Egy boldogító igen - saját sógorát szánja igazságügyi miniszternek Magyar Péter

Lemondott a MOME kuratóriuma és felügyelőbizottsága is

Felajánlja alapítói jogait a felsőoktatásért felelős új miniszternek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemért Alapítvány kuratóriuma és felügyelőbizottsága. A tagok egyben azt kívánják, hogy az alapítvány a változtatások mellett megőrizhesse a modellváltás értékeit.

2026. 04. 30. 19:50
Moholy-Nagy László magyar származású fotográfus öröksége Fotó: Olivier Matthys
Létrehozták a MOME saját sportegyesületét, és jelentősen bővült a MOME könyvtárának gyűjteménye is.

A nemzetközi jelenlét erősítése érdekében angol nyelvű képzéseket indítottak, növelték a külföldi együttműködéseket, valamint megnyitották a vezetői pályázatokat nemzetközi szakemberek előtt.

Az összegzésben szerepel, hogy bevezették a nyílt, nemzetközi pályáztatást az egyetemen meghirdetett vezetői pozíciókra, hogy olyan szakemberek is csatlakozhassanak a MOME közösségéhez, akik tudásukkal és kapcsolatrendszerükkel nagyban segíthetik a közösséget a jövőbeni célok elérésében. Ennek eredményeként olyan egyetemekről érkeztek vendégkutatók, mint a bostoni MIT és a milánói Politecnico.

Létrehozták a MOME megújítását segítő nemzetközi tanácsadó testületet. Olyan szakemberek támogatták a munkát, mint a kínai Aric Chen (a rotterdami Het Nieuwe Instituut igazgatója), a lengyel Zuzana Skalska (a School of Form alapítója), a német Ulrich Weinberg (a Hasso-Plattner Institute vezetője), valamint egyetemünk alumnái hallgatója, Gálik Györgyi (a Dark Matter Labs urbanisztikai programjának vezetője) és Szántó András New Yorkban élő kulturális stratéga (a Stanford Egyetem, az Art Basel és a Rolls-Royce tanácsadója).

 

Évente legalább félszáz elismert külföldi szaktekintély érkezett az egyetemre, hogy kurzust vagy előadást tartson.

 Megújultak a MOME diplomázó ünnepségei is, amelyeken nemzetközi szinten elismert, szakmai pályájukban példamutató alkotók köszöntötték az egyetem végzőseit. Olyan világhírű személyiségek látogattak a hallgatóinkhoz, mint Paola Antonelli, a New York-i Modern Művészeti Múzeum (MoMA) vezető kurátora, Byung-Chul Han dél-koreai filozófus, Refik Anadol török médiaművész vagy Chai Vasarhelyi magyar származású Oscar-díjas filmrendező.

A levél szerint a MOME a magyar egyetemek közül elsőként csatlakozott az Európai Bizottság Innovatív Felsőoktatási Intézmények Európai Hálózatához (ENIHEI), és 2024-ben házigazdája volt a Cumulus nemzetközi konferenciájának.

A levél kitér arra is, hogy az egyetem fenntarthatósági programokat indított, köztük a klímasemlegességet célzó MOME Zero kezdeményezést, valamint társadalmi felzárkóztatási programok is indultak.

Mint írták, az intézmény 2026-ban története során először került fel a QS World University Rankings listájára, ami a növekvő nemzetközi láthatóság egyik fontos eredménye.

A fejlesztések megvalósításában az egyetem oktatóinak, kutatóinak és munkatársainak elkötelezett munkája kulcsszerepet játszott – áll a levélben. A kuratóriumi és a felügyelőbizottsági elnök megköszönte a közös gondolkodást és az intézményépítő munkát minden egyetemi polgárnak, akivel lehetőségünk nyílt a konstruktív szakmai együttműködésre.

Kívánjuk, hogy a MOME és a hazai felsőoktatás – a számos ponton indokolt és időszerű változtatások mellett –megőrizhesse a modellváltás értékeit; a nemzet egésze számára érezhető módon és mértékben járulva hozzá a magyar kultúra és gazdaság dinamizmusához

– zárul a levél.

Borítókép: Moholy-Nagy László magyar származású fotográfus, képzőművész grafikája az Európai Tanácsban  (MTI/EPA/Olivier Matthys)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Majtény – árulás vagy reálpolitika?

A nem alkuvó Rákóczi szabadsághős, míg a megalkuvó Károlyi reálpolitikus volt, de nem áruló.

