A tulajdonos értesítette a rendőrséget április 9-én este, hogy ismeretlenek feltörték Volkswagen Golf II autóját, és megpróbáltak elhajtani vele egy veszprémi mélygarázsból – adta hírül a rendőrségi portál.
Nagyon el akarták lopni az autót a veszprémi fiatalok a mélygarázsból, de beindítani sem tudták
Érdekes fordulatot vett az este.
A nyomozás során a rendőrök látókörébe került egy 19 éves férfi és két fiatalkorú társa, akik előző éjszaka kinyitották a járművet, majd megkísérelték beindítani. Miután nem jártak sikerrel, megpróbálták betolni a gépkocsit, azonban így sem tudták működésbe hozni.
Azonosításuk után a rendőrök rövid időn belül elfogták őket a helyszín közelében. Előállították a három fiatalt, majd a 19 éves fiatalembert – őrizetbe vétele mellett – gyanúsítottként hallgatták ki. Lopás bűntett kísérlete miatt indult eljárás ellenük.
