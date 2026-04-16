Maja T. kiszabadulásában bízik Magyar Péter győzelme után Ilaria Salis

A Tisza Párt választási győzelmének estéjén hírt adott magáról a budapesti embervadászat egyik fő felelőse, Ilaria Salis. A hírhedt szélsőbaloldali bűnszervezet, a Hammerbande tagjaként ártatlan embereket összeverő nő napjainkban EP-képviselő, a Facebookon megjelentetett írása szerint Magyar Péter hatalomra kerülésével abban bízik, hogy szabadon engedik bűntársát, az első fokon nyolc évre ítélt Maja T-t. Salis emellett azt is várja, hogy a Tisza Párt elnöke által beígért bírói tisztogatás kedvezően befolyásolja az ellene indított eljárást, amit a mentelmi joga miatt kellett felfüggeszteni.

2026. 04. 16. 11:01
Ilaria Salis és Maja T. Montázs: Magyar Nemzet
Magyar Péterék hatalomra kerülésével Maja T. szabadon engedésében bízik Ilaria Salis – erről írt a Facebookon a hírhedt olasz antifa a Tisza Párt választási győzelme után.

A 2023-as Antifa-támadásokban részt vett német származású, magát nembinárisnak tartó Simeon Ravi Trux Maja. Fotó: Havran Zoltán

Mint ismert, Ilaria Salis és Maja T. is részt vett a szélsőbaloldali bűnszervezet, a Hammerbande tagjaként a 2023 februárjában lezajlott budapesti embervadászatban. A külföldi szélsőbaloldali támadók nyolc járókelőre rontottak rá Budapest négy pontján, brutálisan összeverve őket, néhányukat súlyosan megsebesítve. Az áldozatokat találomra választották ki ruházatuk alapján. Valamennyiüknek az volt a „bűne”, hogy terepmintás ruhában, fekete bakancsban és dzsekiben voltak, ám ők nem a február 11-i, kitörés napi rendezvény résztvevői voltak, ahogy azt támadóik feltételezték.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közösség tagja elleni erőszak és súlyos testi sértés bűntette miatt folytatott büntetőeljárást. A rendőrök a támadók közül már a ruházatuk alapján felismertek néhányat, akiket aztán követni kezdtek, és végül a belvárosban, egy taxiban fogták el őket: egy német férfit, egy német és egy olasz nőt. Utóbbi nem más volt, mint Ilaria Salis. Műanyag borítású kalapács, ólommal bélelt gumikesztyű, vipera, gázspray volt náluk. Többek már bíróság elé álltak, azonban Ilaria Salis európai parlamenti képviselő lett, így a mentelmi joga miatt megúszta a felelősségre vonást.

Később újabb támadókat azonosítottak, köztük a most elítélt Maja T-t. Őt bűnszervezetben elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével és bűnszervezetben, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolta meg az ügyészség. A nembináris Maja T. ügyében február elején hozott nem jogerős ítéletet az elsőfokú bíróság. Maja T. nyolc évet kapott.

Ilaria Salis egyébként nemcsak bűntársa kiszabadulásában, hanem a vele szemben lefolytatott büntetőeljárás felülvizsgálatában is reménykedik egy másik Facebook-írásában. Salis abban bízik, hogy a Magyar Péter által beharangozott igazságügyi tisztogatás után erre nagy esélye lehet. Bejegyzésében konkrétan leírta, hogy a Magyar által eltávolítani kívánt bírók (reményei szerint ez érinteni fogja az ügyében eljáró bírót is) távozása számára kedvezően befolyásolhatja az eljárást.

Érdekesség, hogy 2025 októberében mind a lopással gyanúsított Magyar Péter, mind Ilaria Salis mentelmi jogáról szavazott az Európai Parlament. A mögöttük álló pártcsaládok és szövetségeseik háttéralkuja miatt azonban egyikük mentelmi jogát sem adták ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

