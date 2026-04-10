Brüsszel és Magyar Péter háborúba sodornák Magyarországot. Állítsuk meg őket! – ezzel üzent közösségi oldalán egy videóban a Fidesz, nyomatékosítva: „Ha te sem szeretnél háborút, akkor vasárnap menj el, és szavazz a Fideszre! Csak a Fidesz a biztos választás!”

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, nem csillapodik a háborús készülődés Európában, ezt kiszivárgott nyugati katonai tervek, európai csapattelepítési forgatókönyvek, valamint a lakosságnak kiosztott túlélési kézikönyvek is jelzik. Miközben a fronton már most is drámai állapotok uralkodnak, egy botrányos hangfelvétel szerint Magyar Péter is tisztában van vele: „G…ci nagy háború lesz.”