Orbán Viktor: A csendes többség hangos többséggé vált

– Mindig is azt gondoltam, hogy mi vagyunk többen, a miénk egy csendes többség, és ez a csendes többség most átfordult – a kampány eredményeképpen – hangos többséggé – jelentette ki Orbán Viktor a Mandiner Hotel Lentulai című műsorában. A miniszterelnök szerint a rejtőzködés már kevésbé jellemző.

– A digitális tér jelentősége megnőtt, de nem tudjuk, mekkorára. A mostani választás bizonytalanságának az egyik oka, hogy nem tudjuk, a megnövekedett digitális térnek a politikai döntésekre milyen hatása van – magyarázta a kormányfő. – Valamilyen biztosan van de ezt még nem tudjuk mérni – tette hozzá.

–A digitális térben a csata eddig egyoldalú volt. A digitális polgári körök megjelenése óta azonban más a helyzet. Ha a digitális térben lévő hátrányodat behozod, a valóságos életben lévő előnyödet pedig megtartod, akkor akkor a helyzet hirtelen a javadra változik – mutatott rá Orbán Viktor.

Ilyen ostobaságot még életemben nem láttam

– jelentette ki a miniszterelnök azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy Brüsszelben egyebek mellett biztatják a polgárokat a home office-ra, a gyalogos közlekedésre, miközben ez sok munkában kivitelezhetetlen. Hozzátette: talán a migráció volt az utolsó ilyen.

A Tisza Párt köreiből egyre erősebben épülő csalásmítosszal kapcsolatban a miniszterelnök elmondta:

Ez a nyugatiak miatt van, a magyar ellenfeleinket nem korholnám, biztos ők is beleálltak ebbe és részt veszne benne, de ez egy nyugati taktika.

– Ez már sok helyen volt, látni lehetett ilyet Amerikában, vagy most nemrég Romániában. Aztán majd vagy tudják használni, vagy nem, ha elég meggyőző a fölényünk, akkor nem lehet használni, ha kisebb különbséggel nyerünk, akkor talán megpróbálják – vélekedett a kormányfő.

– Én az építkezésben hiszek. Szép dolog a kalandozás, de egy országot nem lehet így vezetni. Tehát építkezni kell folyamatosan – mondta el a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy sok új jelölt indul idén az egyéni választókerületekben.

Csak akkor tudom sikeresen végezni a munkám, ha csak azok maradnak talpon, akik mögött van teljesítmény

– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: – Abban vagyunk érdekeltek, hogy mindenki, aki körülöttem dolgozik, mind letegye azt a teljesítményt, ami kiemeli őt a többiek közül.