfieldre, aminek Szoboszlai Dominik is örülhetne.

Szoboszlai és Luis Díaz jóban voltak, Steven Gerrard visszavinné a kolumbiait a Liverpool csapatába Fotó: PAUL ELLIS / AFP

– Nem bánnám, ha Díaz visszajönne. Hiányzik, nagyon hiányzik – jelentette ki Gerrard, akit a Daily Mail idézett.

Szoboszlai és Luis Díaz: együtt álmodtak meccs közben

Luis Díaz két idényben volt Szoboszlai csapattársa Liverpoolban, és a magyar játékos kifejezetten jó kapcsolatot ápolt a kolumbiaival. Amikor 2023-ban elrabolták Díaz szüleit, a közösségi oldalán üzente neki, „Egyikünk sem sétál egyedül, Luis!”, amivel a Liverpool himnuszára utalva biztosította őt a támogatásáról.

A leglátványosabb közös momentumuk az volt, amikor tavaly májusban az Arsenal ellen 2-2-re végződött rangadón Díaz Szoboszlai gólpasszából talált a kapuba, majd a két játékos közös gólörömöt adott elő: úgy tettek, mintha elaludnának.

Díaz és Szoboszlai közös álma:

 

Gerrard megnevezte Mohamed Szalah tökéletes utódját

Még egy Bayern München-játékost is szívesen látna Liverpoolban Steven Gerrard. Ő pedig nem más, min az idényben bombaformában futballozó Michael Olise, aki 41 meccsen 16 gólt és 29 gólpasszt jegyez. Gerrard szerint ő lehetne az idény végén Liverpoolból távozó Mohamed Szalah tökéletes utódja.

A baj csak az, hogy Gerrard most nem lát sok esélyt a francia támadó megszerzésére.

– Miért hagyná el a Bayernt? – tette fel a kérdést Gerrard. – Egy nagy klub, amely nagy címekért küzd, és valószínűleg a mostani a legerősebb Bayern, amit jó ideje láttunk. Hamarosan meghódítja a világbajnokságot is. Úgy tűnik, egy nagyon boldog srác, és nem hiszem, hogy elvágyna. De, hogy a Liverpoolhoz vinném-e őt? Igen, nagyon szeretném!

Ma a Liverpool is a BL-negyeddöntőben játszik, méghozzá a címvédő PSG otthonában (21.00).

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pilhál György
idezojelekválasztás

Se alku, se licit

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – Ha Magyar Péterre adod a voksodat, a nemzet halálára szavazol.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
