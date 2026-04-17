Kövér László: A Tisza „a legvadabb rémálmaink szerinti alakzatba” hozza Magyarországot

A Tisza Párt előtt semmiféle alkotmányos korlát nincsen – jelentette ki Kövér László a Hír TV-nek. A házelnök hangsúlyozta: a Fidesz politikai közösségének össze kell tartania ellenzékben is, ellen kell állnia minden szétverési kísérletnek.

Kövér László úgy fogalmazott:

A Tisza Párt előtt semmiféle alkotmányos korlát nincsen, hogy a legvadabb rémálmaink szerinti alakzatba hozza Magyarországot, amivel szemben nagyon erősnek kell lennünk, tehát nemcsak a parlamenti frakciónknak – amely nem lesz képes megakadályozni semmilyen törvényalkotást –, hanem a politikai közösségünknek is össze kell tartania magát.

Arról is beszélt, hogy a Fidesz számára katasztrofális választási eredmény született, ami a Tisza Párt hatalomra kerülésével veszélyeket hordozz magában Magyarország számára.

