Lemondott a MOME kuratóriuma és felügyelőbizottsága is

Létrehozták a MOME saját sportegyesületét, és jelentősen bővült a MOME könyvtárának gyűjteménye is.

A nemzetközi jelenlét erősítése érdekében angol nyelvű képzéseket indítottak, növelték a külföldi együttműködéseket, valamint megnyitották a vezetői pályázatokat nemzetközi szakemberek előtt.

Az összegzésben szerepel, hogy bevezették a nyílt, nemzetközi pályáztatást az egyetemen meghirdetett vezetői pozíciókra, hogy olyan szakemberek is csatlakozhassanak a MOME közösségéhez, akik tudásukkal és kapcsolatrendszerükkel nagyban segíthetik a közösséget a jövőbeni célok elérésében. Ennek eredményeként olyan egyetemekről érkeztek vendégkutatók, mint a bostoni MIT és a milánói Politecnico.

Létrehozták a MOME megújítását segítő nemzetközi tanácsadó testületet. Olyan szakemberek támogatták a munkát, mint a kínai Aric Chen (a rotterdami Het Nieuwe Instituut igazgatója), a lengyel Zuzana Skalska (a School of Form alapítója), a német Ulrich Weinberg (a Hasso-Plattner Institute vezetője), valamint egyetemünk alumnái hallgatója, Gálik Györgyi (a Dark Matter Labs urbanisztikai programjának vezetője) és Szántó András New Yorkban élő kulturális stratéga (a Stanford Egyetem, az Art Basel és a Rolls-Royce tanácsadója).

Évente legalább félszáz elismert külföldi szaktekintély érkezett az egyetemre, hogy kurzust vagy előadást tartson.

Megújultak a MOME diplomázó ünnepségei is, amelyeken nemzetközi szinten elismert, szakmai pályájukban példamutató alkotók köszöntötték az egyetem végzőseit. Olyan világhírű személyiségek látogattak a hallgatóinkhoz, mint Paola Antonelli, a New York-i Modern Művészeti Múzeum (MoMA) vezető kurátora, Byung-Chul Han dél-koreai filozófus, Refik Anadol török médiaművész vagy Chai Vasarhelyi magyar származású Oscar-díjas filmrendező.

A levél szerint a MOME a magyar egyetemek közül elsőként csatlakozott az Európai Bizottság Innovatív Felsőoktatási Intézmények Európai Hálózatához (ENIHEI), és 2024-ben házigazdája volt a Cumulus nemzetközi konferenciájának.