Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Orbán ViktorDigitális Polgári Körországgyűlési választás 2026Választás 2026

Orbán Viktor: A csendes többség hangos többséggé vált

A miniszterelnök rámutatott, hogy a digitális tér jelentősége megnőtt, de nem tudjuk, mekkorára.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 16:17
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Mindig is azt gondoltam, hogy mi vagyunk többen, a miénk egy csendes többség, és ez a csendes többség most átfordult – a kampány eredményeképpen – hangos többséggé – jelentette ki Orbán Viktor a Mandiner Hotel Lentulai című műsorában. A miniszterelnök szerint a rejtőzködés már kevésbé jellemző.

– A digitális tér jelentősége megnőtt, de nem tudjuk, mekkorára. A mostani választás bizonytalanságának az egyik oka, hogy nem tudjuk, a megnövekedett digitális térnek a politikai döntésekre milyen hatása van – magyarázta a kormányfő. – Valamilyen biztosan van de ezt még nem tudjuk mérni – tette hozzá.

–A digitális térben a csata eddig egyoldalú volt. A digitális polgári körök megjelenése óta azonban más a helyzet. Ha a digitális térben lévő hátrányodat behozod, a valóságos életben lévő előnyödet pedig megtartod, akkor akkor a helyzet hirtelen a javadra változik – mutatott rá Orbán Viktor.

Ilyen ostobaságot még életemben nem láttam

– jelentette ki a miniszterelnök azzal a felvetéssel kapcsolatban, hogy Brüsszelben egyebek mellett biztatják a polgárokat a home office-ra, a gyalogos közlekedésre, miközben ez sok munkában kivitelezhetetlen. Hozzátette: talán a migráció volt az utolsó ilyen.

A Tisza Párt köreiből egyre erősebben épülő csalásmítosszal kapcsolatban a miniszterelnök elmondta: 

Ez a nyugatiak miatt van, a magyar ellenfeleinket nem korholnám, biztos ők is beleálltak ebbe és részt veszne benne, de ez egy nyugati taktika.

– Ez már sok helyen volt, látni lehetett ilyet Amerikában, vagy most nemrég Romániában. Aztán majd vagy tudják használni, vagy nem, ha elég meggyőző a fölényünk, akkor nem lehet használni, ha kisebb különbséggel nyerünk, akkor talán megpróbálják – vélekedett a kormányfő.

– Én az építkezésben hiszek. Szép dolog a kalandozás, de egy országot nem lehet így vezetni. Tehát építkezni kell folyamatosan – mondta el a miniszterelnök azzal kapcsolatban, hogy sok új jelölt indul idén az egyéni választókerületekben.

Csak akkor tudom sikeresen végezni a munkám, ha csak azok maradnak talpon, akik mögött van teljesítmény

– jelentette ki Orbán Viktor. Hozzátette: – Abban vagyunk érdekeltek, hogy mindenki, aki körülöttem dolgozik, mind letegye azt a teljesítményt, ami kiemeli őt a többiek közül.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
