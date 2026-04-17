Káoszt és anarchiát idézhet elő Magyar Péter terve

Magyar Péter elképzelései a közjogi méltóságok leváltásáról a radikális baloldal módszereit idézik – írja az Ellenpont. A lap szerint ez nem meglepő, hiszen a tervezett tisztogatások ötlete egy szélsőbaloldali jogásztól, Fleck Zoltántól származik.

Magyar Péter a választási győzelmét követően nyolc közjogi méltóságot szólított fel lemondásra: Varga Zs. Andrást, a Kúria elnökét, Polt Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, Windisch Lászlót, az Állami Számvevőszék elnökét, Rigó Csaba Balázst, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, Koltay Andrást, a Médiahatóság elnökét és Senyei Györgyöt, az Országos Bírósági Hivatal elnökét. Az Index gyűjtése szerint valamennyien reagáltak Magyar Péter ultimátumára.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerint az NMHH az alaptörvény alapján önálló szabályozó szerv, amely a továbbiakban is független hatóságként, a jogszabályi keretek között látja el a feladatait. Politikai nyilatkozatokról nem foglal állást.

A GVH úgy reagált, hogy a működésre vonatkozó jogszabályok alapján, azok maradéktalan betartásával működik, és ellátja az abban előírt feladatait.

A Kúria arról írt, hogy az alaptörvény 25. cikkének (1) bekezdése szerint az igazságszolgáltatási tevékenységet ellátó legfőbb bírósági szerv. Elnökét kilenc évre az Országgyűlés választja.

Az Állami Számvevőszék szintén az alaptörvényre hivatkozva leszögezte, hogy az Állami Számvevőszék elnökét az Országgyűlés az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával tizenkét évre választja meg. Az ÁSZ elnöki megbízatás megszűnésének eseteit a törvény szabályozza.

Az Alkotmánybíróság is csak annyit írt, hogy a mindenkor hatályos alkotmányos keretek között látja el a feladatait.

Vagyis a lemondásra felszólított közjogi méltóságok, vezetők mindegyike úgy reagált, hogy a törvényes rendnek és a mandátumának megfelelően kitölti a szolgálati idejét. Ennek ellenére úgy tűnik, a Tisza Párt nem hagy fel a fenyegetéssel.

Magyar Péter ugyanis nyugtalanító módon a radikális baloldal módszereit megidézve többször is egyértelművé tette: nem érdeklik a jelenlegi jogszabályi keretek, egy tollvonással mindent felülírna.

Csakhogy ennek a szemléletnek az Ellenpont szerint van egy komoly veszélye: mégpedig az, hogy káoszt idézne elő. Felborítana mindent, és megszűnne az eddig jogi keretek által biztosított rend.